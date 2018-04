Venezolanos: todo lo que hay que saber sobre el registro que arranca el 6 de abril

-Redacción Internacional

Según las cifras oficiales, hasta diciembre de 2017, alrededor de 600.000 ciudadanos venezolanos habían cruzado la frontera. Se sabe que 182.000 venezolanos han salido hacia otros países de la región a través del paso fronterizo de Rumichaca, que 175.000 son beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia y que, en este momento, hay 53.000 visas expedidas para ciudadanos venezolanos. A pesar de esto, hay un enorme vacío en cuanto a la cantidad de migrantes venezolanos que se han instalado en el país de manera irregular.

Para solucionar ese problema, el Gobierno colombiano convocó a todos los ciudadanos venezolanos que no hayan formalizado su situación migratoria en el país a participar del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), en el que se contará con el apoyo de Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la participación de las Personerías Municipales la Defensoría del Pueblo, alcaldías y gobernaciones, y entidades del Gobierno nacional como el SENA.

A continuación, todo lo que necesita saber sobe el RAMV.

¿Qué van a hacer con la información recopilada?

Los datos que se recojan en el marco del RAMV es confidencial y no será utilizado para deportar a nadie o para regularizar la situación migratoria de quienes aporten su información. Esto no quiere decir que no sea importante pues, de los datos que se recopilen, depende el diseño de políticas públicas para favorecer a la población migrante.

¿Cómo se hace el registro?

El proceso es gratuito y no necesita de ningún intermediario. A partir del 6 de abril y hasta el 8 de junio, los ciudadanos venezolanos deben acercarse a los puntos de registro que se habilitarán en más de 50 municipios y en Bogotá.

Los puntos En algunas zonas del país, como Norte de Santander, también se realizaran jornadas móviles

Al trámite deben presentarse todos los miembros del núcleo familiar con sus documentos de identidad.

¿A dónde hay que ir para registrarse?

Se habilitarán 523 puntos de registro a nivel nacional que cubren 21 departamentos y 51 municipios. Los puntos de registro se pueden consultar aquí.

Adicionalmente, se le ha dado instrucciones a los consejos departamentales de todo el país para que puedan hacer el registro por internet a puedan activar los mecanismos de recepción si la presencia de migración venezolana así lo requiere.

¿Quiénes se registran?

Si usted es venezolano y acaba de llegar al país, ya sea de manera temporal o definitiva, debe hacer el registro. No importa si su situación es regular o no.

Las personas que hayan tramitado una Tarjeta de Movilidad Fronteriza también deber realizar el registro.

Al contrario, si usted vino de Venezuela pero ya tramitó una cédula de extranjería, tiene visa o un Permiso Especial de Permanencia vigente, no debe realizar el registro. Tampoco lo hacen quienes tengan un permiso de turismo o las personas con doble nacionalidad certificada.