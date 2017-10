Venezuela: principales partidos opositores rechazan ir a comicios municipales

Agencia Afp

"Sólo con votos salen las dictaduras (... pero) para estas elecciones municipales no es viable la participación", dijo Henry Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática (AD), sumándose a lo anunciado poco antes por Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ).

Las tres agrupaciones reúnen el mayor caudal electoral en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por lo que inclinan la balanza pese a que algunos miembros de esa coalición -donde hay una veintena de partidos desde la centro-derecha hasta disidentes del chavismo-, decidieron disputar las alcaldías.

"No vamos a participar en las municipales. Daremos la lucha por las garantías para elegir libremente un nuevo gobierno. El objetivo sigue siendo sacar a Maduro del poder", aseguró Julio Borges, fundador de PJ y jefe del Parlamento de mayoría opositora.

A nombre de VP, liderado por Leopoldo López -bajo arresto domiciliario-, el diputado Freddy Guevara aseveró que "no existen condiciones electorales ni políticas" para ir a las municipales: "A veces hay que sacrificar un peón para ir por la reina".

Los tres partidos argumentaron que tomaron esa decisión para presionar por mejores condiciones para las presidenciales de 2018, tras denunciar un "proceso fraudulento" en las regionales del 15 de octubre, en las que la MUD apenas ganó cinco gobernaciones contra 18 del oficialismo.

La decisión fue tomada con el tiempo en contra, el día que debían inscribirse las candidaturas, y en medio de la fuerte crisis que desató la derrota electoral en la MUD.

"Voy a ser draconiano"

En una reunión con gobernadores electos, Maduro recibió la decisión de los partidos opositores como un "llamado a sabotear" las municipales. "Me declaro en batalla contra quienes pretenden insurreccionar y atacar el sistema electoral", advirtió.

"Voy a ser dacroniano. Bastantes cupos hay en las cárceles para quienes pretenden incendiar Venezuela (...) La oposición ha tomado el camino de su autodesaparición", agregó Maduro, al señalar que la oposición siempre canta "fraude" cuando pierde.

La MUD, recién galardonada con el Premio Sajarov 2017, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -al que acusa de servir al gobierno- cambió centros de votación a última hora y permitió la "usurpación de identidad" de votantes y el clientelismo.

"No podemos seguir aceptando estas condiciones, porque vamos a un matadero presidencial. Si no ponemos un freno para cambiar las reglas electorales, vamos a terminar en unas presidenciales con fraude", subrayó Borges.

Calificada por la oposición como una "convocatoria exprés", la poderosa Asamblea Constituyente oficialista anunció el pasado jueves las municipales para diciembre y al día siguiente el CNE abrió la inscripción de candidaturas.

"El gobierno va a adelantar las presidenciales. No podemos permitir que nos sigan sorprendiendo con sus emboscadas electorales", afirmó Andrés Velásquez, quien dice tener pruebas de que perdió la gobernación en su estado por fraude.

Maduro ha advertido que habrá elecciones municipales y presidenciales con el mismo sistema electoral, que calificó como "el más perfecto del mundo".

¿Y ahora qué?

Los analistas están divididos entre si la oposición debía disputar o no las municipales, pero concuerdan en que, bajo una u otra opción, la MUD carece de estrategia para unificarse, reconquistar a sus seguidores y lograr el cambio de gobierno.

Pese a ser favorita para las regionales, en medio del malestar popular por la grave crisis económica, la MUD sufrió la abstención de buena parte de su gente, frustrada tras no lograr sacar a Maduro del poder con cuatro meses de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

Las grietas se profundizaron cuando cuatro de los gobernadores opositores electos -militantes de AD- se juramentaron ante la Constituyente, que la MUD y varios gobiernos de América y Europa desconocen por considerarla "ilegal".

"No hay una hoja de ruta. No explican por qué ir a elecciones o por qué no", comentó el experto electoral Eugenio Martínez.

El analista Benigno Alarcón cree que aun así la oposición debe tomar parte en las municipales. "Muchos autoritarismos salieron al tratar de robarse una elección", opinó.

Más allá de los dilemas de la oposición, el analista Michael Penfold estimó que el problema institucional a resolver es "muy profundo", al no descartar que el gobierno, aprovechando el pésimo momento de la MUD, adelante las presidenciales.