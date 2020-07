Alcalde de Cartagena dice que demolerá edificio Aquarela cuando lo ordene un juez

El mandatario local se refirió a las declaraciones del procurador general, Fernando Carrillo, sobre la polémica construcción en la zona histórica de la ciudad. El Ministerio Público es uno de los organismos que ha insistido en la demolición de la estructura.

Ante las recientes declaraciones del procurador general, Fernando Carillo, con respecto al edificio Aquarela en Cartagena, el alcalde de la capital de Bolívar le salió al paso a la cabeza del Ministerio Público. “Demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Carrillo por diferentes medios de comunicación y a través de su cuenta de Twitter esta semana y en meses pasados.

El mandatario local, William Dau, señaló que no existen decisiones judiciales que ordenen a la alcaldía de Cartagena demoler el Edificio Aquarela. “A la fecha cursan seis procesos (entre judiciales y administrativos), en torno a la situación del edificio, dentro de los cuales únicamente está en firme la decisión de la Inspección de Policía proferida dentro de un proceso policivo, cuya orden es la recuperación y restitución del espacio público indebidamente ocupado, lo que no implica la demolición de la estructura”, apuntó Dau.

Las demás acciones, legales que menciona Carrillo, dice Dau, no han concluido y que por lo tanto no hay una orden judicial de demolición. El documento técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que cita Dau en su comunicado, afirma que la edificación no cumple con normas técnicas, “más no concluye que se debe proceder a demoler la estructura, y tampoco indica que exista un riesgo inminente para la ciudadanía, estudio que además debe ser considerado por las autoridades competentes dentro de un proceso”.

“La Administración de William Dau Chamatt, actúa en cumplimiento del mandato constitucional, sin evadir adoptar las decisiones que le correspondan, pero para ello debe tener la seguridad jurídica de que las órdenes provienen de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme, momento en el cual no dudará en hacerla cumplir, sin embargo, en su servicio por la ciudad de Cartagena, y abanderado de la defensa de lo público, no puede incurrir en ligerezas que comprometan la responsabilidad de la administración distrital”, señaló Dau.

El pasado 26 de junio, llegó al despacho de Dau un oficio de Carrillo en el que indicaba que asignó a uno de sus procuradores, Iván Gómez Lee, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y con quien se han realizado varias reuniones con el gabinete de la ciudad.

La Procuraduría han asistido en que el informe aportado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros es contundente y que por lo tanto, procedería frente al mismo la declaratoria de estado de emergencia por parte de las autoridades distritales. Igualmente, propuso que esa unidad podría prestar asistencia técnica y colaboración ante las medidas que se lleven a cabo para la demolición de la Torre 1 del proyecto Aquarela.

También ha mencionado que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, remitió el mencionado estudio de la SCI a la Unesco, la cual la Unesco habría destacado el trabajo conjunto realizado por las instituciones del Estado y la importancia de demolición del inmueble.