“Acepten la realidad”: madre de menor que murió en bombardeo en el Guaviare al Gobierno

Luz Amparo Merchán, madre de Yeimi Sofía Vega, de 15 años, viajó hasta Villavicencio a reclamar el cuerpo de su hija, quien falleció luego del bombardeo al campamento de “Gentil Duarte”.

Desde que se alertó de la posibilidad de que menores de edad habrían muerto durante un bombardeo del Ejército a un campamento de “Gentil Duarte” en el Calamar, Guaviare, las autoridades han confirmado la muerte de por lo menos tres: Yeimi Sofía Vega Merchán y. Jhonathan Sánchez Zambrano, de 15 años; y Danna Lizeth Montilla, de 16.

Le puede interesar: Medicina Legal no confirma aún las edades de muertos en bombardeo en Guaviare.

Luz Amparo Merchán, madre de Yeimi Sofía, llegó desde el Guaviare hasta Medicina Legal en Villavicencio para reconocer su cuerpo, luego de que recibiera un mensaje en el que le indicaban que el nombre de su hija aparecía en una lista de menores que habrían muerto en el bombardeo el pasado 2 de marzo.

Atentos: Confirman la muerte de otra menor de edad tras operación militar en Calamar, Guaviare. Medicina Legal confirmó a la familia de Yeimi Sofía Vega, de 15 años de edad, su muerte. La familia afirma que su deceso se produjo en combates tras el bombardeo contra Gentil Duarte. pic.twitter.com/qfM24IrToh — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 13, 2021

En medio de su dolor, Merchán le exigió al Estado la verdad. “¿Por qué el Gobierno dice que no hay menores de edad, pero si los hay? Yo estoy reclamando a mi hija de 15 años, no sé por qué niegan que había menores de edad, allá había menores de edad, no lo oculten, acepten la realidad, vea lo que estoy pasando, mi dolor, yo no sabía que mi hija estaba allá. Lo sé por unos mensajes, por unos letreros, por eso me enteré yo”, dijo a Blu Radio.

De acuerdo con Luz Amparo, Yeimi Sofía se voló de su casa, al parecer, para unirse a las disidencias a sus 13 años. Durante dos años no supo nada sobre ella, a quien con esfuerzo le daba estudio, un estudio precario que, por ahora, está paralizado por no contar con un profesor.

Más contexto: Lo que se sabe del bombardeo militar en Guaviare.

“Este es el momento que no hay profesor. No hay niños estudiando por falta de profesores. No hay ni un médico. Si hay una enfermedad, corra para San José del Guaviare”, ilustró sobre la situación de abandono de las zonas alejadas de la capital de Guaviare.

De acuerdo con las denuncias del exconcejal Hollman Morris, en total serían 14 menores los que murieron en el operativo de la Fuerza Publica, algunos reclutados a la fuerza por grupos armados, mientras que otros lo habrían hecho de forma voluntaria, ante la ausencia de oportunidades.

La Defensoría del Pueblo ha alertado desde 2019 los riesgos para los menores de edad del Guaviare de ser reclutados por guerrillas y estructuras paramilitares. Entre las observaciones, la institución encontró que los grupos armados se aprovechan de la falta de oportunidades educativas en la región.

Lea más: La Defensoría alertó desde 2019 el reclutamiento de niños y adolescentes en Guaviare.