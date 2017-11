Weinstein y Spacey cada vez más acorralados por denuncias contra sus nombres

Redacción AFP

Desde que se hizo pública una denuncia contra el productor Harvey Weinstein, las acusaciones en Hollywood optaron por no estar más en silencio.

El escándalo de agresiones sexuales de Hollywood ya tiene su capítulo policial: agentes de Nueva York recogen evidencias para pedir el arresto del productor Harvey Weinstein por violación, mientras oficiales británicos investigan supuestamente al actor Kevin Spacey por agresión sexual.

Las denuncias contra el famoso Spacey por agresión sexual de jovencitos coinciden con el escándalo en torno al otrora todopoderoso productor, al que más de un centenar de mujeres lo han denunciado por acoso, agresión sexual o violación.

La actriz estadounidense de origen español Paz de la Huerta, de 33 años, denunció el 25 de octubre que fue violada dos veces por Weinstein hace siete años, y su narración fue "detallada y creíble", dijo Robert Boyce, el jefe de detectives de la policía de Nueva York, a los periodistas.

"Tenemos un caso real aquí (...). Weinstein está fuera del estado, precisaríamos una orden de arresto para detenerlo. Así que ahora estamos juntando nuestra evidencia", dijo Boyce.

La fiscalía de Manhattan designó un fiscal especial de crímenes sexuales para seguir el caso, mientras la policía de Los Ángeles confirmó a la AFP que una segunda investigación fue abierta contra el productor ante una nueva denuncia por conducta lasciva.

La primera vez "sentí miedo, no fue consensuado, todo pasó muy rápido. Rápido se encajó dentro de mí y cuando terminó me dijo que me llamaría", dijo el jueves a la revista Vanity Fair la actriz conocida por su papel en la serie de HBO Boardwalk Empire.

La segunda violación habría ocurrido al mes siguiente. El productor, ebrio, se apareció en su edificio y exigió subir. "Fue repugnante, es como un cerdo (...) me violó", dijo De la Huerta.

Según un conteo publicado en Twitter por una de sus presuntas víctimas, la italiana Asia Argento, 94 mujeres en total fueron acosadas o abusadas por Weinstein y 14 dicen haber sido violadas.

La policía de Nueva York había confirmado antes que investigaba activamente la denuncia de la actriz Lucia Evans, que acusó al productor de obligarla a practicarle sexo oral en 2004.

Weinstein insiste en que todas las relaciones fueron consensuadas. Su portavoz Holly Baird dijo a la AFP que el productor comenzó terapia y "busca un mejor camino".

Spacey, un ídolo caído en desgracia

Las acusaciones de abusos sexuales contra jovencitos se han multiplicado en los últimos días contra Kevin Spacey, de 58 años, dos veces ganador del Óscar y conocido sobre todo por sus roles del corrupto presidente estadounidense Frank Underwood en la serie televisiva House of Cards y de padre de familia en plena crisis de la mediana edad en Belleza Americana.

La publicista del actor, Staci Wolfe, y su agencia, Creative Artists Agency, confirmaron el viernes a la AFP que ya no le representan.

La policía británica anunció el viernes que investiga una acusación de agresión sexual cometida en 2008 en el sur de Londres por un hombre que la cadena británica Sky News y BuzzFeed News identificaron como Spacey.

En Estados Unidos, un actor bajo anonimato lo acusó el jueves de haber intentado violarlo cuando tenía 15 años por la década de 1980 en una larga entrevista a la revista Vulture. "Diría que es un pedófilo y un depredador sexual", dijo.

La cadena CNN entrevistó a ocho empleados de House of Cards que dieron escabrosos detalles del comportamiento "depredador" de Spacey en el set.

"Jugaba a la lucha (con los muchachos del equipo) para poder tocarlos", contó una asistente de producción, y dijo que tras saludar a algunos "les agarraba la mano y la ponía en su entrepierna, y tocaba la entrepierna de ellos".

La productora de House of Cards, Media Rights Capital, dijo que solo estaba al tanto de un episodio, en 2012, durante el rodaje de la primera temporada, cuando un miembro del equipo denunció haber sido blanco de un comentario y un gesto desubicado por parte de Spacey. Los responsables aseguran que actuaron "inmediatamente" y que "el problema fue resuelto".

Netflix condicionó su permanencia en House of Cards, cuya producción de su sexta temporada está en pausa, si en ella continúa Spacey. También cancelaron una película con el actor prevista para el próximo año.

Spacey se encuentra en el ojo del huracán desde que el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste tenía apenas 14 años.