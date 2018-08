19 años sin Jaime Garzón

Redacción Judicial

A Jaime Garzón Forero, el entrañable humorista que dio vida a personajes como Heriberto de la Calle, la cocinera Dioselina Tibaná, el abogado Godofredo Cínico Caspa y el celador Néstor Elí, le cegaron la vida cinco disparos el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Garzón se dirigía a la emisora Radionet, cuando sicarios lo interceptaron y su camioneta terminó estrellada contra un poste. 19 años después, con una conmemoración en ese poste y una ofrenda floral, sus allegados enfatizaron en que el crimen todavía está en la impunidad.

El abogado Sebastián Escobar recordó que hasta el momento solo ha sido condenado por este homicidio el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, creador de las Autodefensas. Igualmente, se adelantan juicios en contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien pidió pista ante la Jurisdicción Especial para la Paz, argumentando que el homicidio tiene que ver con el conflicto.

“La Fiscalía declaró hace dos años que era un crimen de Estado y de lesa humanidad. Sin embargo, el juicio a Narváez inició en 2011, hace dos años se presentaron alegatos, y no ha sido posible que el juzgado emita una sentencia. Esto nos tiene preocupados y costernados”, dijo Escobar durante la conmemoración.

Marisol Garzón, quien ha peleado para mantener vivo el legado de Jaime, hizo un llamado a los jóvenes para continuar la tarea. De revelar verdades con valentía y con humor político. "Hay que buscar la verdad, no las mentiras que nos venden", aseguró. "Esto no fue sólo la familia Garzón, fueron todos los colombianos. El asesinato de Jaime hirió a muchos. Si yo no alcanzo, (que) los jóvenes sean los que sigan buscando la verdad", agregó.

"Jaime Garzón fue de todos y sigue siendo de todos. En ese ejercicio, desde el humor, comienza a hacernos pensar. Hoy siento que seguiría haciendo ese mismo ejercicio, de comprometerse, de jugársela. Y eso tiene un precio de soledad", agregó Marisol, quien publicará este lunes el cuarto número de una colección dedicada a su hermano llamada Lea pa' que hablemos.

La Fiscalía en 2016 declaró el crimen de lesa humanidad. Las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Garzón Forero, tal cual, y como quedaron plasmadas, se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático, propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes”, se lee en el documento

El director para la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, destacó cómo el homicidio de Jaime Garzón afectó el formato que él utilizaba para hacer periodismo. "Es algo no solo brillante sino necesario en estos momentos para Colombia", aseguró. Además, enfatizó que la impunidad del crimen fomenta la repetición. "Colombia sigue siendo país donde pensar distinto es casi que un permiso para hacer daño. Estamos justo pasando por una una ola de amenazas a periodistas. Recordemos a los periodistas ecuatorianos asesinados en abril", dijo.

