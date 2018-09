Alcalde de Barranquilla pide celeridad en investigación por caso de empresario Fito Acosta

Redacción Judicial

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le pidió en las últimas horas a la Fiscalía y a la Policía que intensifiquen sus labores sobre la desaparición y posterior liberación del empresario barranquillero Rodolfo Acosta, quien fue registrado como secuestrado el pasado viernes 31 de agosto.

“Para nosotros la prioridad es la vida y la integridad de un ciudadano que se encuentra en una situación muy particular. Hoy dejamos la investigación en manos de las especialidades de la Policía y la Fiscalía, a quienes le pedimos celeridad en el desarrollo de esta”, dijo el mandatario. (Le podría interesar: "Me dieron $20.000 y luego me liberaron": empresario Fito Acosta habla de su secuestro)

Aunque en su momento las autoridades realizaron operativos para dar con su paradero, con la ayuda de 49 especialistas en inteligencia del Gaula, fue el mismo empresario quien llegó a su casa en un taxi y aseguró ese día a los medios que en su secuestro había pasado “momentos muy difíciles”.

Tras casi dos días de búsqueda, el directivo de la inmobiliaria industrial y comercial MetroArea llegó a su casa sano y salvo en un taxi que habría pagado con la plata que sus captores le dieron al dejarlo en libertad. Sin embargo, para las autoridades aún hay dudas alrededor de los hechos y, por eso, el alcalde pidió celeridad en las investigaciones. (Lea también: "Hay dudas que se están investigando", dice la Policía por el secuestro de Fito Acosta)

La versión inicialmente conocida señala que el empresario habría salido de su casa con su esposa, Katya Barros, y horas más tarde habrían sido secuestrados. En efecto, las autoridades encontraron la camioneta en la que se movilizaba la pareja en medio de una vía de Barranquilla. Sin embargo, hacia las 6:30 de la tarde, su esposa fue encontrada en el barrio Los Andes, al sur de la ciudad y un día después el empresario regresó con vida a su casa.

Las autoridades continúan investigando los hechos que habrían puesto en peligro la vida del empresario y su esposa. Hechos que además, fueron confirmados por el mismo alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien habría informado a los medios del presunto secuestro. (Lea: Denuncian desaparición de empresario barranquillero Fito Acosta y su esposa)