Visas de trabajo en Estados Unidos vuelven en marzo: ¿cómo tramitarlas?

Diligencie los datos que le solicita la plataforma. Acá deberá poner no solo sus datos, sino también los de su empleador. Revise la información antes de enviar la solicitud.

El trámite tiene un costo de US $10. Después de enviar la solicitud, usted deberá pagar la inscripción en la plataforma del gobierno. Después de este paso, usted habrá completado su registro. Para conocer el estado de su solicitud deberá esperar a la notificación del USCIS. El Servicio le dirá si ha sido elegible para selección (submitted), si ha sido seleccionado para presentar una petición de la visa H-1B (selected), si no ha sido seleccionado (not selected) o si ha sido rechazado (denied).