Abogados Abelardo de la Espriella e Iván Cancino denuncian amenazas

Redacción Judicial

Los abogados Abelardo de la Espriella e Iván Cancino denunciaron ser víctimas de amenazas este jueves. A través de su cuenta de Twitter, de la Espriella aseguró que recibió por correo certificado un sobre que contenía una amenaza de muerte en su contra y en contra de las personas que trabajan en su firma.

En un comunicado, el jurista aseguró que la amenaza tendría relación con las posturas públicas que ha expresado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y aseguró se está preparando una denuncia para ser presentada ante la Fiscalía General. “Responsabilizo a la izquierda radical y a sus cómplices de lo que me suceda, de lo que suceda a mi familia o las personas que trabajan en la firma”, agregó de la Espriella.

Por su parte, el abogado Iván Cancino aseguró que ha recibido amenazas a través de sus redes sociales, por vía telefónica y en su oficina. Según dijo, las intimidaciones tienen que ver por sus “posiciones políticas, ideológicas y jurídicas”. Además, señaló que está recaudando información para presentar la correspondiente denuncia.

“No me callarán, ni me amedrantarán y mucho menos me alejarán de mis convicciones. Continuaré con la frente en alto y el espíritu alegre, con pundonor y entereza”, agregó el jurista en un comunicado de prensa. Ante la situación, otros abogados han manifestado su solidaridad.