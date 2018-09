Venezuela afirma que reporte del NY Times evidencia planes golpistas de EE. UU.

AFP

El gobierno de Venezuela consideró este lunes que no caben dudas sobre los planes de Washington para derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras un informe de que esta cuestión fue tratada por funcionarios estadounidense y militares venezolanos.

Maduro vinculó la información publicada por The New York Times con las preocupaciones expresadas por gobiernos de países vecinos como Colombia o Brasil por la masiva crisis migratoria venezolana, que tildó de "campaña de difamación". "Esta campaña internacional mundial de difamación ha querido justificar que en Venezuela se dé algún evento extraordinario fuera de la Constitución: un golpe de Estado como lo denuncia el New York Times", dijo el gobernante socialista ante periodistas.

"A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro (...) la acción injerencista, brutal, criminal de los factores imperiales en contra de Venezuela!", había señalado más temprano en rueda de prensa Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información.

Rodríguez aseguró que los medios de comunicación internacionales "minimizan" eventos como el estallido de dos drones cargados de explosivos cerca de la tarima en una avenida de Caracas en la que Maduro daba un discurso el pasado 4 de agosto. "Al magnicidio en grado de frustración contra el presidente lo llaman supuesto magnicidio, algunos hasta se atreven a afirmar que fue un montaje", denunció Rodríguez.

The New York Times informó el pasado sábado que luego de las supuestas reuniones con militares venezolanos para derrocar a Maduro, los funcionarios estadounidenses decidieron no actuar. El diario no relaciona esos encuentros con el caso de los drones.

El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró el domingo que el reporte de The New York Times confirma que el gobierno de Estados Unidos se reunió "con militares golpistas para dar un golpe de Estado". Debido a ello, el chavismo convocó a una marcha este martes contra "el imperialismo".

Rodríguez calificó de "falso positivo" (montaje) las informaciones de que en Venezuela existe una crisis humanitaria a raíz de la migración motivada por la crisis económica.

Según Caracas, unos 2.780 venezolanos que emigraron a países latinoamericanos, especialmente Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, retornaron a Venezuela en las últimas semanas en aviones dispuestos por el gobierno socialista en el marco de una estrategia de repatriación llamada "Vuelta a la patria".

De acuerdo con la ONU, alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que pulveriza los ingresos.