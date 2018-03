Abogado de Roberto Prieto denuncia extrañas llamadas que podrían ser extorsivas

Redacción Judicial

En menos de un mes podría saberse si Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, va a la cárcel o no por sus supuestos vínculos con la multinacional Odebrecht, protagonista de un entramado de corrupción, junto a varios políticos y funcionarios colombianos. Mientras llega la audiencia en donde se podría saber la suerte del empresario, hoy se conoce una grave denuncia que hizo uno de sus abogados en la que asegura que lo han contactado personas desconocidas para que, a cambio de dinero, destruyan pruebas que demostrarían que Prieto participó de los sobornos que pagaron los brasileños en Colombia.

Tanto la Fiscalía, como la Corte Suprema de Justicia y la Dijín, ya conocen la denuncia. El abogado Bladimir Cuadro, quien defiende a Prieto en su investigación disciplinaria ante la Procuraduría, le explicó a la magistrada del alto tribunal, Patricia Salazar, de qué se tratan las llamadas que ha recibido desde enero de este año. ¿Por qué a ella? Porque es la togada encargada del proceso del senador suspendido Bernardo, el Ñoño Elías, quien, a su vez, sería el interlocutor de las llamadas y chats que probarían que Prieto participó del entramado de corrupción.

De acuerdo con lo revelado por el diario El Tiempo, Cuadro le contó a Salazar que ha recibido varias llamadas, desde Estados Unidos, Holanda, Rusia y desde el conmutador de la Corte Suprema, en las le explican el alto tribunal tiene conocimiento de una conversación entre Prieto y el Ñoño Elías que “solo podría interpretarse como concierto para delinquir”. Le advirtieron, además, que si no le interesaba el negocio, el audio se lo enviarían a la Fiscalía, en donde se desarrolla la investigación en contra del exgerente.

A Cuadro le explicaron que la prueba que involucra a Prieto proviene del mismo Ñoño Elías y es a cambio de que no toquen a Eduardo Joche Tous, representante a la Cámára y fórmula de Elías. Aunque la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación formal en su contra, existe una fotografía en la que aparece Tous, el exsenador Otto Bula y Bernardo Elías en una partido de fútbol en Barcelona, viaje que habrían hecho los congresistas para destrabar el contrato de Navelena a favor de Odebrecht.

El abogado Cuadro ya le entregó a las autoridades el registro de las llamadas y mensajes que ha recibido desde enero. En una de las comunicaciones que recibió a través de Whatsapp, le advierten que la idea de no revelar la llamada en contra de Prieto es para proteger a Tous. Le advierten que el representante ya tiene una orden captura por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero que no se ha hecho efectiva gracias a los contactos que tiene el Ñoño Elías.

La defensa del senador Elías le dijo a El Tiempo que no sabía nada de las llamadas que ha recibido Cuadro y que su cliente no tiene nada que ver con la extorsión a Prieto. Aclaró, además, que saben de varias comunicaciones de personas desconocidas que estarían pidiendo dinero a cambio de que el Ñoño Elías no testifique en su contra. El caso lo pondrán en conocimiento de las autoridades esta semana que empieza. Bernardo Miguel Elías ya fue condenado por sus vínculos con Odebrecht el pasado 28 de febrero.

La relación del Ñoño Elías en este caso es clave pues ya advirtió que va a declara en contra de Prieto para obtener beneficios de la justicia. Según un escrito que le entregó el senador suspendido a la Corte Suprema, Elías aportaría información sobre el papel de Roberto Prieto, y sobre los recursos que habrían entrado a la campaña a través de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira. “Los dineros se recibieron para destinarlos a campañas políticas y actividades conexas con el mismo fin”, señaló el congresista.

En la audiencia del próximo 17 de abril, en donde se definiría si Prieto va a la cárcel o no, la Fiscalía insistirá en que hay pruebas suficientes para demostrar que el empresario “habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A.”. A cambio habría recibido $650 millones. Prieto, por su parte, ha dicho que no tiene nada que ver en este caso y que es completamente inocente.