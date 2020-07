Alex Saab fue trasladado a otra isla de Cabo Verde: ¿inicia la extradición?

El supuesto testaferro del régimen venezolano, señalado de lavar millones de dólares, cumple ya tres semanas privado de la libertad en el país africano. Ahora, sin mayor explicación, lo trasladaron a la isla donde inicialmente fue capturado.

El pulso sigue por la detención de Alex Naim Saab, el barranquillero que se convirtió en el contratista favorito del chavismo y a quien Estados Unidos no baja de testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Desde el pasado 12 de junio, cuando el colombiano llegó a Cabo Verde (país africano) medio de todo el mundo han seguido de cerca el proceso y ahora, en circunstancias que no han sido del todo explicadas, Saab fue trasladado de lugar de detención, según informaron medios locales.

Inicialmente, el colombiano fue capturado en la isla de Sal, cuando su vuelo aterrizó en el aeropuerto Amílcar Cabral. Mientras periodistas venezolanos, estadounidenses y colombianos informaban sobre la detención del contratista del chavismo, este fue trasladado a otra isla, São Vicente, donde estuvo recluido hasta ayer en la cárcel de Ribeirinha. Desde allí se armó con abogado e interpuso dos habeas corpus exigiendo su liberación inmediata. Los recursos, sin embargo, fueron negados por el Supremo Tribunal de Justicia caboverdiano.

El 25 de julio de 2019, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según el indictment (acusación) presentado ante una corte de la Florida, los empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en el vecino país. Además, habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”.

Estados Unidos alcanzó a formalizar su pedido de extradición, que ya se encuentra en estudio por las autoridades del país africano y, ahora, sin explicación oficial, Saab fue trasladado de centro de reclusión. Según la agencia de noticias local, Inforpress, el movimiento se debió a razones de seguridad. “Las autoridades entienden que, con el aumento de la tensión en torno al caso Alex Saab y el enfoque del final del proceso de extradición, Sal sería la mejor opción, para presentar mejores condiciones logísticas y de seguridad”, reportó el medio.

Sin embargo, otro medio local, RCV informó que el traslado se puede deber tanto a un avance en el trámite de extradición como a una posibilidad de liberación, que el régimen de Maduro ha exigido desde un comienzo. Aunque fuentes judiciales le dijeron a El Tiempo que el traslado se debió, en efecto, a un tema de seguridad, la isla de Sal no contaría con un centro carcelario. De lo que hay certeza es que el repentino cambio del lugar de detención llega casi una semana después de que Cabo Verde aceptara estudiar la solicitud de extradición del gobierno de Donald Trump.

De hecho, en una rueda de prensa el pasado viernes, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, se refirió a las tensiones que ha vivido su país por el proceso de Alex Saab, pero insistió en que son un estado democrático y deben garantizar los derechos del procesado: “¿Si esto tiene implicaciones? Claro. Está claro que somos un país pequeño, hay muchos intereses alrededor del caso. Tanto es así que -creo que no es un secreto de Estado- no es casualidad que no recuerdo haber recibido tantas llamadas telefónica de jefes de Estados extranjeros”.