5 años de prisión y $6.600 millones: lo pactado entre Otto Bula y la Fiscalía

Redacción Judicial

El excongresista Otto Nicolás Bula Bula está listo para contar todo lo que sabe con respecto al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. Este jueves fue presentado el preacuerdo al que llegó el exsenador con la Fiscalía. La negociación establece una pena de cinco años y medio de cárcel por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (Le podría interesar: La confesión de Otto Bula)

El exsenador tendrá, además, que pagar una multa de más de $6.600 millones. El ente investigador, además, reveló que el pago se hará con el predio La Bomba, en Córdoba, avaluado en $4.400 millones y el monto restante por medio de un pagaré por $2.198 millones que deberá cancelar en un término de 18 meses.

Este preacuerdo, que deberá ser estudiado por el juez segundo especializado de Bogotá, y cuya decisión se conocerá el próximo 20 de noviembre, no estuvo libre de “peros”. Inicialmente, la Contraloría –constituida como víctima en este proceso– le dijo al juez que tenía dudas sobre el destino del dinero de la multa, pues considera que deberá entregarse a la entidad que representa los intereses patrimoniales del Estado.

En su intervención, el organismo de control considera que no hay claridad sobre el predio ubicado en Montería, pues, a pesar de que Bula aparece como representante legal, no hay claridad sobre la titularidad del exsenador sobre ese patrimonio. En cuanto al avalúo del inmueble, el delegado consideró que este debe hacerse con un perito “imparcial” y no por el que inicialmente determinó el valor.

El Ministerio Público, por su parte, consideró con preocupación que la pena que recibiría Bula, según lo establecido en el preacuerdo, es “escasa” y “minimizada” por la gravedad de los delitos y los comportamientos desplegados. “Es una pena que resulta absolutamente minimizada frente al comportamiento de los delitos que se le acusan (a Bula)”, manifestó el procurador delegado. También se sumó a los cuestionamientos de la Contraloría, en el sentido de que no hay una claridad sobre la titularidad de Bula sobre la sociedad y sobre el avalúo de esta.

“Quiero pedirle perdón al país”: Otto Bula

Escuchados los argumentos de las partes en este proceso, Otto Bula tuvo la oportunidad de hablar y pidió perdón al país por haber hecho lobby para que la multinacional Odebrecht lograra obras públicas y por las actividades irregulares que realizó. Y manifestó que su proceso de la colaboración con la justicia responde a que él quiere que se sepa la verdad “para llegar a ser una buena persona”.

“Quiero pedirle al país perdón y disculpas (…). Quiero que el país no se hubiese quedado en una mentira, quería que se supiera la verdad para poder llegar a ser una mejor persona”, le dijo Bula al funcionario judicial al término de la audiencia en los juzgados especializados de Bogotá. Bula, al parecer, estaría dispuesto a testificar en contra de 18 personas. En diez de ellas asegura haber sido testigo directo de los delitos, y del resto le dijo al organismo investigativo que un tercero le contó sobre los supuestos sobornos.