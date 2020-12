La cantante publicó en su cuenta de Twitter una conversación en la cual una persona que no se identifica le advierte que su vida está en riesgo.

La cantautora colombiana, Adriana Lucía, denunció a través de su cuenta de Twitter nuevas amenazas que comprometen su vida. En la mañana de este jueves 10 de diciembre hizo públicas las fotos de una conversación que sostuvo por WhatsApp, en la noche del pasado míercoles, con una persona que no se identificó y que le informó que “están pagando para que la maten”.

La artista, en su trino, manifestó que vivió una noche de miedo y zozobra y que hace pública esta información con el fin de alertar a las autoridades. “Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy con mi música y mi voz”, expresó la cantante que siempre ha mostrado su tendencia por las causas sociales e, incluso, ha hecho parte de las actividades que se han realizado en el marco del Paro Nacional.

En las fotos publicadas por Adriana Lucía se observa cómo una persona que no se identifica le advierte que “le quieren hacer daño (...) usted no me conoce, solo le informo, dígale que están pagando para que la maten, por eso me comunico para ayudarla”. La cantante responde que es muy grave lo que le está escribiendo, a lo que esta persona indica que “grave fuera si no le dijera, agradezcame, que hay gente que la quiere por su música y talento”.

Pero la conversación continúa. La artista, en efecto, le agradece por la información y la persona le responde que “de todas maneras están siguiendo todos sus pasos porque del gremio donde usted se mueve hay muchos falsos y de ese gremio están pagando por su vida. Le informo que usted no me ha hecho nada, pero como usted no es bien dejemos así”. La cantante nuevamente le agradeció a su interlocutor por escribirle y alertarla. Finalmente, la persona envía mensajes que borra posteriormente y le advierte que se cuide.

Nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz. pic.twitter.com/92pSKft2rv — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 10, 2020

Esta no es la primera vez que Adriana Lucía recibe amenazas. El 13 de diciembre de 2019 también recibió mensajes intimidatorios por cuenta de su activismo. En esa ocasión la artista también publicó en su cuenta de Twitter la forma en la que un usuario identificado como Alberto Oli la amenazó de muerte, la insultó e incluso adjuntó una foto de lo que sería un contrato firmado por la cantante con el gobierno de Juan Manuel Santos asegurando que ella estaba “buscando mermelada”.

Ojalá en @FiscaliaCol puedan encontrar quiénes son las personas que se esconden detrás de un computador para lanzar este tipo de amenazas. Nos quieren callar como sea. pic.twitter.com/jtwLZFLmYK — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 13, 2019

Pero el asunto no quedó ahí. Minutos después, publicó otro trino evidenciando que el mismo usuario continuó la agresión a través de mensajes al Messenger de la artista, pero esta vez mencionando a su hijo con nombre propio. La cantante alertó a la Fiscalía en ambas publicaciones ese día indicando que “ojalá puedan encontrar quiénes son las personas que se esconden detrás de un computador para lanzar este tipo de amenazas. Nos quieren callar como sea”.

Señores @FiscaliaCol las amenaza siguen. Ahora con nombre de mi hijo y mi familia. pic.twitter.com/AZQZfn0ChI — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 13, 2019

Desde que se conoció la publicación de la cantautora, artistas como Santiago Alarcón; Mario, el vocalista de Doctor Krapula; Julián Román y el periodista Daniel Samper, entre otros, le han expresado su apoyo a través de la red social utilizando el Hashtag #SOSAdrianaLucía. Inclusp, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, respondió a la denuncia señalando que “este es el país que queremos dejar atrás, pero mucho insisten en perpetuarlo. Las autoridades deben garantizar su seguridad e investigar a fondo el oriten de esta vil amenaza para judicializar a estos criminales”.