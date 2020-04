Hoy vive en Madrid (España)

Así encontraron a “Memo Fantasma”, un narco invisible

Redacción Investigación

Jeremy McDermont, cofundador y codirector de Insight Crime, un centro de investigación de crimen organizado en Latinamérica y el Caribe, reveló la existencia de un peso pesado del narcoparamilitarismo del que nunca se habló en los tiempos del proceso de paz entre Uribe y las autodefensas, y que desapareció de los expedientes de Justicia y Paz. Tras dos años de seguimiento al caso, los investigadores identificaron a Memo Fantasma o Sebastián Colmenares, un hombre a quien señalan de haber ostentado más poder que Macaco en el Bloque Central Bolívar, y que hoy funge como próspero empresario inmobiliario.

¿Quién es “Memo Fantasma” o “Sebastián Colmenares”?

Su nombre real es Guillermo León Acevedo Giraldo, un narcotraficante que empezó en el Cartel de Medellín.

¿Cómo fueron sus inicios?

Hay dos versiones. Una es que a inicios de los años 90 se fue a Estados Unidos y trabajaba con el clan Galeano, uno de los elementos fuertes del cartel de Medellín. Otra que a él lo mandó a Estados Unidos Fabio Ochoa Vásquez. En lo que coinciden las dos versiones es que, tras la muerte de Fernando Galeano a manos de Pablo Escobar, Guillermo Acevedo recibió un cargamento de droga en Estados Unidos, y al no tener a quién rendir cuentas, se lo quedó, lo vendió y con eso logró un capital para iniciar su carrera en el narcotráfico. Eso sucedió a mediados de los 90, cuando se desató la guerra de Escobar contra los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar).

¿Quiénes dieron esas versiones?

Peter Vincent, exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos que trabajó en Bogotá de 2006 a 2009 y tiene un amplio conocimiento del narcotráfico colombiano. Me lo dijo on the record. La otra versión fueron dos personas del mundo del hampa a quienes no se puede revelar su identidad.

¿Cómo se enteran de la existencia de “Memo Fantasma”?

El nombre de Sebastián Colmenares me ha llamado la atención desde hace 22 años, porque acompañé el proceso de paz con las autodefensas y en el organigrama del Bloque Central Bolívar (BCB), y algunos de sus documentos, vi que Sebastián Colmenares aparecía como comandante al mismo nivel de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Pero él nunca apareció en ningún evento público, a pesar de haber firmado el documento de Ralito. Siempre estuvo en mis archivos, pero nunca pude confirmar la identidad.

¿Qué sucedió entonces?

El alias Memo Fantasma nos sonó en varias investigaciones que hicimos en Medellín. Estaba vinculado con la Oficina de Envigado. Pero gran parte de las personas decían que no era alguien importante y tampoco me decían el nombre. Sobre esos dos nombres nunca tuvimos suficiente información ni que estuvieran relacionados. Sin embargo, en 2015 El Espectador, junto con Pacifista, publicó un artículo que establecía que Memo Fantasma y Sebastián Colmenares eran la misma persona y se llamaba Guillermo Camacho.

¿Cómo probaron que ambos alias son la misma persona?

Contratamos en 2017 a la persona que escribió el artículo para El Espectador, Ana María Cristancho. Pero antes de eso, Ana María recibió una serie de mensajes vía Twitter de alias Zara, quien fue pareja sentimental de Memo Fantasma. Ella fue quien le dijo que el personaje no se llamaba Guillermo Camacho sino Guillermo León Acevedo.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Verificamos en los expedientes de Justicia y Paz en el caso del BCB. Son cientos de horas de testimonios, hasta que encontramos las declaraciones de José Germán Sena Pico, alias Nico, quien hace mención de Guillermo Camacho. Zara nos dijo que todo lo hizo con una cédula falsa que tuvo Memo Fantasma durante su época paramilitar. También encontramos su nombre en cámaras de comercio en Medellín, Montería y Bogotá. En esta última, apareció la empresa ACEM S.A., una inmobiliaria en la que encontramos su número de cédula.

¿Cuál es la prueba reina que demostró que "Memo Fantasma", "Sebastián Colmenares" y Guillermo Acevedo son la misma persona?

Con los datos que teníamos encontramos sus propiedades y luego identificamos que vivía en España. En el rastreo de sus propiedades surgieron varias alertas. Primero, ¿cómo un hombre de 22 años en 1994 logró crear su primera empresa con un capital de $1.000 millones? Segundo, ¿cómo logró comprar una serie de lotes en Bogotá(que los puso a nombre de su madre y abuela)con dineros que no podía justificar? Con ACEM identificamos que utilizó a muchos familiares para crear una red de empresas para esconder su fortuna, pero logramos encontrar una declaración de Guillermo Pérez, alias Pablo Sevillano, quien le dijo a la Fiscalía que estaba equivocada al decir que él era Memo Fantasma, porque esa persona se llamaba Guillermo Acevedo.

Pero, si bien lo identificaron a través de documentos, ¿cómo lograron ponerle cara a “Memo Fantasma”?

Les habíamos preguntado a algunos desmovilizados de las autodefensas, especialmente en la cárcel de Itagüí, si sabían quién era Memo Fantasma. El 25 de febrero de 2015, en el popular programa Séptimo Día de Caracol, apareció por casualidad la cara de Memo Fantasma y los propios desmovilizados lo reconocieron al unísono. Pedimos las imágenes, lo vimos con un paramilitar que también lo reconoció y ahí obtuvimos la primera foto. Luego fuimos donde nuestras fuentes en la Policía. Todos, menos uno, se negaron a darnos información. El que nos colaboró nos entregó el expediente de Memo Fantasma y su foto coincidía con la imagen de Séptimo Día.

¿Quiénes lo reconocieron?

La única persona que podemos decir que lo reconoció es alias Paquita del BCB, quien estuvo en varias cumbres paramilitares en las que estuvo Memo Fantasma. Dijo también que tenía un rango mayor al de Macaco. La otra persona que lo reconoció fue Cruz Elena Aguilar, la hermana de alias Rogelio, jefe de la oficina de Envigado. También hubo más personas del paramilitarismo que lo reconocieron pero que no quisieron ser citadas.

¿Cuál fue la relación entre “Memo Fantasma” y Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”?

Cuando Memo Fantasma regresó a Colombia hacia el año 95, por alguna razón se metió en problemas con Rogelio y fue secuestrado por una deuda. Tras ese episodio Rogelio se convirtió en su padrino.

¿Y la relación con Diego Murillo Toro, alias “Don Berna”?

Lo único que pudimos establecer es que Don Berna sí conoció a Memo Fantasma por Rogelio.

¿Cómo llegó a las filas del paramilitarismo?

En el año 97, Memo Fantasma estaba construyendo un laboratorio en Yarumal (Antioquia) y se metió en problemas con los hermanos Castaño, porque era su zona de control. Carlos y Vicente Castaño lo citaron y él fue acompañado de Don Berna. Le proponen que pague una multa o que trabaje para ellos. Decidió lo segundo. Vicente Castaño le presentó a Macaco y le dijo que trabajaran juntos en la creación del Bloque Central Bolívar.

¿Por qué se puede asegurar que “Memo Fantasma” tenía el mismo poder de mando que “Macaco” en el BCB?

Primero, Paquita lo dice. Segundo, Peter Vincent, del Departamento de Justicia de EE.UU., lo confirma, y para que sepan, él fue quien organizó la extradición de todos los jefes paramilitares en 2008. Y algunos paramilitares entrevistados aseguraron que Memo Fantasma puso la plata y Macaco el poder militar.

¿Cómo logró “Memo Fantasma” salvarse de la extradición, que sus compañeros no lo delataran y que fuera un invisible en el proceso de Justicia y Paz?

Durante el proceso de Ralito, fuentes nos dijeron que Memo estuvo en varias reuniones del BCB, pero que él decidió no entregarse. Entonces, lo encargaron de cuidar la plata del BCB. Por esta razón, nadie quiso señalarlo y, al contrario, lo protegieron, porque tenía el dinero y las propiedades. Lo que pasó después de la extradición y la entrega de Rogelio en 2008, es que ellos lo salpicaron ante las autoridades de Estados Unidos. Y lo que creo es que ahí empezó a negociar con la justicia norteamericana.

¿Por qué ante justicia y paz los únicos que nombran en declaraciones a “Memo” terminan siendo el “Tuso Sierra” y “Nico”?

Tuso Sierra, Nico y Pablo Sevillano. Son miles de testimonios, pero nosotros pudimos encontrar tres.

¿Existe alguna responsabilidad de los comandantes paramilitares que en sus declaraciones no han mencionado directamente a “Memo Fantasma”?

Memo era muy útil para ellos por fuera del proceso y les estaba guardando parte de su plata.

Gran parte del informe muestra declaraciones en las que muchos piden guardar la identidad o no ser mencionados. ¿Por qué?

Porque tenían miedo de Memo. Según ellos, aún tiene ese poder. Ernesto (una fuente reservada de Insight Crime) dice que aún está activo en un grupo llamado La Fraternidad y que aún tiene contacto con la Oficina de Envigado.

¿Cómo asegurar que es información fidedigna?

Hay declaraciones on the record. En InSight Crime es casi imposible conseguir fuentes on the record por la naturaleza del trabajo, pero publicamos porque tenemos 100 % de certeza de que Guillermo Acevedo Giraldo es Sebastián Colmenares y Memo Fantasma.

¿Cómo “Memo Fantasma” logra salir del radar de las autoridades de Estados Unidos y evitar que su expediente sea público?

Esas son dos cosas diferentes. Estaba en el radar de los americanos y creo que él hizo un acuerdo para convertirse en una fuente confidencial para que ellos sellen su archivo en Estados Unidos.

¿Él sigue manteniendo esos contactos con EEUU?

Sí, creo.

¿Cómo logra “Memo Fantasma” moverse en los círculos más altos de Bogotá?

En la época paramilitar, Memo manejó por lo menos 100 toneladas de cocaína, no sé cuál era su porcentaje, pero mantenía una fortuna. Sale de Medellín por temor, porque se quedó sin la protección de Rogelio. Se fue a Bogotá, donde se presentó como ganadero paisa interesado en invertir en propiedad raíz. Comenzó a comprar lotes usando su empresa ACEM, usando parientes y otras empresas con testaferros. De hecho, entre muchos negocios, hizo uno con Hitos Urbanos, propiedad de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón.

¿Y ustedes hablaron con Martha Lucía Ramírez y su esposo? ¿Qué dijeron ellos sobre este tema?

La vicepresidenta dijo que ella no conoció bien a Memo Fantasma, solo que fue un socio ocasional de su esposo, y que en su momento ella pidió al general Óscar Naranjo verificar la identidad del señor. Muchas veces pasa, como en este caso, que quien tiene el terreno hace un acuerdo con el constructor y al final recibe una parte del beneficio cuando ya está el edificio. Ese fue el acuerdo que hicieron con Hitos Urbanos. Según Álvaro Rincón, a Memo Fantasma se lo presentó Carlos Gutiérrez.

¿Cómo y cuándo enfrentó a Guillermo Acevedo?

Me fui a Madrid cuando nos confirmaron que vivía allá. Pasamos por las dos propiedades a su nombre y tenían porteros. No había manera de sorprenderlo. Me fui a donde los abogados de sus empresas. Ellos llamaron a Guillermo Acevedo mientras yo estaba en la oficina, pero fui expulsado después de esa llamada. Me fui a las dos propiedades y los porteros me dijeron que no estaba en casa. Dejé una carta y él me llamó luego muy bravo. Por 22 minutos hablamos, negó ser Memo Fantasma o Sebastián Colmenares. Hablamos de figuras de paramilitarismo y los conocía a todos. Prometió contestar las preguntas y nunca lo hizo.