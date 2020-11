35 años después del Palacio de Justicia, víctimas exigen verdad

En un evento realizado por el Consejo de Estado, familiares de las víctimas y desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia aseguran que los procesos judiciales están quietos y lejos de saberse qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985. “Nos corresponde no olvidar”, dijo el presidente de la Corte Suprema, magistrado Jorge Luis Quiroz.

“Que si aparece la manga no aparezca el chaleco”, es una de las frases que pronunciaron los militares que lideraban el operativo de recuperación del Palacio de Justicia hace exactamente 35 años, el 6 de noviembre de 1985, luego que el M-19 se tomara las instalaciones a la fuerza. La frase catalogada por la Corte Suprema de Justicia sobre el grado de control que tenían los uniformados y de la “irracionalidad” de lo sucedido, sigue resonando en los familiares de las víctimas y de los 11 desaparecidos que dejó el holocausto. René Guarín, hermano de Cristina Guarín Cortés, cuyos restos óseos fueron encontrados y entregados en 2016, dijo que esa sentencia, lamentablemente, se cumplió.

“Las entidades han contribuido a que este caso llegue a estar 35 años después sin conocer la verdad (...) Aquí ha habido una manguala desde el mismo Estado para permitir que la toma ocurriera, para dejar cualquier investigación quieta los primeros 20 años, para comenzar a moverla con la fiscal (Ángela) María Buitrago pero echarla par ano investigar, para traer la perversa teoría de la entrega equivocada de cadáveres -quitando el delito de desaparición forzada- y para tener a dos generales en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz): Iván Ramírez Quintero y Jesús Armando Arias Cabrales, de quienes yo estoy seguro, ninguna verdad van a aportar", dijo.

Las palabras las pronunció Guarín este viernes en un acto de conmemoración realizado por el Consejo de Estado. Para Guarín, no solo “la verdad no aparece”, sino que no hay en su criterio avances significativos en las pesquisas de la Fiscalía diferentes a las entregas de algunos restos que se han encontrado con el paso del tiempo. “Las grabaciones decían “que si aparece la manga, no aparezca el chaleco” y eso sí se materializó porque a nosotros nos están entregando pedazos de huesos. Se hizo realidad”, agregó Guarín al pedirle a las cabezas de la justicia en Colombia que pongan en marcha las investigaciones.

En el mismo evento, Helena Urán, hija del exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del holocausto del Palacio de Justicia pero que luego fue ejecutado extrajudicialmente, según estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia. Urán señaló que los homenajes también deben albergar a las más de 100 personas, con nombres y apellidos, que fallecieron entre el y 6 y 7 de noviembre de 1985. “No hacerlo es un acto de injusticia”, apuntó. “Si mi padre estuviera aquí preguntaría por qué el Consejo de Estado y la Corte Suprema no se ha posicionado para exigir a la Fiscalía que se aclaren los hechos”, agregó.

“Mi padre preguntaría por qué a menos de 100 metros, en el museo que llaman Casa del Florero -que yo considero debe ser reconocido como el museo de operaciones del horror-no es hoy un memorial en el que se honre la memoria de las víctimas”, dijo Urán ya que allí fueron interrogadas y cuestionadas personas que salieron con vida del Palacio, algunas de las cuáles se desconoce aún hoy su paradero. “Aun hoy no está permitido hablar sobre lo que sucedió en ese techo. No existe alguna señal que advierta al visitante desprevenido lo que pasó y como fue el mayor y peor acto de barbarie cometido contra la administración de justicia”, dijo.

A su turno, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Jorge Luis Quiroz, señaló: “Nos corresponde no olvidar. Nos corresponde no olvidar y recordar desde la reflexión. A 35 años (...) nos corresponde reflexionar y aprender. De lo contrario, volveremos a cometer los mismos errores de aquellos dos días trágicos de 1985, que desafortunadamente ya no podemos cambiar. Esa debería ser una tarea obligada para cada uno de nosotros como colombianos y como instituciones”, dijo.

“Nos corresponde darle la importancia y la magnitud histórica que tienen las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquella época, magistrado Alfonso Reyes Echandía, al suplicar por un cese al fuego para poder dialogar. Cuántas vidas se pueden salvar si existe voluntad de las partes en conflicto de hablar, de escucharse, de ceder un poco, de encontrar alternativas. Esa es la salida que los jueces en una democracia defendemos siempre cuando administramos justicia. Resolver pacíficamente los conflictos, sin eliminar al otro, sino escuchando los argumentos de las partes en conflicto”, agregó.

Quiroz apuntó que el país debe reconocer la dolorosa verdad que investigaciones como las de la Comisión de la Verdad, creada por la propia Corte Suprema de Justicia, han revelado. “El holocausto fue un acto de barbarie, no podemos desconocerlo. La violencia solo generó más violencia. Durante dos días no hubo negociación, ni diálogo, solo disparos y acciones ciegas que acabaron con la vida de magistrados ilustres. El holocausto del Palacio de Justicia es un espejo de la violencia que vive el país. Violencia irracional que arrebata vidas inocentes".

