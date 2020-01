Aida Merlano será imputada por haberse fugado en octubre pasado, dice la Fiscalía

Redacción Judicial

Luego de conocerse que las autoridades venezolanas capturaron a la excongresista Aida Merlano en la mañana del pasado lunes, luego de que se fugara en octubre de 2019, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, anunció que será procesada por el delito de fuga de presos. La política barranquillera fue condenada por la Corte Suprema en 2019 por ser parte de una red de compra de votos en el departamento de Atlántico.



La cabeza del ente investigador aseguró que esta imputación sucederá apenas la mujer sea deportada o extraditada a Colombia, dependiendo del mecanismo que solicite la Corte Suprema por medio del Gobierno Nacional a Venezuela. En dado caso de que Merlano vuelva al país "luego de que comparezca ante la Corte, la Fiscalía pedirá una audiencia por imputarle ese delito y eventualmente otros que haya podido cometer durante este tiempo", aseguró Espitia.



En la mañana de este martes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello señaló que el gobierno colombiano le pedirá la extradición de Merlano al gobierno interino de Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. “Como es de todo conocido, Colombia, junto a varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, se lee en un comunicado oficial de ese Ministerio.



Así mismo, la canciller colombiana, Claudia Blum, aseguró que una vez entregada la solicitud de extradición a Guaidó "vamos a ver qué sucede". Dejando sobre la mesa la duda sobre el verdadero alcance que tiene Guaidó sobre las instituciones venezolanas. Merlano fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema por delitos electorales.



La Fiscalía la acusó de haberse gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Dentro de la investigación, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. También hallaron armas de fuego.



En su momento, cuando se supo de las andanzas de Merlano a finales de marzo de 2018, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez explicó cómo funcionaba la organización "Casa Blanca". Según dijo, esta servía a candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en los barrios. Merlano es conocida por ser cercana a los clanes políticos Char y Gerlein.