En el búnker de la Fiscalía

“Álvaro Uribe no manipula testigos”: abogado Diego Cadena

Redacción Judicial

Este jueves, 23 de agosto, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez comparece a un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, en el marco de las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por supuestamente haber manipulado testigos. A su llegada a la citación, el jurista fue enfático en afirmar que el hoy senador del Centro Democrático “no manipula testigos”.

Cadena Ramírez es señalado por la Corte Suprema como el encargado de presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve para que declarara a favor del expresidente de la República, retractándose de testimonios pasados en los que dijo que el expresidente tenía vínculos con grupos paramilitares. Cabe anotar que en los ocho años que lleva como abogado, no ha tenido ninguna investigación en su contra. (Le sugerimos: Abogado Diego Cadena: el eslabón perdido en el caso Uribe)

“En ningún momento se han manipulado testigos. Aquí hemos actuado dentro del marco legal. El señor Juan Guillermo Monsalve fue la persona que nos mandó a buscar. Yo me entrevisté con él. Me dijo a 30 centímetros de distancia, en un tono muy bajo, ‘estoy arrepentido, me quiero retractar, quiero pedirle disculpas al presidente Uribe y a su familia’. Pero él cambió la teoría del caso”, dijo previo al interrogatorio.

Y agregó: “Juan Guillermo Monsalve nos buscó través de unas personas que voy a declarar y a manifestar en la diligencia. Nosotros no lo hemos buscado. Él busco diferentes personas para que lo escucharan. Ahora él cambia la versión de los hechos. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora”. (En contexto: En completo sigilo y con interceptaciones, así investigó la Corte Suprema al senador Uribe)

Diego Cadena, reconocido por representar los intereses de narcotraficantes como Diego León Montoya, alias Don Diego, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, Luis Enrique Calle, alias Comba, salió a la luz pública el pasado 24 de julio al ser mencionado por la Corte Suprema en el llamado a indagatoria que se le hizo al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y al representante Álvaro Hernán Prada.

Según se expone en el documento por el cual se llama a indagatoria a los congresistas, el 21 de febrero de este año el abogado Diego Cadena habría visitado al testigo Juan Guillermo Monsalve para presionarlo sobre cambiar su declaración contra el senador Álvaro Uribe. “En desarrollo de la conversación, el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre del doctor Álvaro Uribe Vélez, y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero de este año”, afirmó la Corte. (Lea también: Fiscalía citó a interrogatorio al abogado Diego Cadena por caso Uribe)

El jurista también es señalado de haber sostenido reuniones con la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, con el fin de que la mujer le entregara una carta firmada por Monsalve en la que se disculpaba con el senador Álvaro Uribe y aseguraba que había sido víctima de una “falsa ilusión” por parte del senador Iván Cepeda.