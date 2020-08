Absuelven a Gustavo Rugeles por violencia intrafamiliar

En 2017, la Policía, atendiendo a un llamado de los vecinos, auxilió a Marcela González, entonces pareja de Rugeles, luego de que este, aparentemente, la agrediera y le propinara heridas por las que le dieron diez días de incapacidad. Sin embargo, ella no ratificó la denuncia durante el proceso.

El director del portal El Expediente, Gustavo Rugeles, fue absuelto por un juez. En diciembre de 2017, su entonces pareja, Marcela González, lo denunció por agresiones físicas. Tras un juicio que duró más de un año, Rugeles fue encontrado absuelto ya que la mujer pese a que lo denunció en un primer momento, luego no ratificó la denuncia, además, ella fue la única testigo de la presunta agresión.

(En contexto: Gustavo Rugeles va a juicio por violencia intrafamiliar)

La investigación se remonta al 27 de diciembre de 2017, cuando los vecinos de la pareja, que vivía entonces al occidente de Bogotá, reportaron un altercado. Cuando llegaron al apartamento, los policías auxiliaron a González y la condujeron a Medicina Legal para que quedara el registro de la agresión. “Mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana; estaba tomado, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me botó a la cama, me arrastró por el piso, y me insultó. Él es muy celoso, y me agredió por eso”, le dijo entonces González al médico que luego le daría 10 días de incapacidad.

Luego, en enero de 2018, la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar a Rugeles y, a pesar de haber radicado el escrito de acusación a tiempo para llamar a juicio al hombre, la audiencia tuvo que aplazarse cuatro veces. En las cuatro ocasiones, Rugeles dijo que no contaba con un abogado de confianza para que lo defendiera, con lo cual esta audiencia, de vital importancia, se pospuso hasta marzo de 2019, cuando la fiscal del caso formalizó ante una jueza de conocimiento de Bogotá que existían las pruebas suficientes para llamar a juicio al director de El Expediente.

(Lea también: “Sentía vergüenza de lo que me pasó, pero ya no”: exnovia de Gustavo Rugeles)

Según leyó la fiscal del escrito de acusación, el origen de la discusión de la pareja fue la rabia que le causó a Rugeles no encontrar las llaves para ingresar a su casa. El director de El Expediente logró finalmente entrar al apartamento, le contó la propia González a las autoridades, y al hacerlo le lanzó las llaves en la cara al verla; “la levantó de la ropa y la lanzó al piso. La arrastró por la sala, la tiró sobre un sofacama y se le abalanzó, propinándole golpes en su rostro y apretándole el cuello con sus dos manos”, reza el llamado a juicio.

González había vuelto a denunciar una segunda supuesta agresión de Rugeles, que habría ocurrido en enero de 2019: “Me coge y me da puños en las piernas causándome lesiones (…) me decía que yo era una maldita perra zorra, y yo le dije que se calmara, y empieza a tirar las cosas al suelo”. Luego, dijo en Blu Radio a los pocos días que Rugeles, “tiene sus días malos y tiene su carácter y chocamos como cualquier pareja (…) La gente tiene errores y creo que todos merecen el beneficio (de la duda) y merecen que alguien crea en ellos y yo sí he creído en él”.