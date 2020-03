21M: la noche de la tragedia en la cárcel La Modelo

Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

Sobre las 9 de la noche del 21 de marzo de 2020 los reclusos de 13 cárceles del país se hicieron escuchar. Una especie de cacerolazo retumbó en los barrios vecinos a los establecimientos carcelarios. Era una protesta ante la dramática situación que implica un 53 % de hacinamiento y los temores de los reclusos porque el COVID-19 llegue a penales en precarias condiciones. La protesta, no obstante, escaló rápidamente. El fuego de colchones prendidos alertó a los ciudadanos y a las autoridades que empezaron a enterarse, por videos en redes sociales, del caos.

Las imágenes que se registraban eran dramáticas. En la cárcel La Modelo, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá los videos que grababan con los celulares, indebidamente ingresados por los reclusos a los penales, mostraban personas trepándose a muros, saltándose muros, heridos sangrando en los corredores y fuego. Todo esto con un sonido de fondo: gritos, disparos y lo que parecían bombas aturdidoras. En las afueras, llegaban presurosos guardianes del Inpec que estaban acompañados en anillos de seguridad con la Policía y las Fuerzas Militares.

(Le puede interesar: Las cárceles de cara al Covid-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento)

El Defensor Regional de Bogotá, Rafael Navarro, llegó a La Modelo. “Había disturbios, había pasos de privados de la libertad de un patio a otro. Había disparos, heridos. Intentamos mediar, pero no fue posible. En el fragor de los enfrentamientos fue imposible que ingresáramos”, relató a este diario. En las afueras, grupos de familias ya empezaban a llegar mientras los medios de comunicación.

Había humo y se escuchaban múltiples disparos. Los miembros del Inpec tenían armas largas y cortas y corrían por todos lados. No se tenía certeza hacia donde se disparaba. En esas, una bala pasó cerca, muy cerca, de donde estaban ubicados los reporteros gráficos de El Espectador y El Tiempo. El escalamiento de la confrontación dejó 23 personas privadas de la libertad muertas y 82 heridas, 32 de ellas en grave estado, según las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Justicia.

(Lea también: Autoridades confirman 23 muertos tras motín en cárcel La Modelo)

Una vez hubo algo de calma, el equipo de la Defensoría logró entrar a la cárcel. “Hicimos un recorrido por la enfermería en uno de los patios y pude ver unos 50 heridos”. En las afueras, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional alejaba a los civiles que estaban en el lugar en medio del caos y la incertidumbre de siguió al día siguiente, 22 de marzo. Las familias llegaron a las entradas de la prisión y hasta intentos de choque con la fuerza pública hubo en el desespero de saber qué pasó.

Para el defensor regional Navarro es claro que las protestas en La Modelo, La Picota y El Buen Pastor estaban coordinadas para que la protesta empezara a la misma hora. “Era el mismo modo de protesta, golpear las rejas, exigir sus derechos, no solo por las no visitas (decisión que se tomó por la pandemia del COVID-19) sino por las condiciones de reclusión”, dijo. Pero, para el Gobierno, la jornada no fue una protesta relacionada por el coronavirus sino un intento de fuga masivo, de al menos 5.000 personas, que logró evitarse.

(Le puede interesar: Piden declarar la emergencia carcelaria tras motines que dejaron 23 fallecidos)

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, en declaraciones en video, aseguró: “verificamos que no tenía nada que ver con coronavirus, que eso era una fachada para poder hacer un plan criminal de fuga de presos. Recibimos audios en donde nos informaban el plan establecido con fuerzas oscuras par a hacer una fuga masiva”. Y la Fiscalía General anunció una investigación por las muertes y por la presencia de celulares en las prisiones. Las voces críticas llegaron pronto. Por un lado, la Defensoría y la Procuraduría, así como el Movimiento Nacional Carcelario, y más de 70 organizaciones sociales pidieron que se declare la emergencia carcelaria.

De otro lado, varios abogados penalistas hicieron un llamado al gobierno para que se garantice la vida de las personas privadas de la libertad y llamaron la atención sobre el precario estado de los penales. Francisco Bernate, que lidera el Colegio de Abogados Penalistas, por ejemplo, propuso que una vez se haga la declaratoria de emergencia, sea posible enviara prisión domiciliaria y carcelaria a los adultos mayores de 60 años, a menos que se trate de reincidentes o condenados por delitos graves.

(Vea acá: El caos que se vivió en las cárceles de Bogotá en fotos)

También propuso la posibilidad de dar libertad a quienes hayan cumplido las 2/3 partes de su condena (sin ser reincidentes ni condenados por delitos graves); dar casa por cárcel a madres y padres cabeza de familia, entre otros. Las medidas que se necesitan reclaman los abogados, son urgentes, pues La Modelo, a juicio del abogado Jaime Granados, “es una tragedia anunciada”-. De otro lado, las organizaciones sociales reclamaron por el uso de armas contra presos, quienes están en estado de indefensión.

“Las personas allí privadas de la libertad informan que les dispararon indiscriminadamente a todos los presos, participes o no de la protesta”, indicaron en un comunicado dado a conocer por el Congreso de los Pueblos. Al tiempo, reclusos llegaron denuncias de reclusos sobre supuestas represalias que estaban viviendo por parte de la guardia (como golpes), hechos sobre los cuales no hay un pronunciamiento alguno. Lo que sí es claro es que la noche del 21 de marzo de 2020 será un capítulo judicial más para la historia de la precaria situación carcelaria del país.

(Lea también: Familiares de reclusos exigen medidas sanitarias en las cárceles ante el coronavirus)