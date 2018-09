Varias víctimas en tiroteo en un banco de Estados Unidos

Cuatro personas, entre ellos el atacante, murieron este jueves en un tiroteo que se registró en un banco de Cincinnati, en el norte de Estados Unidos, informó el jefe de policía de esa ciudad en conferencia de prensa. "El atacante está muerto", indicó Eliot Isaac, jefe de la policía de Cincinnati, precisando que el hombre ingresó al banco por el sector de entregas antes de penetrar al lobby de entrada donde varios policías lo enfrentaron. Cinco personas resultaron heridas, de las cuales tres murieron, añadió.

We have seen one man being escorted in with what looks like a head wound. Here’s what we know so far @WLWT #Cincinnati #Shooting pic.twitter.com/z0PcHwgDs7