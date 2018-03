Contraloría archiva proceso por auditorias médicas de Caprecom

* El Espectador

La Contraloría General de la República ordenó el archivo del proceso por responsabilidad fiscal con el cual vinculaban a las empresas VCO S.A. y su representante legal Fabio Alberto Valencia Bustamante, y ASALUD Ltda. y su representante legal Pedro Fabián Forero, empresaa conrtratadas por Caprecom para auditar las cuentas médicas presentadas por los prestadores de salud a esa entidad.

La Contraloría investigaba si dichas auditorias médicas no habían cumplido su objeto o se había producido una indebida ejecución del objeto contractual.

Al respecto, el auto dice que "procede al archivo, al no ser posible determinar la existencia de un daño patrimonial al Estado, porque los soportes que obran en el expediente y que conforman el material probatorio no dan cuenta de irregularidad alguna cometida frente a los contratos suscritos con las firmas Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., Fénix Asesores S.A.S. y Asesorías y Servicios en Salud-ASALUD Ltda., no pudiéndose predicar un valor mayor pagado, o que los contratos no se hubieran ejecutado, o fuesen innecesarios".