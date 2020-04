Alexander Vega seguirá como registrador mientras avanza demanda en su elección

Redacción Judicial

El Consejo de Estado negó la posibilidad de suspender de manera provisional en el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil a Alexander Vega Rocha, quien fue elegido el 10 de octubre de 2019 por los presidentes de las altas cortes. De esta manera, Vega seguirá en sus funciones mientras la Sección Quinta del alto tribunal sigue estudiando una demanda que alega que en ese proceso de elección que incluyó varias fases, como una prueba de conocimientos, evaluación de las hojas de vida y entrevistas, en el que obtuvo 732.423 puntos.

Los abogados y analistas Iván Velásquez, Camilo Enciso, José Roberto Acosta, León Valencia, Ariel Ávila y Catherine Juvinao aseguran que el proceso tuvo vicios y pedían que se repitiera la fase de entrevista entre los aspirantes porque el día pactado para ello hubo un cambio de lugar, por manifestaciones en el centro de Bogotá, que no habría tenido suficiente publicidad.

El Consejo de Estado no accedió a dictar una medida cautelar y suspender a Vega argumentando que a Policía informó sobre posibles dificultades de acceso al Palacio de Justicia de Bogotá el día previsto para la realización de la entrevista, por lo que era legítimo cambiar de lugar y no hubo nada irregular al anunciarlo con menos de 4 horas de anticipación.

“Además, en virtud de los medios de publicidad que se emplearon, dicho cambio fue conocido por los concursantes, motivo por el que en principio no se encuentra demostrado ni la necesidad de mantener la fecha de la entrevista con el cambio de lugar ni si hubo afectación al derecho de los interesados en presenciar la entrevista”, dice el fallo. Ahora la Sección Quinta continuará con el análisis de fondo de la demanda.

La demanda también asegura que los presidentes de las Altas Cortes “irrespetaron de manera abierta las reglas establecidas para la evaluación de los aspirantes” porque justo después que terminaron las entrevistas, anunciaron el resultado que entregaron a cada uno de los diez aspirantes de manera consensuada, cuando -en su criterio- la calificación debía ser individual.

En su defensa, los presidentes de altas cortes que participaron en esa elección aseguraron que el proceso se hizo con “plenas garantías” legales y que suspenderlo no es una medida ni urgente o inmediata “pues ella no impide que se configuren los derechos adquiridos del candidato electo para el cargo”.

El registrador Vega señaló al Consejo de Estado s que no había lugar a suspenderlo del cargo porque la demanda no cuenta con la suficiente argumentación para ello, y porque -en su criterio- no hubo irregularidades en el proceso que adelantó y en el cual obtuvo la mejor votación. “La supuesta vulneración a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se materializó”, dijo.