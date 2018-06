Segunda entrega de Panama Papers

Panama Papers: Las sociedades de los insolventes promotores del edificio más alto de Colombia

Alianza El Espectador - Connectas

Al menos un centenar de correos electrónicos intercambiaron en los últimos años el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y la sociedad BD Promotores Colombia, dedicada al negocio inmobiliario y la construcción de obras civiles. Esta firma, que además fue gestora del edificio más alto de Colombia, el rascacielos BD Bacatá, situado en el centro de Bogotá, se encuentra hoy en proceso de reorganización empresarial por un endeudamiento que supera los $133.000 millones. El origen de su intensa actividad epistolar con Mossfon fue el manejo de cuatro sociedades offshore. (Lea aquí: ¡Vuelven los Panama Papers! Estos son los primeros hallazgos para Colombia)

Estas sociedades están vinculadas con dos de los principales directivos de la firma: los españoles Venerando Lamelas, presidente de BD Promotores Colombia, y Emilio Borrella, director hasta hace dos años. Según documentos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y evaluados por la alianza entre El Espectador y la plataforma de periodismo colaborativo CONNECTAS, en 2011, con asesoría de otro bufete de abogados, ambos conformaron una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas y luego fueron asesorados por Mossfon. (Lea aquí: Las dudas de los inversionistas del BD Bacatá)

BD Promotores Colombia obtuvo su matrícula mercantil en 2008, y desde ese año, tras una campaña mediática, empezó a reunir el dinero para construir el citado edificio más alto de Colombia, con 216 metros de altura. El proyecto se ideó para 117 oficinas, 405 apartamentos, 6.000 metros cuadrados en locales comerciales y un hotel de 427 habitaciones. Tres años después, Lamelas y Borella conformaron la sociedad Kutler Advisory Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas, con asesoría de Icaza González-Ruiz & Alemán, y luego pasó a Mossfon. Emilio Borrella quedó registrado como director y accionista y Venerando Lamelas como su real propietario.

Cuando se constituyó Kutler Advisory, tanto Lamelas como Borrella tenían relación directa con BD Promotores Colombia. Lamelas sostiene que, a pesar de esos nexos, Kutler Advisory no tenía vínculos con BD. “Creo que Emilio Borrella fue titular de Kutler y seguramente lo hizo con propósitos empresariales, pero él dejó BD hace dos años y quedamos nosotros. Kutler no movió un peso, no tiene activos ni pasivos y nunca ha tenido que ver con BD. Aparezco como beneficiario de Kutler, pero esa sociedad no tiene nada. Si tuviera un peso la tendría que declarar, pero tiene cero”, insistió Venerando Lamelas.

En 2012, una publicación de la revista Semana evidenció que alrededor del proyecto BD Bacatá rondaban múltiples inquietudes. En especial destacó que Venerando Lamelas había renunciado a la presidencia de BD Promotores para calmar algunos reparos de los inversionistas ante una investigación que apareció en Europa por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en documento mercantil. Sin embargo, Venerando Lamelas ahora expresa que no renunció a la empresa, sino que realmente dio un paso al costado durante un tiempo.

Venerando Lamelas, presidente de BD Promotores; y Emilio Borrella, director de esa compañía hasta hace dos años. / Ilustración: Jonathan Bejarano - El Espectador

El proceso por el que Lamelas fue demandado en España se inició en 2008, pero, según él, no ha concluido. La Fiscalía de ese país indaga su papel en supuestas irregularidades del proyecto inmobiliario de plaza Cerdà. “Se trata de discrepancias con otra empresa”, comentó Lamelas a esta alianza periodística, sin aportar detalles.

El 22 de octubre de 2014, cuando la junta de accionistas de BD Promotores se reunió en Bogotá para modificar los estatutos de la empresa, entre otros aspectos dispuso que parte del objeto social sería la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios en Colombia y el exterior. Es decir, el mismo objeto social que definió Kutler Advisory en 2011 en las Islas Vírgenes Británicas. Lamelas aseguró que sí tiene sociedades en muchos lugares del mundo, pero no sociedades tipo offshore, porque sus negocios “son en países europeos o latinoamericanos que tienen regulaciones normales”.

En Colombia, tener empresas o realizar transacciones offshore no es considerado un delito. El problema es que el dinero tenga origen ilícito o que no se declare ante las autoridades tributarias. Lamelas confirmó a esta alianza periodística que es residente fiscal en Colombia y que Kutler no está en sus declaraciones pues, según él, no ha tenido ningún movimiento, ni ningún activo.

No obstante, de acuerdo con la información revisada por esta alianza periodística, Kutler no es la única sociedad en la base de datos de Mossfon relacionada con BD Promotores Colombia. En un correo electrónico del 16 de julio de 2014, Tatiana Chaves Suárez, directora financiera de BD, solicitó a Mossfon crear la sociedad Eldrayton Holdings S.A. Para hacerlo, el bufete de abogados pidió datos de los directores, las acciones y la legalización de documentos. Chaves respondió que los directores debían ser designados por Mossfon y que la única accionista iba a ser una ciudadana española domiciliada en Bogotá.

El 15 de agosto de 2014, el banco Banistmo informó a Mossfon que BD Promotores Colombia le había transferido US$2.411 por abrir la sociedad Eldrayton Holdings S.A. en Panamá. Fue la misma época en la que la misma Tatiana Chaves adelantó los trámites para que Mossfon asumiera como agente residente de Kutler Advisory, en reemplazo de Icaza González-Ruiz & Alemán. En ese correo también solicitó a Mossfon que adicionalmente administrara dos sociedades más en las Islas Vírgenes Británicas: Lefka Trader Ltd. y Banyard Group. Emilio Borrella fue registrado como director de ambas.

“Emilio Borrella fue el director general de BD Promotores Colombia S.A.S. y pudo haber utilizado el bufete de Mossfon para abrir otras sociedades con fines comerciales en otros países. Pero Borrella ya no trabaja con BD y las firmas Eldrayton Holdings, Lefka y Banyard no tienen relación alguna con BD”, aseguró Lamelas. A su vez, Borella, aunque no negó los vínculos de las sociedades citadas con BD, contestó que no recibió pagos u honorarios de Kutler, pues no se concretaron negocios y la firma quedó finalmente inactiva. Respecto a Lefka y Banyard, añadió que “sólo representaron trámites administrativos y burocráticos estériles”.

La relación entre Mossfon y BD Promotores Colombia cambió radicalmente a partir de abril de 2016, tras la publicación de los Panama Papers. Lo que demuestran las nuevas filtraciones es que el bufete panameño empezó a rastrear a los responsables detrás de BD y encontraron notas de prensa referidas al proceso de Lamelas en España.

“No encontramos noticias que confirmen si el señor Lamelas ha sido procesado o exonerado de dichas acusaciones, por lo que agradecemos contacten al cliente para obtener sus comentarios. Quedamos a la espera de sus actualizaciones”, escribió un empleado de Mossfon en un correo electrónico conocido por esta alianza informativa. Lo único claro es que Venerando Lamelas nunca aportó la información requerida y que en mayo de 2016 el cuestionado bufete de abogados panameño renunció a ser el agente residente de Kutler. La dirección asociada con Kutler es la misma sede administrativa de BD en Bogotá y el intercambio de correos se hizo desde la cuenta [email protected].

*CONNECTAS es la principal plataforma de periodismo colaborativo de América Latina. Su misión es promover el intercambio de información clave para el desarrollo de la región. Su apuesta por el periodismo de profundidad y de investigación.