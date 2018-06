Álvaro Uribe y Daniel Coronell habrían llegado a un acuerdo de conciliación

Redacción Judicial

En la Corte Suprema de Justicia se llevó este jueves una audiencia de conciliación en el proceso que se adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia. A la cita asistieron, además del abogado Jaime Lombana, quien representa los intereses del líder del Centro Democrático, el periodista Daniel Coronell y su apoderada. Luego de una tensa audiencia ante el magistrado Eyder Patiño, las partes acordaron presentar un proyecto de conciliación que será discutido el mes entrante. (Le podría interesar: Senador Álvaro Uribe debe retractarse de nuevo por trino contra Daniel Coronell)

“Se llegó a una conclusión: existe un ánimo conciliatorio. Ese ánimo significa que el senador (Álvaro) Uribe está dispuesto a rectificar las cosas que dijo y yo pedí que se cumplieran unas condiciones para que esa rectificación fuera aceptable”, dijo el columnista al término de la diligencia. El periodista añadió que en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el proceso contra el expresidente continuará, según lo previsto en la ley colombiana. “Seguimos trabajando en el tema. Ambas partes plantearon sus quejas y estamos tratando de llegar a un acuerdo”, comentó Lombana.

Los roces entre el senador y el periodista no son nuevos. La última discusión tuvo lugar tras una columna que publicó Coronell en la revista Semana titulada "Aquí no hay muertos". Allí, el detonante es un correo que alias Don Berna habría escrito a la investigadora Maria McFarland, autora de un libro con duras revelaciones sobre el accionar paramilitar en Colombia. El correo señala directamente al expresidente como el responsable de la muerte de Pedro Juan Moreno 12 años atrás en un accidente aéreo. (Le sugerimos: Daniel Coronell: Uribe es más valiente en Twitter de lo que es en los estrados judiciales)

Emitida esta columna, Uribe publicó el mensaje en su cuenta personal en Twitter que dice textualmente: “Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”. Por este trino, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Uribe que se retractara por el mensaje que había escrito. Y así lo hizo el 6 de marzo por medio de la misma red social.

“Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar de que la Fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”, afirmó el congresista. (Lea: La pelea entre Álvaro Uribe y Daniel Coronell)

Por esta razón, el periodista interpuso un recurso de desacato que también salió en su favor en el Tribunal. En su momento, el periodista había rechazado las afirmaciones del exsenador: "De manera tramposa y con mala fe, el senador @AlvaroUribeVel se burla de fallo de Tribunal que le ordena rectificar y, en cambio, suma nuevas calumnias que rechazo. Presentaré un incidente de desacato para que la justicia establezca si este poderoso está por encima de la ley", señaló.