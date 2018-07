Fiscalía pide que sean enviados a la cárcel cuatro personas

Alcalde de El Peñón acepta cargos por caso de "mermelada" que involucra a un senador

Redacción Judicial

Por irregularidades en la suscripción de un convenio con Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética, el alcalde de El Peñón (Bolívar), Arling Arias García, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Se trata del mismo convenio que tiene en líos al segundo vicepresidente del Senado de la República, Antonio José Correa, de quien la Corte Suprema de Justicia ya tiene el expediente en su contra que le envió la Fiscalía esta semana para que determine si el congresista tiene alguna responsabilidad de tipo penal.

#ATENCIÓN Alcalde de #ElPeñón #Bolívar y otros 5 de los investigados en la fase I de la Operación #MermeladaTóxica, se allanaron a imputaciones por corrupción ante juez de garantías. Entre ellos están la asesora de la UTL, un funcionario de #Coldeportes y contratistas — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 6 de julio de 2018

Ante el Juzgado 45 de Garantías también aceptaron cargos el funcionario de Coldeportes, Edwin Fabián Moreno Ruiz; los contratistas Vanessa Margarita Deyongh Yepes y Carlos Celestino Martelo Sarabia; y el particular Carlos Hernán Rivera Lozano. Por su parte, los empleados de Coldeportes Gustavo Álvaro Velandia Segura y Jairo Fidel Ortega Chaparro negaron su responsabilidad este viernes en la Sala 221 de los juzgados de Paloquemao.

Igualmente, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista del partido Opción Ciudadana, se declaró culpable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concierto para delinquir y concusión.

De acuerdo con la Fiscalía, ese convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de “un cupo de un Senador”. Se trata de un caso de "mermelada", que es la forma como se le llama de manera coloquial a los “cupos indicativos”. Según dijo el ente investigador en días pasados, se ha podido establecer que por esta vía se asignaron recursos a las regiones "en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios".

Al parecer, el senador Correa, a través de un integrante de su UTL, se habría puesto en contacto con el alcalde para lograr la firma del convenio por $3.491 millones. (Lea también: La eterna "mermelada" de la política colombiana)

La Fiscalía describió el entramado de los pagos así: la asesora de la UTL del senador, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para la elaboración de los estudios del proyecto y de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario, según la investigación, plagió los diseños que habían sido presentados por otro municipio y los radicó en noviembre de 2016. Los estudios, sin embargo, poco tenían que ver con las condiciones y necesidades del municipio.

Posteriormente, Arling Arias García habría identificado al contratista que le serviría para firmar el contrato y quien, al parecer, se comprometió a pagar una coima del 12% para el congresista y otro porcentaje para el alcalde. No obstante, el año pasado, cuando fue evidente que los diseños no servían, el contratista supuestamente le pagó a uno de los funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran el proyecto. Aunque el pago se hizo, los diseños no fueron ajustados.

En noviembre de 2017, y ante la urgencia de aprobar proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, otro funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de que los diseños eran irregulares. Este funcionario también habría recibido dineros y posteriormente fue nombrado supervisor del contrato. "De esta forma, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes con el fin de viabilizar el cupo indicativo del senador", detalló la Fiscalía. El contrato, según la investigación, finalmente se firmó en mayo de este año entre la alcaldía y el Consorcio El Peñón.

La Fiscalía explicó que el pago del 12% al senador se canceló en dos contados: 60% al inicio de la gestión y el 40% restante cuando se firmara el convenio. Por su parte, el alcalde del municipio habría recibido $50 millones por la gestión, los funcionarios del Coldeportes $10 millones para realizar los diseños del proyecto y $4 millones para ajustarlos y viabilizarlos. (Le sugerimos: La eterna "mermelada" de la política colombiana (II))

Los pagos se habrían hecho en efectivo para evadir los controles, pero uno de ellos, detalló el fiscal que adelanta las investigaciones, se consignó en la cuenta bancaria del hijo de Trujillo Buelvas. Igualmente, la Fiscalía dice que la asesora de la UTL del senador se encargó de hacer seguimiento para viabilizar el proyecto y que por eso se habría encargado del pago a los funcionarios de Coldeportes.

La Fiscalía pidió que Arling Arias García, Mariela Margarita Trujillo Buelvas, Gustavo Álvaro Velandia Segura y Jairo Fidel Ortega Chaparro sean enviados a la cárcel. Para sustentar su petición, el ente investigador argumentó que estas personas podrían continuar con sus actividades ilícitas estando en libertad. Por ejemplo, el fiscal del caso dijo que el alcalde de El Peñón podría obstruir a la justicia por las conductas que venía realizando previo a su captura, y que en el caso de Velandia Segura y Ortega Chaparro, por estar vinculados con Coldeportes, podrían afectar las investigaciones.

“Estas conductas se pueden considerar graves en la medida en que afectan la credibilidad de la comunidad en las instituciones. Esto es lo que genera, incluso, que la ciudadanía no crea en la justicia y en las instituciones públicas para la asignación de los recursos”, precisó el fiscal del caso. Asimismo, expresó que en las interceptaciones se evidenciaba que mandatarios de otros municipios estarían incurriendo en las mismas prácticas, pues hay registros de que Trujillo Buelvas habría hablado con otros alcaldes y funcionarios donde también se habla de contratos. (Le podría interesar: En 14 años se entregaron $57 billones a parlamentarios por cupos indicativos: Contraloría)

Entre tanto, la Fiscalía pidió que Vanessa Margarita Deyongh Yepes, Edwin Fabián Moreno Ruiz, Carlos Celestino Martelo Sarabia y Carlos Hernán Rivera Lozano permanezcan detenidos en su residencia mientras avanzan las investigaciones. El fiscal tuvo en cuenta que estas personas aceptaron su responsabilidad, que estando en sus respectivas casas no podrán afectar las investigaciones, que ya no son funcionarios y que los contratistas, desde su casa, no podrán seguir contratando con el Estado. En el caso de Deyongh Yepes, el fiscal precisó que casa por cárcel es adecuada por ser madre de 4 hijos, y que a Rivera Lozano, por su estado de salud, la prisión domiciliara es conveniente.