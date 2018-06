Álvaro Uribe pidió a su abogado que retire solicitud de anular procesos en su contra

Redacción Judicial

El expresidente Álvaro Uribe acaba de reversar la petición que hizo esta mañana ante la Corte Suprema por medio de su abogado Jaime Granados: la de anular todos los procesos que lleva en su contra. "Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores", escribió desde su cuenta de Twitter.

He pedido al dr Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 1, 2018

Después de que la Corte Suprema de Justicia declarara como de lesa humanidad el crimen de Jesús María Valle Jaramillo y las masacres de La Granja, de San Roque y del Aro, en el marco de la indagación previa en contra el senador Álvaro Uribe Vélez, la defensa del expresidente le salió al paso a la determinación. El jurista Jaime Granados explicó que, si bien es importante y corresponde a los compromisos de Colombia investigar este tipo de casos, el alto tribunal está pasando por encima de la Carta Política.

Según Granados, la Sala Penal de la Corte Suprema no puede seguir tomando este tipo de decisiones pues no le corresponde hacerlo, y por eso presentó un recurso para que se anulen todos los procesos contra el senador. El abogado señaló que los que están facultados son la Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia, los dos órganos que fueron creados a través del Acto Legislativo 01 de 2018 para que allí se investigue a los congresistas y aforados en primera y segunda instancia. El problema que enmarca la petición de Granados es que las salas todavía no tienen magistrados.

Justamente, esta semana, el alto tribunal escuchó en entrevista a los 90 aspirantes que esperan ser elegidos en las nueve plazas de magistrados que hay. “Le corresponde a la Corte elegir a los magistrados, posesionarlos. Ellos son los encargados de adelantar todas las investigaciones”, agregó Granados, quien asegura que ellos son los jueces naturales del expresidente Uribe. El abogado, además, señaló que, aunque respeta las decisiones del alto tribunal, le sorprende la manera en que se aplica la justicia en Colombia.

“Aquí tenemos dos raseros. Uno que es ampliamente generoso en donde se le dan todas las garantías a criminales reconocidos de las Farc. Mientras que a las personas que están gozando de un fuero, que han sido ciudadanos de honor, incluso un presidente de la República en dos ocasiones, no se les están reconociendo los derechos básicos como el de la garantía de imparcialidad de un juez natural”, explicó Granados.

La decisión de la Corte Suprema que motivó esta reacción por parte del equipo de defensa del expresidente Uribe se conoció el pasado jueves, 31 de mayo. La Sala Penal del alto tribunal declaró de lesa humanidad los tres casos, luego de que la propia Corte le pidiera a sus integrantes que le dieran celeridad a la investigación bajo el radicado 45.110 que está en sus despachos desde 2014. En ese expediente se indaga la responsabilidad presunta del senador Uribe por presuntos nexos por grupos paramilitares.

Esa investigación, cabe recordar, también se adelanta por su supuesta participación en la conformación de grupos paramilitares, específicamente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas. Desde agosto de 2017 se habían ordenado los testimonios de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; así como de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Y se afirma que ya había declarado Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.

Nota de la Editora: este artículo fue actualizado luego de que el senador Uribe divulgara desde su cuenta de Twitter su decisión de retirar la solicitud que había presentado, a través de su abogado, para que la Corte Suprema anulara los procesos en su contra.