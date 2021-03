Al hablar del caso Uribe, Hilda Niño arremetió contra tres exfiscales generales

El pasado 17 de febrero, la condenada exfiscal rindió declaración ante la Fiscalía. Durante la diligencia reiteró que en la administración Montealegre se conspiró en contra del expresidente Uribe; que a la de Nestor Humberto Martínez no le importó esa información; y que en la de Vivian Morales se buscó testimonios en contra del prófugo Luis Carlos Restrepo.

El Espectador y Blu Radio siguen revelando detalles del expediente de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal, proceso del que solicitarán la preclusión el próximo 6 de abril. Una de las pruebas ordenadas por el fiscal líder de la investigación, Gabriel Jaimes, fue la declaración de la exfiscal Hilda Niño, condenada por sobornos del narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, a cambio de omitir su conducta de narcotraficante y presentarlo como un postulado al sistema de Justicia y Paz, creado tras la desmovilización de los paramilitares.

En la diligencia, rendida el pasado 17 de febrero y que tuvo una duración de 1 hora y 34 minutos, la exfiscal se despachó en contra de los últimos tres exfiscales generales: Viviane Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. Sobre los dos primeros, aseguró que le hicieron propuestas indebidas para buscar que, supuestamente, exparamilitares hablaran contra altísimos funcionarios como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien lleva años prófugo de la justicia por la supuesta desmovilización falsa de un grupo paramilitar en 2006. Sobre Martínez, Niño dijo que engavetó información que ella entregó y que beneficiaba al expresidente Uribe.

Durante la declaración juramentada, la mención que hizo Hilda Jeaneth Niño sobre la exfiscal Vivian Morales fue corta, pero de la mayor gravedad: dijo que durante su administración, la entonces directora de la Unidad de Justicia y Paz (omitió su nombre) la buscó y le dijo que, por orden de Morales, debía viajar a Washington para hablar con alias el Mellizo y buscar que declarara en contra del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.”Esto que voy a decir es la primera vez que lo voy a decir y no lo voy a repetir”, dijo Niño levantando su índice derecho y sin parpadear.

“Cuando estaba la doctora Vivian Morales de fiscal a mí la doctora, una doctora que era la directora de la Unidad de Justicia y Paz, me dijo que tenía que viajar a Washington, me dijo: dígale al Mellizo que hable de Luis Carlos Restrepo, esto yo no lo he dicho, por eso se lo digo a usted doctor, porque yo confío en esta administración y yo le digo: cómo voy a decirle que hable de un señor que no conozco si yo ya le había preguntado por Restrepo, y él ya me había dicho que ese señor Restrepo cero, yo no sé nada, no sé si él no sabía o guardaba la espalda”.

La condenada exfuncionaria, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre varios casos, continuó su declaración: “Le dije (a la directora de la Unidad de Justicia y Paz), yo no le voy a decir como fiscal a un delincuente que hable mal de una persona, porque primero yo soy de Dios y segundo, pues cómo voy a hacer eso, el día de mañana el señor qué me va a pedir a mí. La razón que me dijo: usted le va a responder a la señora fiscal porque eso es una orden de ella, de la doctora Vivian. Cuando usted llegue vamos a ver para dónde la van a mandar. Yo creí que me iban a echar”.

Hilda Niño fue capturada a mediados de 2017 y solo fue hasta dos años, en julio de 2019, después que aceptó haber recibido un millonario soborno por el líder criminal alias el Mellizo. Desde mayo de 2018, la polémica exfiscal le contó a la Fiscalía de Nestor Humberto Martínez ese supuesto plan de la gestión Montealegre contra Uribe Vélez y que reiteró recientemente ante el mismo ente investigador. Según ella, su superior, el director Especializado de Justicia Transicional de la Fiscalía Carlos Fidel Villamil, habría recibido la orden del exvicefiscal Jorge Perdomo quien, a su vez, supuestamente, habría recibido una orden de Montealegre, para buscar a exparamilitares que declararan contra los Uribe a cambio de supuestos beneficios.

Montealegre y Perdomo han negado tajantemente esa acusación de Niño. Incluso, en una declaración hecha por el primero a la Corte Suprema tildó el testimonio de la exfiscal como una “una mentira monumental (...) Yo me enteré de las afirmaciones de la señora Niño Farfán por los medios de comunicación. Yo no tenía ningún conocimiento de ese tipo de afirmación, pero lo que sí le puedo decir honorable magistrado y lo hago bajo la gravedad de juramento con las consecuencias que usted me advirtió, de que esa señora está faltando a la verdad, de que esa señora está cometiendo falso testimonio y fraude procesal y que esa señora quiere engañar a la justicia para beneficiar a Álvaro Uribe para beneficiar las investigaciones de Álvaro Uribe”, aseguró Montealegre en su momento.

“Es una mentira monumental y falta a la verdad porque esa investigación contra el señor Santiago Uribe, muy vinculado a sectores del narcotráfico en Antioquía, de donde nace el paramilitarismo en Colombia y vinculado al narcotráfico, porque el paramilitarismo en Antioquia nace vinculado al narcotráfico, y Santiago Uribe tenía vinculaciones con personas vinculadas al narcotráfico, así que esa investigación contra el señor Santiago Uribe surge en la década de 1990 (...) fue volver a verificar meticulosamente las afirmaciones que se habían hecho con anterioridad y por esa razón se le formula a este señor (Santiago Uribe) el cargo de conformación de grupos paramilitares y se le imputa el homicidio de un ciudadano que fue asesinado por esa organización criminal”.”, afirmó Montealegre.

Volviendo al más reciente testimonio de Niño a la Fiscalía señaló que: “El doctor Villamil entró a hablar solo con el doctor Perdomo, esto a mí me consta, nadie me lo contó, sale el doctor Villamil después de 10, 15 minutos, nos vamos al bloque de nosotros y me dice: ‘doctora tenemos que hacer un trabajo, tenía una hoja doblada a la mitad con unos nombres, me dice: tenemos un trabajo grandísimo que hacer, un trabajo muy reservado, complicado, privado se lo digo porque usted es de confianza mía (...) el señor vicefiscal me dijo que era una orden del jefe, o sea del doctor Montealegre. Tenemos que hacer un trabajo, estas personas en algún momento han hablado o van hablar del doctor Uribe Vélez”.

Y continuó: “Busquemos el rastro de esta gente, búsquemelos a todos, pero los fiscales de los casos no se pueden enterar. Yo le digo, doctor cómo voy a llegar un expediente, por ejemplo, el de Mancuso, como voy a pedirle a Giovanny el expediente de Mancuso y las versiones libres y voy citar a Salvatore Mancuso, pero decirle usted no participe, eso era completamente ilegal, ilegítimo, ¿cómo vamos a trabajar sin que los fiscales sepan? Me dice eso es un tema que no puede salir de la jefatura, es un tema de los jefes, no podemos hacer nada. Le digo primero yo no tengo gente yo no tengo cómo, me falta barrer el bunker, ya me estoy enloqueciendo”.

Según el relato de Niño, Villamil continuó diciéndole: “Nosotros vamos a empezar atraer estas personas y miremos en qué estado está su proceso, o sea si están para exclusión pues nosotros les podemos ofrecer que no se vayan, pero vamos a ver ellos qué aportan, qué saben de los Uribe Vélez, si ellos saben que los Uribe Vélez fueron paramilitares, todo era en son de si los Uribe Vélez eran o habían sido o no paramilitares. No sé si Santiago Uribe es inocente o no, no sé porque no conozco el proceso, pero lo único que digo es que las cosas no se hacen así, yo no puedo traer delincuentes, decirles que digan a b o c para perjudicar una persona y eso fue lo que la Fiscalía hizo”.

Según la exfiscal, la administración Montealegre empezó a mandar a gente a las cárceles para que incriminaran a los Uribe. Incluso, le dijeron que hablara con el Mellizo para proponerle que si hablaba sobre Álvaro Uribe no lo excluían de Justicia y Paz. “(...) El tema es que empezaron a traer testigos de esa lista y a los que no podían traer a mandarles gente a las cárceles para que incriminara a los hermanos Uribe Vélez y pues eso ya es ilegal, un acto delincuencial, y por eso es que yo decía cuando a mí me capturaron el concierto para delinquir está en la jefatura de la unidad porque eso si es un verdadero concierto para delinquir entre: Carlos Iván Mejía, Villamil, Leonidas Bustos y Perdomo”.

“Me dijeron, busque al Mellizo y dígale que si habla de Álvaro Uribe yo le garantizo que yo hablo con el doctor Leonidas Bustos y no lo excluye. Yo le dije no, yo eso no lo voy a hacer doctor Villamil, la delincuente no soy yo si no que es él”, narró la exfuncionaria, quien recibió dos camionetas y cerca de 245 millones de pesos de un subalterno del narcoparamilitar el Mellizo para favorecerlo. Sobre la administración de Néstor Humberto Martínez -en la cual su carrera se vino a pique al ser detenida-, la exfiscal Niño dijo que, a pesar de que ella entregó toda esa información del complot contra los Uribe, su administración no sólo lo engavetó si no que la excluyó de un principio de oportunidad que le otorgaron por otros múltiples delitos por los que estaba siendo investigada.

“Mi abogado, Edgar Torres, hizo el escrito donde le pidió al doctor Néstor Humberto Martínez que me escuchara, que yo tenía información sobre el caso de los 12 Apóstoles, tengo entendido, habría que verificarlo con el doctor Torres, que el doctor Torres le entregó ese oficio al doctor Cadena para que él lo radicara (…) Ese es el tema, nunca la Fiscalía metió eso en el principio de oportunidad, la Fiscalía excluyó lo que tenía que ver con Álvaro Uribe. Durante la declaración, el fiscal le pregunta a Niño: ¿Quién tomó la decisión de excluir ese hecho? Ella responde: Hay que preguntarle al doctor Jorge Hernan Díaz (fiscal delegado ante la Corte), al doctor Espitia (exvicefiscal) y al doctor Martínez”, dijo Niño.

Además, aseguró que por esa información que hoy está dando y que favorece al expresidente, nunca recibió ni le ofrecieron dádivas. “En la información que brindó a Uribe, ¿este último le ofreció directa o por tercera persona dádiva o beneficio a cambio de la información? Ella respondió: “Nada, yo creo que ese señor vino a saber quién era yo después de todo el escándalo que les cayó porque yo fui la que lo mandó a buscar, yo no le pedí nada”. A renglón seguido, le preguntaron por las conversaciones de ella con Diego Cadena el hoy procesado abogado del expresidente, señalado de intentar torcer los testimonios de dos testigos para favorecer a Uribe.

Ella respondió: “Yo le decía que el doctor Néstor Humberto era un delincuente, que él estaba escogiendo la información, que Carlos Ibán (Mejía, fiscal que llamó a juicio a Santiago Uribe) era un bandido, que todo lo tenían engavetado, yo le hablaba a él terrible, le decía, la fiscalía no hace nada”. El fiscal contrapreguntó que si Cadena se comprometió a algo con ella, a lo que Niño respondió: “No, él lo único que me decía es que tranquila, yo transmito la información, pero a usted la van a escuchar y yo le decía que a mí no me vaya a escuchar Carlos Ibán, porque cómo le voy a decir que él es un bandido, a mí que me escuche una persona seria, yo le decía eso furiosa porque es que no pasaba nada conmigo. No hubo ningún compromiso ni con Álvaro Uribe ni con esa gente, no conozco a nadie de ellos”, concluyó la fiscal.

El historial de la exfiscal Niño

Hilda Niño Farfán fue fiscal por más de 15 años. Su nombre, sin embargo, solo ocupó titulares de prensa el 10 de junio de 2017 (época en que Néstor Humberto Martínez era fiscal general), cuando resultó detenida por serios señalamientos de corrupción durante su trabajo como funcionaria judicial. En ese momento, la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, peculado por uso, cohecho propio, tráfico de influencias y fraude procesal, pues tenía indicios de que “realizaba actos de manera ilegal encaminados a beneficiar la situación jurídica de postulados en el proceso de Justicia y Paz”, aseguró entonces el ente investigador. Ella, inicialmente, rechazó los cargos.

Exfiscal Hilda Niño, condenada por recibir sobornos de narcotraficantes en Justicia y Paz

Junto con Niño Farfán fueron detenidas las personas que, presuntamente, le ayudaban a delinquir: su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya, e Iván Darío González, asistente de la fiscal. La Fiscalía encontró que Niño y su esposo habían comprado una casa por US$490.000 en Estados Unidos, lo que prendió las alarmas en el organismo investigativo. En 2018, esa casa entró en proceso de extinción de dominio, así como otros cuatro bienes que “de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, son equivalentes a los valores de los dineros que recibieron por su actividad ilícita”.

Esas cuatro propiedades eran un apartamento en Doral (Florida, EE.UU.) avaluado en US$1 millón, a nombre de Farfán y de su esposo; un apartamento en el norte de Bogotá avaluado en $500 millones; una finca de 3,8 hectáreas en Sesquilé (Cundinamarca) y un lote en zona rural de Motavita (Boyacá) que Farfán y Calero Vargas compraron cinco días antes de que la pareja fuera capturada por el CTI. Además, cuando fue detenida, a Farfán le incautaron $175 millones en efectivo dentro de su propia casa.

En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al preacuerdo que pactaron Niño y la Fiscalía por el delito de cohecho propio (soborno para su propio beneficio) y la condenó a cinco años de prisión. Niño admitió haber recibido cuando menos $200 millones de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, un narcotraficante que se desmovilizó como parte del Bloque Vencedores de Arauca -Niño había sido precisamente quien coordinó el sometimiento de esa facción paramilitar a la Ley de Justicia y Paz-. Asimismo, aceptó que el narcotraficante Orlando Villa Zapata le entregó $400 millones y dos camionetas. Todo a cambio de “omitir” en los procesos de Justicia y Paz su relación con el narcotráfico. Niño trató de llevar este asunto a la JEP, pero en enero de 2020 sus pretensiones fueron rechazadas.

Cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le pidió explicaciones a Eduardo Montealegre y a quien fue su segundo al mando, el exvicefiscal Jorge Perdomo, por las declaraciones de Hilda Niño, Montealegre aseguró que no se había impartido ninguna instrucción en contra de Álvaro Uribe Vélez en específico, sino que él había liderado un cambio en el modelo de investigación apuntándole a evitar procesos fraccionados “sin ninguna interrelación”. Bajo juramento ante la Corte, y tal como lo ha repetido desde entonces, Montealegre dijo que la exfiscal Niño “está faltando a la verdad”.

Montealegre manifestó en su declaración bajo juramento que las declaraciones de Niño eran un montaje contra él y contra Perdomo: “Lo único que sé es que ese montaje ha sido utilizado por la defensa de Álvaro Uribe, en los casos en los cuales se está investigando a la familia Uribe Vélez, y Álvaro Uribe, los beneficiarios de este montaje han sido Santiago y Álvaro Uribe”. La investigación contra Santiago Uribe se abrió en la Fiscalía de Montealegre, se ratificó en la administración de Néstor Humberto Martínez con el llamado a juicio y, ahora, el ganadero espera sentencia.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote; y Santiago Martínez, periodista de la unidad investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).