Alias “Guacho” habría amenazado al ministro del Interior de Ecuador

Redacción Judicial

Cuatro días después que se conociera el secuestro del equipo periodístico de El Comercio, la Policía del Ecuador logró hacer contacto con Walter Patricio Arizala, alias Guacho, jefe de la disidencia de las Farc que cometió el crimen. Fue el 31 de marzo y el último contacto se registró el pasado 7 de abril. Así lo informó Polivio Vinueza, director de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión (Unase).

En rueda de prensa, el jefe de la Unase explicó en detalle los contactos. Dijo que las comunicaciones se hacían por WhatsApp y duraban, aproximadamente 10 minutos. Y reveló que se recibieron cinco comunicaciones, entre ellas, una amenaza al ministro del Interior del Ecuador, César Navas. Aún así, la Policía continuó buscando un escenario para traer con vida a los tres secuestrados, en gestiones que fueron comunicadas siempre a sus familiares.

(Lea: "No queremos rescate a sangre y fuego": hermano de periodista ecuatoriano secuestrado)

Para Vinueza, alias Guacho incumplió con los acuerdos a los que había llegado con el gobierno ecuatoriano. El director de la Unase, aseguró que los secuestradores enviaron dos videos y una fotografía el día dos de abril. "Ustedes alrededor de las redes sociales verificaron que él (Guacho) no respetó el canal de comunicación que tenía con nosotros e inició el caos. Incluso se fue contra la estabilidad familiar de las personas cercanas a los secuestrados", señaló.

Sin embargo, Alexander Ortega, hermano de uno de los rehenes, dijo en entrevista con El Espectador el primero de abril, que ya habían recibido un video de supervivencia.“Es un video muy corto, dura segundos. Mi hermano sale hablando, indicando que los tres se encuentran bien, que no hay ningún tipo de maltrato, y un mensaje al presidente Lenín Moreno diciéndole que él debe solucionar el problema”, aseguró en ese momento. Ese video, fue publicado por Noticias RCN a media noche del primero de abril.

En contexto: La disidencia de alias “Guacho” y sus cocaleros 'calientan' la frontera con Ecuador

El director general de la Policía de Ecuador, Pablo Aguirre, reveló que la disidencia que lidera alias Guacho, que tendría integrantes ecuatorianos y no solo colombianos. "Como ustedes han visto, hemos sido objeto de varios atentados. Estas amenazas son conformadas por estructuras criminales como la de este terrorista en donde no se respetan soberanías, no respeta vidas y no respeta absolutamente ningún principio ético ni moral", dijo.

Aguirre señaló que esta disidencia es una amenaza no convencional. "Nos estamos enfrentando a una guerra donde no conocemos al enemigo. Pero, a lo largo de este tiempo hemos detenido a 32 individuos hemos evitado varios atentados”. Aguirre aseguró que, en un trabajo conjunto con la Inteligencia Militar colombiana, ya tienen identificada la organización. "No descansaremos hasta que Guacho este tras las rejas”, concluyó.