“Álex Saab miente”, dice Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en exilio a Cabo Verde

El empresario colombiano está detenido en Cabo Verde y en reciente carta al primer ministro Ulisses Correia e Silva, dijo que su situación debía corregirse porque él gozaba de inmunidad en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia del vecino país, que está en exilio, aseguró que esto es una mentira.

La carta pública que le envió este lunes el empresario Alex Saab al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, ya genera las primeras reacciones. El empresario aseguró en la misiva que se le ha vulnerado la inmunidad diplomática que le habría dado el Gobierno venezolano, aseguró que fue detenido sin fundamento alguno y que se está cometiendo una injusticia al estar detenido en “precarias condiciones” en una prisión de ese país africano. Ante esto, el Tribunal Superior de Venezuela, exiliado en Washington, advirtió que Saab no cuenta con tal mención diplomática, sino que busca evitar ir a la justicia de Estados Unidos.

Los magistrados del alto tribunal venezolano, Miguel Ángel Martín, Romme Gil y Ramón Pérez, le dijeron al primer ministro de Cabo Verde que Saab “miente descaradamente” cuando dijo que tenía inmunidad diplomática ya que no cumple con los requisitos para ello por no tener nacionalidad venezolana, entre otros. Este comentario hace referencia a que después de la detención de Saab, el pasado 12 de junio, el Gobierno de Nicolás Maduro dijo que el empresario era uno de sus “agentes” que estaba haciendo tránsito en Cabo Verde.

(En contexto: Justicia de Cabo Verde aprueba extradición de Alex Saab a Estados Unidos)

En la carta, el Tribunal en exilio recordó que contra Saab hay una notificación roja de Interpol y señaló que hay evidencia de una presunta vinculación del empresario Saab con la exguerrilla de las Farc, el ELN en incluso, con el grupo extremista islámico Hezbollah. El pasado 31 de julio, Cabo Verde aprobó la solicitud de extradición contra Saab hecha por la justicia norteamericana en donde el empresario es acusado de aprovechar presuntamente el control cambiario en Venezuela para lavado de dinero.

Saab solicitó volver a Venezuela. “Me cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, dijo el empresario barranquillero. Al ser cuestionado por medios locales sobre la carta de Saab, el primer ministro de Cabo Verde aseguró que no responde a cartas públicas, que no se inmiscuye en asuntos de la justicia y que “la gente conoce el buzón del Palacio de Gobierno, si tiene cartas que enviar, las envía directamente a la oficina del primer ministro”.

(Le puede interesar: Capturan a Alex Saab, el contratista del chavismo, en Cabo Verde)

Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Enrique Pulido, ambos capturados en Cabo Verde el pasado 12 de junio, organizaron una red para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses. Las autoridades en Washington, quienes tiene jurisdicción en el caso, le imputaron en 2019 cargos por un presunto lavado de US$350 millones. Saab, por su parte, dijo que no hay pruebas en su contra

Las otras peticiones de Saab

En la carta enviada a las autoridades de Cabo Verde el pasado 10 de agosto, Saab aseguró que tiene varios problemas de salud y afirmó que no ha recibido atención suficiente a pesar de haber sufrido cáncer. “He perdido casi 20 (kilos) de peso. Me he dado cuenta de que, en su país, hasta los traficantes de droga han recibido un mejor trato y se les ha ofrecido arresto domiciliario; cosas no se han puesto a mi disposición aún siendo un enviado especial. Los Estados Unidos se han puesto un uniforme y se han auto declarado policías del mundo”, dijo Saab.

El empresario además dijo que su detención fue irregular: “Eran las 20.00 en Cabo Verde, las 23.00 en Lyon, donde se encuentra la base de la Interpol. Sabemos que la alerta roja no se emitió hasta el 13 de junio, por lo que básicamente fui secuestrado. Desde el aeropuerto, el policía me encerró en una celda durante dos días sin comida o luz. Durante este período, su funcionario insistió “firmemente” en que debería firmar mi orden de extradición voluntaria, a lo cual me negué. Estoy seguro, primer ministro, de que usted no tenía conocimiento de este trato cruel e inhumano”.

(Le puede interesar: Alex Saab solicitó prisión domiciliaria por problemas de salud)

El abogado defensor de Saab, Baltazar Garzón, aseguró al diario El Nuevo Herald de Miami que Saab está detenido supuestamente en terribles condiciones. Dijo que permanece encerrado 23 horas sin luz y que las autoridades carcelarias lo obligan a bañarse con un balde de agua: “La defensa tiene constancia de que permanece encerrado 23 horas al día sin luz. Su celda es de 2 metros por 2 metros, que incluye un hueco en el piso para hacer sus necesidades y encima bañarse con un balde”.

A su vez, sostuvo que con el trato que le están dando a Saab, las autoridades caboverdianas están violando derechos fundamentales del empresario. Garzón advirtió que el proceso legal impulsado por Estados Unidos en contra de Saab corresponde a “la existencia de una firme voluntad política de un país por socavar la soberanía y tumbar un gobierno enemigo”.

(Le puede interesar: Las propiedades por más de $35.000 millones que la Fiscalía le congeló a Alex Saab)

Cabo Verde está ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal en África. Allí, según los registros meteorológicos la temperatura no baja de 24° C, factor que, según Garzón, le juega en contra al empresario. “Con un calor extremo. Y esto respecto de una persona que tiene serios problemas de salud derivados de dolencias anteriores y que ha perdido casi 20 kg en 54 días. Son unas condiciones muy graves que en casos similares (...) no se llegarían a producir”.

El empresario Alex Saab apareció en los listados denominados Panama Papers y los señalamientos en su contra lo vinculan en la creación de empresas en Panamá, Colombia, Emiratos Árabes y Turquía, entre otros. Además, a Saab se le acusa de beneficiarse ilegalmente del programa de alimentos CLAP desarrollado en Venezuela a través de la empresa Group Grand Limited (GGL), que presuntamente suministra alimentos y víveres con sobreprecios al régimen de Maduro.

(Lea también: Alex Saab, una caja de sorpresas)