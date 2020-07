Francy les canta a los despechados, que son más que los enamorados

La artista colombiana habla del auge que ha tenido la música popular en Colombia en la última década y hace un recuento de los momentos más importantes de su carrera.

¿Cómo ha sido la cuarentena para usted en términos artísticos?

Pienso que la rama artística es una de las más afectadas, y además de las últimas que volverá a la normalidad… Me he visto muy afectada porque tenía muchísimos conciertos, estaba en un gran festival en Aruba, también en Ecuador, Chile… y hasta el momento ese gran evento está aplazado por toda la cuestión de la pandemia y la cuarentena.

En ese festival iba a cantar con Daddy Yankee... ¿que expectativas tenía?

Sí, estábamos muy ilusionados, sobre todo porque mucho público nos estaba esperando, la boletería estaba agotada… Me dio mucho pesar porque era la primera vez que iba a visitar varios países que no conozco, pero será en otra oportunidad. A veces quedo impactada viendo la cantidad de gente que sale a la calle como si nada estuviera pasando, y no es momento para estar afuera, debemos estar en nuestra casa, que es nuestro mejor refugio, si nos cuidamos, pronto volveremos a la normalidad.

Un tiempo antes de que empezara la cuarentena lanzó “Usted no es nada”, ¿por qué eligió esta canción para este 2020?

Esta canción es de Iván Calderón, él me llamó el año pasado y me dijo que tenía una canción para mí, que le gustaría mucho escucharla en mi voz, así que viajé a Medellín para grabarla y quedé muy contenta con el resultado. Me parece que es una canción de despecho, de las que me gusta interpretar, y está acompañada por un video muy bonito que hicimos allá, el formato es muy distinto porque le apostamos al blanco y negro y afortunadamente la gente se identificó mucho con él.

Este sencillo tiene un subtítulo que dice: “Para aquellos amores que no conocen la lealtad”, ¿esperaba que fuera tan exitoso?

Pienso que todas las canciones son especiales para nosotros los artistas, y yo cuando estoy haciendo una canción sueño con que el público la cante, la dedique, y sobre todo que se conecte con ella. Le pedí mucho a Dios que nos fuera bien con este lanzamiento y afortunadamente así fue.

Usted ha dicho que en el planeta hay más despechados que enamorados, ¿realmente piensa que es así?

Definitivamente, creo que todas las personas, por muy bien que estén, tarde o temprano pasan por una situación de despecho, por eso mismo se logran conectar con este tipo de letras.

¿Qué edad tenía cuando comenzó su carrera?

Siete años. Vengo de familia de artistas: mi papá es compositor y cantante, y de él heredé este talento. Recuerdo que mi mamá escuchó que estaban haciendo un concurso en una emisora y me inscribió. Fuimos, gané el concurso y desde ahí ellos empezaron a ver las ganas que yo tenía de ser cantante y mi talento, así que estudié vocalización corporal, me preparé, tuve un gran maestro en mi casa, que fue mi papá, y mi mamá me ayudaba con la parte estética, la postura y demás.

¿Cómo conoció a Darío Gómez?

Tuve la oportunidad de conocer al maestro Darío Gómez cuando él estaba por abrir una disquera y me dijo que quería que yo fuera parte de ella, cuando tenía trece años grabamos nuestro primer trabajo discográfico. Eso fue en 1992. Le agradezco mucho a él por el apoyo y por la amistad tan bonita que tenemos, todos sus consejos me sirvieron muchísimo, es un gran ejemplo a seguir.

Cuando usted empezó ya estaban consolidadas varias mujeres como las Hermanitas Calle, Helenita Vargas y Arelys Henao. ¿Qué tan difícil fue para usted entrar en la industria siendo mujer?

Fue muy duro, yo creo que para todas fue muy complicado, además teníamos una responsabilidad muy grande que era tocar puertas y ver quién confiaba en nuestro talento. Nosotras aportamos el profesionalismo, las ganas de demostrarle a la gente que nosotras las mujeres también podemos y tenemos nuestros seguidores, también aportamos belleza, porque no hay nada más lindo que ver a una mujer parada en una tarima cantando, vinimos a demostrar que unidas somos más.

¿Cómo elige las canciones que va a publicar?

Lo primero que pienso cuando voy a sacar una canción es que mi público pueda conectarse con ella, siendo mujer siempre pienso en qué sentirán las mujeres cuando me vean a mí parada en una tarima, tratando de decirles que se quieran, que se valoren. Así que eso me hace decidir qué canción tiene esa fuerza.

¿Por qué cree que el género popular se posicionó de una manera tan fuerte en esta última década?

Nosotros como género trabajamos muy fuerte, nos reinventamos, hicimos colaboraciones con artistas de otros géneros, nos unimos sin envidia, y creo que eso fue lo que nos ayudó muchísimo, en los conciertos nos preocupábamos mucho por nuestra imagen y siento que eso también marcó la diferencia. Nos renovamos por completo sin perder la esencia.