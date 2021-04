El relato por el que Jaime Cuéllar está detenido

El expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo permanece preso, como medida preventiva, mientras se define el proceso penal en su contra por explotación sexual. El Espectador revela detalles de lo que dijo su denunciante y dos testigos en la Fiscalía.

Hace más de una semana Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, fue capturado en medio de una investigación que se adelanta en su contra por explotación sexual, y fue enviado a la cárcel de Buga como medida preventiva mientras se define el proceso penal. La denuncia fue hecha por Margarita*, quien contó que Cuéllar le pidió tener relaciones sexuales a cambio de recibir la dotación en un evento deportivo en 2011, cuando ella era boxeadora y menor de edad. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Cuéllar el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. (“Estamos contentas e intimidadas”: denunciante de Jaime Cuéllar sobre sobre su captura)

El Espectador conoció documentos del expediente judicial, que contiene entrevistas a la denunciante y dos testigos. El relato de Margarita fue recibido por los investigadores el pasado 3 de marzo a las 11:20 a.m. en Buga (Valle). La mujer, que hoy tiene 27 años, pero al momento de los hechos tenía 17, contó que en 2011, cuando era competidora en un campeonato de boxeo en Restrepo (Valle), el entonces presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo la convidó a su habitación de hotel para entregarle una dotación deportiva. (Tres años de denuncias contra Jaime Cuéllar, por delitos sexuales)

“Yo fui sola. Al llegar, me dijo que me acostara ahí con él y me insinuó que tuviéramos relaciones sexuales, a cambio de mi dotación. Yo le dije que no, que le quitara el pasador a la puerta, y me fui del sitio. Entonces, me fui al hotel donde me estaba hospedando y le conté a mi profesor (…) también les comenté a mis compañeras de la liga”, relato Margarita. Frente a la pregunta de si conoció de que alguna otra deportista fuera supuestamente acosada por Cuéllar, la denunciante contestó: “No, yo ingresé a los 15 años y me retiré a los 19. Durante el tiempo que permanecí allí, no tuve conocimiento sino de lo que me ocurrió a mí y fue solo en ese campeonato de Restrepo”. (Expresidente de la Liga de Boxeo del Valle fue capturado por presunto acoso sexual)

El mismo 3 de marzo, pero a las 4:20p.m., la Fiscalía entrevistó a dos profesores que respaldaron el relato de la mujer. Uno de ellos, Fabián*, afirmó que la denunciante es amiga de un familiar y, en una charla entre amigos, ella contó lo que le había sucedido con Cuéllar en 2011. “Como desde el año 2006 o 2007, me enteré que ese señor que era presidente de la liga (…) le daba plata a las niñas por estar con él, les ofrecía uniformes, viajes y cosas para estar con él (…) En el 2018 escuché otros rumores que ya eran más contundentes sobre ese señor. Con el profesor Sergio*, les preguntamos a las niñas si eran ciertos esos rumores, y ellas dijeron que sí, que tenían pruebas (…) Les hicimos el acompañamiento y ellas denunciaron”, agregó Fabián.

El profesor relató, además, que se ha visto afectado por brindar apoyado a las denunciantes pues, según él, Jaime Cuéllar les prohibió a él y a su compañero el ingreso al Coliseo Mariano Ramos. “Nos bloqueó el trabajo en la Secretaría del Deporte, no nos volvieron a contratar (…) Lo que pasa es que ese señor nunca pensó que Margarita fuera a denunciar los hechos sucedidos en Restrepo y, como eso ha salido por todos los medios de comunicación, ahora quiere defenderse echándonos el agua sucia a nosotros”, añadió Fabián ante los investigadores.

En la entrevista, el entrenador también dijo que hay deportistas que se retiraron del boxeo o que se retractaron de las denuncias hechas contra Cuéllar y que incluso firmaron documentos bajo la amenaza de que, si no se retractaban, no volverían a participar en competencias. El segundo profesor y testigo, Sergio*, añadió que en un audio que le enviaron a su celular se escucha a Cuéllar proponerle a una deportista ir a su oficina. “Decía que venga a las 3 de la tarde, que a esa hora no hay nadie y tengo una colchoneta, que él tenía condones y que ‘usted no va a tener problemas conmigo’, que le daba $50.000 o $60.000, que eso quedaba entre ella y Cuéllar”. Ese audio ya fue entregado a la Fiscalía.

El entrenador Sergio remató diciendo en su intervención que Jaime Cuéllar hace alusión a que tiene gente. “Lo único que quiero dejar claro es que si me llega a pasar algo, es por parte de este señor,, pues no tengo ningún problema con nadie en este momento. Hago directamente responsable al señor Jaime Cuéllar Vargas”, puntualizó el profesor.

El pasado 23 de febrero, investigadores de la Fiscalía enviaron una carta al gerente de Indervalle, Carlos Felipe López , solicitándole acreditar la calidad de presidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca de Jaime Cuéllar, así como la documentación que acredita a Margarita como deportista de esa organización en 2011. Un día después de esa solicitud, se anunció la renuncia de Cuéllar a su cargo por “motivos personales”.

En el expediente de la Fiscalía también figura un acta de inspección en el hotel en Restrepo (Valle), donde habrían ocurrido los hechos relatados por Margarita. La visita de los investigadores se llevó a cabo el pasado 5 de marzo en el centro de la ciudad, y se tomaron fotografías de la parte externa y la habitación donde se habría hospedado Cuéllar.

Adicional a la denuncia de Margarita, existe otra denuncia contra Jaime Cuéllar interpuesta por cuatro mujeres en 2018 por acoso sexual. Ese caso está en manos del Juzgado 7 Penal del Circuito de Cali, que ya formuló la acusación. Una de las denunciantes contó que Cuéllar le regalaba cosas y dinero, a cambio de que fuera a su oficina para tocarle su cuerpo. “Me decía que con él podía tener oportunidades”, contó en su relato una de las mujeres. Ahora la justicia tendrá que determinar si el exdirigente deportivo es culpable o inocente de lo que las cinco mujeres lo acusan.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las denunciantes y testigos