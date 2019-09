Café, seguros y poder

Como presidente de la República, Juan Manuel Santos tuvo contados episodios en los que debió salir a explicar actuaciones de su vida privada. Uno de ellos fue a finales de 2017, cuando su nombre apareció en las informaciones reveladas bajo los llamados Paradise Papers, por figurar como directivo en dos momentos diferentes de sociedades en destinos off-shore del grupo de empresas propietarias de Global Seguros, según sus activos la sexta compañía de seguros de vida más grande del país. En ese momento, el exmandatario explicó que lo invitaron a ser accionista, pero no aceptó vincularse. (Lea aquí: Gabriel Silva Luján, el hombre global)

Sobre la identidad de los dueños de esta compañía, de conformidad con el secretismo que domina esta actividad, Juan Manuel Santos guardó silencio pese a la insistencia de periodistas de medios internacionales miembros del International Consortium of Investigative Journalists que liberó los datos y lideró la investigación. Pero la alianza periodística de El Espectador y CONNECTAS continuó con la indagación y viajó a la diminuta isla de Barbados, que tiene menos de 300.000 habitantes, pero en la actualidad cuenta con 41 bancos, 362 compañías de seguros y más de 3.900 empresas.

En esa averiguación se pudo ratificar que el exministro de Defensa y exembajador en Washington Gabriel Silva Luján; el fundador de la empresa industrial y comercial de textiles y confecciones Manufacturas Eliot S.A.S., José Douer, y el expresidente de la República, exsecretario general de la OEA y actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria, junto a su hija María Paz, sumados a la firma Colombian Coffee Federation Inc., subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, han sido los dueños de las sociedades que fueron creadas en el exterior y que están detrás de la influyente aseguradora colombiana. (Lea aquí: Siete artículos para entender la mención de Colombia en Paradise Papers)

La génesis de esta estructura societaria comenzó en 1997, en Maryland (Estados Unidos), con Global Education Group, Inc., una empresa en la que figura como promotor y gestor Gabriel Silva Luján. Por esa misma época se proyectaba como asesor de la Secretaría General de la OEA, entonces dirigida por César Gaviria Trujillo. A partir de julio de 2002, y durante los siguientes siete años, ofició como gerente de la Federación de Cafeteros. El 2 de marzo de 1998, en la isla de Barbados se constituyó la empresa Nova Holding Company Ltda., y un mes después, esa sociedad creó Global Tuition & Education Insurance Corporation (ver infografía).

De manera simultánea, esta última sociedad creó en Colombia la empresa Global Education Group Colombia S.A., cuya primera junta directiva estuvo conformada, entre otros, por Gabriel Silva Luján y Juan Manuel Santos, quien después de ejercer el Ministerio de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria y de codirigir el Partido Liberal entre 1995 y 1997, intentaba su primera candidatura presidencial para 1998. La empresa Global Education Group Colombia S.A. surgió como una sociedad que empezó a operar de manera paralela a la firma Global Seguros de Vida S.A. en Colombia.

Se concluye que Nova Holding es la dueña de este entramado societario que se expande por Brasil, Argentina, México, Perú, Chile y España. Información de 2017 recaudada por esta alianza periodística demuestra que sus dueños son cuatro: Latin American Education Holding, con el 44,15 %, cuyo mayor accionista es Gabriel Silva; Knightvision Assets Limited, con el 30,18 %, en cabeza de José Douer; Hutton Assets Limited, con el 12,63 %, con acciones repartidas entre el expresidente Gaviria, con un 67 %, y su hija María Paz, con un 33 %, y la sociedad estadounidense Colombian Coffee Federation Inc., de la Federación Nacional de Cafeteros, con el 3,97 % restante. (ver infografía)

A pesar de que la sociedad que domina Silva aparece con el mayor porcentaje de Nova Holding, él mismo aclaró que tiene un poco más del 40 % y no es el controlante mayoritario. En respuesta a un cuestionario enviado por la alianza periodística, Silva confirmó que las empresas mencionadas son accionistas, pero se negó a dar información sobre las personas naturales detrás de ellas. “Las personas naturales y últimos beneficiarios de Nova Holding son reportados a la Superintendencia Financiera de Colombia con periodicidad trimestral y el ente regulador conoce plenamente quiénes y en qué proporciones son los beneficiarios finales de la compañía de su interés”, comentó. (Lea aquí las respuestas completas de Gabriel Silva Luján)

“La Superintendencia, a lo largo de más de dos décadas de existencia de nuestra compañía, nunca ha hecho reparos o glosas a los accionistas o a los últimos beneficiarios”, agregó Silva. Es cierto, y también lo es que la llegada del empresario José Douer al negocio de la aseguradora es de fecha más reciente, tras enfrentar en Estados Unidos acusaciones por supuesto lavado de activos. Cuando se saldaron en su favor estas investigaciones, sin reporte penal alguno a las autoridades nacionales o deudas con la justicia, José Douer se vinculó como accionista a este holding de empresas.

Debido a la reserva legal, en la Superfinanciera se negaron a confirmar o desmentir la información. En esta entidad dicen que, en su labor de vigilancia y control sí pueden conocer a los accionistas finales de cualquier compañía, y que, en el caso de Global Seguros de Vida, pueden dar tranquilidad sobre sus productos, pues la legislación colombiana es muy estricta y los activos de estas firmas son el pago de las primas que hacen sus clientes. De hecho, la Superfinanciera insistió en que prohíbe que los activos de estas empresas salgan del país o se pongan en inversiones personales o de alto riesgo.

Hoy, Global es la sexta compañía de seguros de vida con más activos en el país, con monto de $2,9 billones de pesos. Su portafolio de inversión está destinado en un 86,9 % a bonos, TES, CDT y deuda pública. El restante está en carteras colectivas, renta fija, titularizaciones y acciones. Para el ente de vigilancia y control, que las sociedades matrices de sus empresas vigiladas estén en un destino off-shore como Barbados no genera restricción, pues ellos saben quiénes son los accionistas. Silva insiste en que Barbados “es una jurisdicción altamente reputada en la banca global y la industria internacional de seguros”.

Además, las autoridades colombianas no consideran a Barbados como paraíso fiscal. En contraste, el pasado marzo, la Unión Europea alcanzó a incluirla en su lista negra de paraísos fiscales, aunque dos meses después la cambió a la lista gris. De una u otra manera, se trata de una jurisdicción que no coopera lo suficiente con los países europeos para intercambio de información sobre temas fiscales, aunque se ha comprometido a enmendar sus deficiencias. La ONG Oxfam criticó la decisión por considerar que las reformas acordadas con Barbados no harán que deje de operar como paraíso fiscal.

“Han dejado escapar una vez más a algunos de los peores paraísos fiscales del mundo. Las reformas acordadas por Bermudas, Barbados y Aruba no harán que dejen de operar como tales. Seguirán ofreciendo regímenes fiscales agresivos e impuestos de sociedades muy bajos o nulos que facilitan la elusión de impuestos a gran escala”, declaró Chiara Putaturo, asesora de Oxfam. En medio del debate, es claro que establecer operaciones comerciales en destinos off-shore o con beneficios fiscales no constituye delito alguno, y que la valoración sobre posible evasión fiscal o recursos ilegales la realizan las autoridades.

En respuesta a un cuestionario enviado por esta alianza informativa, el expresidente Gaviria respondió: “Como es de conocimiento público, a mediados de 1996, mi hermano Juan Carlos fue víctima de un secuestro extorsivo, en cuyo desenlace los plagiarios exigieron la publicación de la información tributaria y financiera de todos los integrantes de mi familia, que tuvo que hacerse a través del diario El Tiempo. Tal circunstancia y el posterior intento de secuestro, también extorsivo, que desencadenó en el asesinato de mi hermana Liliana, han hecho razonable acogernos al derecho que nos asiste, de preservar la reserva de nuestra situación financiera”.

En otras palabras, el exmandatario César Gaviria recalcó que el uso de estructuras off-shore no es ilegal y que nadie tiene que justificar sus actuaciones lícitas. Por su parte, su hija, María Paz Gaviria, reiteró que la información financiera y tributaria de los colombianos está amparada por la “reserva documental”.

Tomémonos un tinto

En cuanto a Colombian Coffee Federation Inc., vehículo de inversión de la Federación Nacional de Cafeteros en Nueva York y socio de Nova Holding en Barbados, esta fue la explicación de la Federación Nacional de Cafeteros: “En 1997 se creó la sociedad Nova Holding Company Ltd. y Global Tuition and Education Insurance Corporation. A los accionistas de Global Education Group, Inc. se les asignó la misma participación en Nova Holding Company Ltd. Por este motivo, desde 1998 a la fecha, Colombian Coffee Federation Inc. tiene participación en la sociedad Nova Holding Company Ltd.”.

En la época de esta inversión, el gerente del gremio cafetero era Jorge Cárdenas Gutiérrez, padre de Mauricio y Jorge Hernán Cárdenas, quienes trabajaron en el gobierno de César Gaviria Trujillo, el primero como ministro de Desarrollo Económico y el segundo como alto consejero para la Modernización del Estado. La Federación de Cafeteros explicó que entró al negocio de los seguros porque la educación constituía uno de los factores esenciales para el desarrollo y progreso del país y “no podía estar ausente de las campañas que tenían por objeto la elevación del nivel técnico, cultural y educativo de las nuevas generaciones de colombianos”.

El vínculo entre la Federación Nacional de Cafeteros y Global se ha mantenido desde hace 20 años. Además, como quedó anotado, Silva Luján, promotor del grupo Global, fue gerente de la Federación de Cafeteros a partir de 2002, posición a la que llegó con apoyo del entonces ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, Juan Manuel Santos, quien a su vez había participado en la junta directiva de Global Tuition en Barbados entre el 12 de abril de 1999 y el 17 de mayo de 2001.

Sobre la simultaneidad de su rol como gerente de la Federación de Cafeteros y socio de una subsidiaria, Gabriel Silva dijo que la Federación es una entidad de derecho privado y su gerente no es empleado público. “No existe ningún conflicto de interés por el hecho de la participación de Colombian Coffee Federation Inc. en Nova Holding, Ltd. que me impidiera asumir la gerencia de la FNC”. El máximo accionista de Nova Holding añadió: “La administración por parte de CCF de sus inversiones y sus manejos financieros fue completamente delegada en la cabeza ejecutiva de dicha entidad durante mi gestión en la FNC”.

Pero los vasos comunicantes entre los cafeteros y el grupo Global no están solo en el listado de accionistas. A lo largo de dos décadas, personas cercanas a la Federación también han hecho parte de las juntas directivas de las sociedades en Barbados. Por ejemplo, Luis Fernando Samper, que fue directivo de Global Tuition entre mayo de 2002 y marzo de 2003, la misma época en la que estuvo vinculado a Colombian Coffee Federation en Nueva York. Años después fue director general de propiedad intelectual de la Federación y director de marketing. Participó, además, en el desarrollo de las tiendas Juan Valdez y del manejo de Café de Colombia.

Luis Fernando Samper respondió a esta alianza que su inclusión en la junta directiva de la firma Global Tuition se dio a título personal por menos de un año y no recibió ingresos. Al igual que Samper, en esa junta directiva estuvo, entre abril de 2000 y mayo de 2002, Álvaro Villegas Villegas, que fue además representante de Colombian Coffee Federation Inc. Villegas renunció al puesto en EE. UU. en agosto de 2001. Aunque se rumoró que iba a ser el sucesor de Jorge Cárdenas Gutiérrez como gerente de la Federación, el puesto lo ocupó Gabriel Silva. A su vez, Villegas fue a la Embajada de Colombia en España, durante la era Pastrana.

El empresario Alberto Peisach, presidente del Grupo Phoenix, que hoy provee vasos a las tiendas Juan Valdez, estuvo en las juntas directivas de Global Tuition, entre abril de 1999 y mayo de 2001, y de Nova Holding, entre febrero de 1998 y abril de 2000. Peisach no respondió las preguntas enviadas por esta alianza, pero Silva Luján aseguró que, a través de las compañías en el exterior, el empresario “fue socio fundador en 1997, pero su participación fue vendida en los años 2000 y 2001, y se retiró de las juntas en el 2001”, mucho antes de que él asumiera la gerencia de la Federación o que el proyecto Juan Valdez fuese una realidad.

“Desde 1997 han sido muchos los miembros de variada connotación pública o privada, tanto colombianos como extranjeros, que han participado en las diversas juntas de la organización. Ninguno ha sido elegido por votación o representante de accionistas específicos, sino más bien por su capacidad de aportar y por su experiencia empresarial”, agregó Gabriel Silva. Del mundo del poder en Colombia también han participado en las juntas directivas de Global Tuition algunos familiares del expresidente César Gaviria o diplomáticos que desarrollaron labores en Colombia cuando él ostentaba la jefatura del Estado.

Entre quienes han figurado en las referidas juntas directivas están su hijo, Simón Gaviria, expresidente de la Cámara de Representantes y exdirector del Departamento Nacional de Planeación; su esposa, Ana Milena Muñoz de Gaviria, hoy embajadora de Colombia en Egipto, y su hermano, el arquitecto Juan Carlos Gaviria. Como directivos de Global Tuition estuvieron, además, Morris D. Busby, embajador de Estados Unidos en Colombia entre los años 1991 y 1994, y Luis Guinot Jr., embajador de Estados Unidos ante Costa Rica entre 1991 y 1993.

“Nunca fui socio de esa compañía”: Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos figuró como miembro de la junta directiva de Nova Holding entre el 14 de abril del 2000 y mayo del mismo año, y como integrante de la junta directiva de Global Tuition entre el 12 de abril de 1999 y el 17 de mayo de 2001. En 2017, Santos le dijo a esta alianza que su aparición en 2001 es un error en el registro y que se retiró de esta responsabilidad antes de asumir como ministro de Hacienda. “Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, detalló en su escrito.

A la pregunta de si fue o no accionista de Global Tuition, manifestó: “Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de adquirir una participación minoritaria, a la cual renuncié en 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos, como Gabriel Silva, Morris Busby y Luis Guinot”.

