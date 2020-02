Tensión en licitación del .co: se quejan en Procuraduría y piden suspender la contratación

Redacción Investigación

La pelea por el contrato para administrar el dominio .co, conocido como el apellido de Colombia en Internet, está que arde y sigue generando divisiones entre quienes denuncian irregularidades en el proceso de contratación y quienes defienden la transparencia del proceso estimado en más de $97.000 millones. Este viernes, Neustar, propietaria de la compañía que operó el dominio en los últimos diez años (.CO Internet SAS) y que también quiere participar en la licitación para continuar con el contrato, radicó una queja en la Procuraduría en la que mencionó un posible conflicto de intereses y, a su vez, le solicitó al Consejo de Estado suspender el proceso de contratación. (Lea aquí: La disputa por el “apellido” de Colombia en internet)

Los líos con esta licitación iniciaron desde noviembre de 2019, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) publicó la convocatoria pública para elegir a un nuevo operador del dominio .co, que siempre acompaña la dirección de los sitios web registrados en el país. Durante los últimos diez años esta gestión estuvo a cargo de .CO Internet SAS y, una vez se venció el plazo acordado, el Estado decidió no prorrogar el contrato y abrir una nueva licitación. Eso generó molestias en Neustar que de inmediato anunció un pleito arbitral por considerar que el ministerio ni siquiera discutió su posibilidad de prórroga.

Pero la controversia no paró ahí. Una vez se conoció el pliego de condiciones, varias empresas interesadas en participar en el proceso denunciaron que los requisitos dejaban por fuera a todos los competidores, excepto a Afilias, una compañía estadounidense. Algunos de los requisitos pedían tener más de 1.500 distribuidores (registradores) acreditados y gestionar 25 millones de transacciones diarias. Este supuesto amañamiento del pliego para favorecer a Afilias fue negado por el Mintic, pero días después la cartera modificó los requisitos ampliándose el ábanico de posibles competidores. (Lea aquí: Dominio .co: el administrador se quiere quedar)

Las discrepancias, sin embargo, crecieron y el ministerio recibió más de 300 reparos por parte de los interesados. De hecho, la fecha de adjudicación del contrato se corrió del 4 al 26 de marzo de este año. La tensión aumentó especialmente esta semana, pues Neustar le pidió este jueves al Consejo de Estado suspender el proceso de contratación como medida cautelar y, además, radicó este viernes una queja en la Procuraduría mencionando un posible conflicto de intereses entre una de las funcionarias que participa en la estructuración del proceso de contratación y la firma que representó hasta enero a Afilias, Esguerra Asesores Jurídicos.

En el primer frente, Neustar informó al Consejo de Estado que en diciembre pasado presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI), del BID, y, en consecuencia, le pidió suspender el proceso de licitación en Colombia mientras el tribunal internacional entra en funcionamiento y decide si mantiene o revoca las medidas cautelares. “.CO Internet ejerció el derecho a la prórroga en septiembre de 2018 y luego propuso diferentes alternativas para mejorar las condiciones económicas al MinTIC. El Gobierno primero impidió la formalización de esta y luego se rehusó a considerar la oferta económica del inversionista para formalizar la prórroga, con un valor de más de USD $200.000.000, pues nunca recibió respuesta del MinTIC”, afirma Neustar en la solicitud al Consejo de Estado, conocida por El Espectador.

(Lea aquí: Dominio .co: La puja por la identidad colombiana en internet)

En concreto, Neustar argumenta que el Estado colombiano violó sus obligaciones internacionales al negarse a negociar las mejores condiciones para la prórroga del contrato del dominio .co y al desconocer mandatos imperativos de planeación, buena fe, eficiencia, transparencia, legalidad e igualdad, y por distorsionar las justificaciones jurídicas y técnicas, para abrir la licitación pública. “En el proceso licitatorio se han observado que varias de las condiciones económicas, técnicas y de desempeño solo podían ser cumplidas por una compañía en el mundo (Afilias). Esto excluiría a .CO Internet de toda posibilidad de participar en el proceso licitatorio. Solo hasta que se hicieron públicas y fueron informadas a la Procuraduría General de la Nación, el MinTIC corrigió las restricciones impuestas que excluían de la participación en la licitación a los inversionistas”, agregó Neustar ante el Consejo de Estado.

“Otra muestra clara de la falta de transparencia del MinTIC es la celebración de reuniones a puerta cerrada entre el ministerio con los competidores de Neustar/.CO Internet sin llevar actas de lo ocurrido en ellas (…) Presentada la solicitud de arbitraje ante el CIADI (…) esta solicitud de medidas cautelares debe resolverse urgentemente, porque el MinTIC abrió el proceso licitatorio y planea adjudicar el contrato de operación el 27 de marzo de 2020, dando como resultado irreversible que el Gobierno culmine con la nacionalización y expropiación de la concesión entregada a .CO Internet”, concluyó Neustar. Así las cosas, la decisión de suspender o no la licitación del dominio .co está en manos del Consejo de Estado.

En el segundo frente, Neustar radicó este viernes una solicitud de urgencia en la Procuraduría para que investigue un posible conflicto de intereses en el proceso de contratación, pues asegura que una de las abogadas que participó en la estructuración (Dominique Behar Piquero) es sobrina del abogado Felipe Piquero Villegas, uno de los seis socios de Esguerra Asesores Jurídicos. "La señora Behar Piquero escribió una opinión en la que abogó por la desestimación de la prórroga con el actual concesionario (.CO Internet) y en la que adujo la necesidad de estructurar una nueva licitación pública para seleccionar el nuevo operador. Esta opinión fue escrita solo tres semanas después de dejar de trabajar en la firma de abogados que ha representado, dentro del proceso de selección, al interesado sobre el cual han recaído cuestionamientos por resultarle los pliegos (Afilias), supuestamente “hechos a su medida” (..) Luego de esta opinión inicial, la señora Behar Piquero se ha involucrado activamente y ha influido, como una de sus estructuradoras, en el desarrollo del proceso de selección del futuro operador del dominio .co”, se lee en el documento conocido por este diario.

"El conflicto de interés al que se ha visto expuesto el proceso de selección radica en la incontrovertible circunstancia de que la señora Behar Piquero participó en su estructuración y continúa prestando sus servicios, a pesar de haber tenido, por años, lazos laborales con los asesores jurídicos de la empresa que ha sido cuestionada públicamente por resultarle, supuestamente, acomodados los requisitos previstos en los pliegos de condiciones", agregó Neustar en la solicitud de urgencia en la que pide a la Procuraduría acompañar e intervenir de forma preventiva en el proceso de licitación pública iniciado por el Mintic.

El Espectador se comunicó con el abogado Felipe Piquero Villegas, quien respondió que su sobrina trabajó en Esguerra Asesores Jurídicos en asuntos básicos ligados a responsabilidad del Estado y derecho de competencia y que se desvinculó antes de que Afilias le pidiera a su firma una asesoría en relación con la licitación del .co. Piquero Villegas agregó que Afilias fue referida a uno de sus socios desde una firma de abogados en París y que en efecto fue asesorada por su bufete, pero que la relación con ese cliente comenzó cuando él vivía en Medellín por razones de salud. Sin embargo, Esguerra Asesores Jurídicos terminó su vínuculo con Afilias a finales de enero y se rumora que el rompimiento se debió a serias diferencias éticas entre la firma y su cliente.

En diálogo con este diario, el Mintic aclaró que Dominique Behar Piquero no es funcionaria de la entidad y que su vinculación se dio a través de contratos de prestación de servicios. “A la fecha ha suscrito dos contratos con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El primero, el No. 0465 de 2019, con vigencia entre el 18 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y el segundo, el No. 0436, entre el 14 de enero y el 31 de marzo del presente año. Siguiendo una práctica usada por el FUNTIC en este tipo de contratos, la abogada firmó dos declaraciones en las que manifiesta que no tiene conflicto de intereses y suscribió además un Acuerdo de Confidencialidad en el que se compromete a no divulgar la información a la que acceda por su asesoría”, afirmó la cartera a El Espectador.

“Ante la pregunta formulada por El Espectador, el supervisor del contrato en el día de hoy le solicitó a la abogada Behar que aclare dicha situación. Una vez tengamos la respuesta a esta solicitud, se procederá a tomar las acciones pertinentes. Cabe mencionar en todo caso que para la estructuración del contrato de dominio se ha contado con un equipo integrado por expertos internacionales y nacionales a nivel técnico, jurídico y financiero que han apoyado a los funcionarios de las diferentes áreas del Mintic competentes en esta materia”, añadió el Mintic.

La renuncia de Esguerra a la representación de Afilias, sin embargo, no cayó tan bien en Neustar que aseguró que en nada cambiaría el asunto, pues "ya la estructuración del proceso se surtió." Entenderíamos que una firma de la trayectoria y reconocimiento de Esguerra Asesores Jurídicos probablemente se desvincularía del proceso al percatarse de la existencia de un posible conflicto de interés”, concluyó Neustar.

El actual operador del .co se quejó también porque hay supuesta ausencia de rigor y técnica en los estudios que sustentan la apertura o desarrollo del proceso de selección. Según él, aún se desconocen los documentos que contienen los fundamentos técnicos y los estudios previos que argumentan los requisitos de experiencia habilitante exigidos por el Mintic al inicio del proceso y las modificaciones realizadas en el curso del mismo. “El Mintic ha optado por modificar, a lo largo del proceso de selección, a discreción y sin sustento técnico conocido, por ejemplo, los términos en que la experiencia habilitante deberá ser demostrada por los distintos interesados”.

En contraste, el ministerio reiteró que desde el inicio de este proceso ha promovido y defendido la participación plural en la licitación: “El país puede tener la certeza de que este proceso ha sido transparente y que precisamente la amplia participación en el mismo nos ha permitido ir ajustando, mediante dos adendas, las condiciones de acuerdo con las realidades del mercado”. Por lo pronto y en medio de estas tensiones, Neustar seguirá operando el dominio .co mientras se da la transición para la nueva operación.

A la fecha, se han recibido preguntas de 21 interesados sobre el pliego de peticiones y se han adelantado reuniones con 6 diferentes empresas, como lo establece el protocolo.

Estas son las empresas y las fechas de las reuniones que, según el Mintic, se han llevado a cabo:

1. Central Comercializadora de Internet. 5 de diciembre de 2019

2. CentralNic. 20 de diciembre de 2019

3. Donuts Inc. 10 de enero de 2020

4. Afilias. 10 de enero de 2020

5. Click Panda. 10 de enero de 2020

6. Nominet. 22 de enero de 2020

7. Central Comercializadora de Internet. 24 de enero de 2020

8. Donuts Inc. 28 de enero de 2020

9. Donuts Inc. 7 de febrero de 2020