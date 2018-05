Venezuela ordena cerrar frontera con Colombia por elecciones de este domingo

-Redacción Internacional

Como suele suceder cada vez que una jornada de comicios se acerca, el gobierno venezolano anunció que hoy, a partir de las 9 de la noche (8 de la noche en Colombia), se cerrará la frontera con Colombia como medida de seguridad, hasta la mañana del próximo lunes.

Así lo aseguró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta de Twitter: “Para resguardar y aumentar la seguridad del electorado venezolano y del proceso Electoral del próximo 20M, se ordena cierre de frontera a partir de hoy viernes a las 21:00 hrs hasta el lunes 21 a las 06:00 hrs”.

Las elecciones, que se realizarán el próximo domingo, tienen al ganador más que cantado. Lo más probable es que Nicolás Maduro siga en el poder. El gobierno colombiano, por su parte, aseguró que no reconocerá los resultados. “Hemos sido muy claros: nosotros no vamos a reconocer el resultado de esas elecciones porque no creemos que esas elecciones sean democráticas, ni limpias”, señaló el presidente Juan Manuel Santos.

La situación electoral de Venezuela tiene preocupada a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea y Estados Unidos. Esta misma semana, el mandatario venezolano aseguró que no le importan las amenazas sobre las sanciones que “la élite europea” quiere imponerle al país, pues “ellos se creen dueños de sus antiguas colonias. Pero no es así, somos gente libre (...). No me importa, pero no me importa para nada la opinión de la élite europea sobre el proceso político venezolano".