Alessandro Corridori pierde demanda contra el Estado

Redacción Judicial

Alessandro Corridori, acusado de manipular de manera fraudulenta el precio de las acciones de Fabricato, para obtener millonarios dividendos, perdió la demanda contra el Estado con la que buscaba una indemnización de $181 mil millones porque, según él, la Superintendencia Financiera le causó un daño moral y sicológico. Según Corridori, dicha entidad no protegió sus inversiones, donde tenía casi 2.000 millones de acciones, ni en otras compañías, a su concepto el Estado fue el verdadero responsable de la debacle financiera. (Le puede interesar: Alessandro Corridori contra el Estado).

La petición fue rechazada por el Consejo de Estado, porque se presentó de manera extemporánea, “es evidente que el plazo máximo para presentar la demanda venció,razón por la cual es claro que el termino para demandar ya había caducado ampliamente”, dice la decisión.

Lo que los abogados no mencionaron en su demanda contra el Estado es que las investigaciones de la Fiscalía dejaron al descubierto que Corridori con sus compañías y allegados fue quien hizo triplicar el precio de la acción de Fabricato. En desarrollo del proceso judicial se levantó la reserva bursátil, que usualmente no permite saber quién es la contraparte de una compra o venta de acciones. Pero en este caso se sabe que cuando Corridori vendía, había alguien allegado a él que compraba. En palabras castizas, un negocio de “yo con yo”. No obstante, Corridori aseguró en las demandas que había más interesados por la acción de Fabricato, pero no reveló quiénes fueron los otros inversionistas que estuvieron comprando el título mientras él lo hacía.

Por estos hechos el inversionista italiano fue procesado por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas. Corridori no es el primer involucrado en el caso Interbolsa que se ha atrevido a demandar al Estado. Juan Carlos Ortiz, radicó ante la Procuraduría una solicitud de conciliación extrajudicial para que el Estado indemnizara dos sociedades con las que tuvo relación comercial, por un valor de $294 millones. Según él, la intervención que hizo la Superintendencia Financiera sobre esas empresas vinculadas al escándalo fue irregular y por lo tanto en ese monto calculó el daño económico sufrido.