Alfonso Prada entregó 2.500 pruebas en su declaración ante la Procuraduría

Redacción Judicial

“Le he pedido al fiscal general que agilice, en el menor tiempo posible, la posibilidad de que pueda asistir a entregar la versión y podamos tener resultados lo más rápido posible", manifestó Alfonso Prada a la salida del Ministerio Público. Archivo particular.

Como parte de la indagación que desde el pasado 15 de noviembre tiene en la Procuraduría, el exdirector general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y actual secretario general de la presidencia, Hernando Alfonso Prada, declaró por más de tres horas en la sede del organismo de control. Allí, según relató, entregó cerca de 2.500 folios que probarían su inocencia por las presuntas irregularidades cometidas durante su administración en el Sena. (Lea: Directora del Sena denuncia cuotas políticas de Alfonso Prada en la entidad)

“He tenido la posibilidad de venir a la Procuraduría a entregar cerca de 2500 folios de cada prueba, evidencia y documento que prueba la transparencia y la delicadeza con la que ejercí la dirección general del Sena durante dos años y siete meses. He tenido la oportunidad de contestar cada una de las inquietudes que tenía la Procuraduría, y no me cabe la menor duda de que hemos transmitido toda tranquilidad, sinceridad y pruebas pertinentes de la transparencia con la que actuamos”, manifestó Prada a la salida del Ministerio Público.

Prada, quien le agradeció al procurador Fernando Carrillo por la “prontitud con las que inició las investigaciones”, explicó que tuvo la posibilidad de mostrar cómo la entidad, bajo su dirección, logró crecer en un 35% la oferta de formación y la generación de empleos en el país. “El año pasado llegamos a colocar a 380.000 colombianos, logramos triplicar la presencia del Sena en el escenario internacional, y ha sido una buena oportunidad para demostrar la transparencia absoluta de nuestras actuaciones”. (En contexto: Abren indagación contra Alfonso Prada por presuntas irregularidades en el Sena)

A su vez, el secretario general de la presidencia solicitó que, así como tuvo la oportunidad de asistir a la Procuraduría, espera que la Fiscalía haga lo mismo para entregar su versión. “Le he pedido al fiscal general que agilice, en el menor tiempo posible, la posibilidad de que pueda asistir a entregar la versión y podamos tener resultados lo más rápido. Por el bien del Sena, por el bien del país y por el bien de la información que merece la comunidad”, finalizó.

El Ministerio Público indaga si Hernando Alfonso Prada incurrió en presuntas acciones u omisiones desfavorables para la entidad. Según el organismo de control, la indagación en contra de Prada tiene origen en la información recopilada en diligencias que adelanta sobre hechos ocurridos durante su administración, entre 2014 y 2017. (Le podría interesar: “Directora del Sena perdió la confianza del Gobierno”: Ejecutivo)