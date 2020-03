Alberto Acevedo Quintero, nuevo director del CTI de la Fiscalía

Redacción Judicial

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció en Cali que el nuevo director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es el abogado santandereano Alberto Acevedo Quintero, quien se desempeñaba como asesor de Fiscalías y Seguridad en la Seccional Cali. También ejerció como director seccional de fiscalías y director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en 8 seccionales, durante 10 años; incluso fue director nacional, en 2003.



Lea: Renunció director del CTI en medio de escándalo por "chuzadas" desde la Fiscalía

Acevedo Quintero es magister en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada, y especialista en Evaluación de Desarrollo de Proyectos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Previo a su ingreso a la Fiscalía, en 1995, fue abogado en el sector privado y trabajó en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Empezó labores en la Fiscalía General de la Nación como investigador, luego fue jefe de policía judicial y de la Sección y División de Investigaciones. Durante 25 años de servicio en la entidad, ha sido fiscal en diferentes dependencias como la entonces Unidad contra el Lavado de Activos, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.



Acevedo reemplazará al el general retirado Luis Alberto Pérez Alvarán, quien llegó a la Fiscalía de la mano del exfiscal general, Nestor Humberto Martínez en septiembre de 2016. Alvarán había pedido su renuncia en agosto de 2019 luego de que su nombre saliera a relucir por parte del sindicato del CTI como uno de las personas que habría participado en las interceptaciones ilegales que se hicieron desde el Sistema Esperanza del ente investigador.



Sin embargo, este permaneció en su cargo hasta esta semana. En ese entonces La cabeza del ente investigador, Fabio Espitia, afirmó que la renuncia de Pérez Alvarán no está relacionada de ninguna manera con el escándalo de “chuzadas” ilegales en el que se ha visto vinculada la Fiscalía en los últimos meses. “Le he dicho que requería un tiempo para analizarlo y que se quedara un poco más, pero me ha dicho que son razones netamente personales. Puedo decir enfáticamente que no tiene que ver con el escándalo de chuzadas”, dijo Espitia, quien también rechazó que haya recibido denuncias contra el general por presuntos seguimientos ilegales.