Se despeja el futuro político de Antanas Mockus en el Consejo de Estado

El exalcalde de Bogotá y senador de la Alianza Verde, Antanas Mockus Sivickas, podrá mantenerse en la arena política. La Sala Plena del Consejo de Estado rechazó una ponencia que pedía decretar su investidura al considerar que estaba inhabilitado para aspirar al Congreso de la República (periodo 2018-2022). Es decir, pedían su muerte política, pero el alto tribunal la negará. Ahora, se deberá realizar un procedimiento de trámite para que la decisión sea oficial: realizar una ponencia que mantiene la investidura y volverla a votar.

El caso tiene que ver con unos contratos que suscribió Corpovisionarios, fundación de la que fue presidente hasta el 19 de marzo de 2018, y de la cual delegó desde 2006 su representación legal al director ejecutivo de la entidad, Henry Samuel Murraín. Un contrato se pactó con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y el otro, con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Ambos se firmaron en noviembre de 2017; es decir, dentro del período de los seis meses anteriores a las elecciones al Congreso de 2018, que es el plazo en el que, según la Constitución, quien aspire a un cargo público no puede intervenir en gestión de negocios ni celebrar contratos ante entidades públicas.

La decisión de este martes y la que se tomará en próximas semanas formalmente, pone fin a un debate judicial que se había dado en ese alto tribunal sobre el caso Mockus. Como se recordará, a comienzo de año el Consejo de Estado había, en primer lugar, mantenido su investidura, pero anulado su elección como congresista por los mismos hechos. La paradoja del caso consistía en que no había en el alto tribunal criterios unificados sobre si Mockus estaba o no inhabilitado para ser elegido al Congreso.

Meses después, las cosas cambiaron. El pasado 2 de junio, una tutela que el exalcalde presentó junto a su abogado, Humberto de la Calle, le devolvió su curul y regresó al Congreso de manera provisional. Ese fallo fue impugnado y todavía existe una disputa judicial sobre este. No obstante, con la decisión de este martes, ya no importa qué pase en esa arena, pues la pérdida de investidura tiene efectos políticos más gravosos para los intereses del senador y en la práctica significan una sola cosa: no podrá hacer política.

Pero, ¿qué decían los primeros fallos sobre este caso? En abril pasado, la decisión que el anuló suelección decía que, si bien Mockus como presidente de Corporvisionarios podía delegar la representación legal en el director ejecutivo de la fundación, él nunca dejó de tener ese rol, al menos jurídicamente. Esa decisión se centró en detallar quién era el representante legal de Corporvisionarios cuando se firmaron los contratos y en las implicaciones de la delegación de funciones que hizo Mockus. E insistió en que no era posible hablar de una representación conjunta dentro de Corporvisionarios.

En cambio, la decisión del 9 de febrero pasado, que le salvó su investidura en primera instancia, decía que el director ejecutivo Henry Samuel Murraín no actuó como “delegatario” de Mockus, en su nombre, sino como representante legal. Y que los estatutos de Corpovisionarios sí permitían una representación legal compartida. Y como era compartida, si bien Mockus sí fue representante de la Fundación durante los seis meses anteriores a su elección, no intervino, gestionó ni celebró los contratos cuestionados, ya que todas las etapas previas y la firma como tal las realizó el director ejecutivo.

Las decisiones enfrentadas motivaron un debate judicial. Por un lado, la defensa de Mockus acudió a una tutela contra el fallo que le anuló su elección, que ganó. En esa decisión, los magistrados dijeron que la Sección Quinta debieron tener en cuenta la decisión de sus compañeros que salió primero, así no estuviera en firme. “Nótese que los principios que fundamentan la garantía de la prohibición del doble juzgamiento son los que, precisamente, resultaron desconocidos con la actuación del juez de instancia, si se tiene en cuenta que ya existía una decisión que, si bien había sido apelada, a la luz de la prevalencia del derecho sustancial representaba la primera decisión con los efectos que ello implicaba”.