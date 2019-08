Armando Benedetti rechaza que Fiscalía haya desestimado una denuncia suya sin oírlo

Juan Sebastián Lombo Delgado

En marzo de este año (aunque la decisión apenas vino a conocerse la semana pasada), la Fiscalía archivó las denuncias realizadas por el senador Armando Benedetti en contra del fiscal delegado Daniel Hernández por presuntamente hacer ofrecimientos ilícitos para que testigos en dos casos de corrupción -el desfalco de la pensiones del Magisterio en Córdoba y Odebrecht- enlodaran el nombre del congresista. Según el ente acusador, reportó El Espectador, se verificó “la inexistencia del comportamiento” por parte de Hernández.

Sin embargo, el senador tiene otra versión. Dice que Fiscalía decidió archivar sus señalamientos sin siquiera llamarlo para que ampliara su denuncia. Benedetti insiste en que las acciones del fiscal Hernández hacían parte de un plan político mayor en su contra.

¿Qué lo motiva a usted a poner esa denuncia?

A mí me investiga la Corte Suprema de Justicia, no por capricho, sino porque la Constitución lo dice. Ningún fiscal puede preguntar por mí y Daniel Hernández lo hizo en agosto del año pasado, el escándalo de las chuzadas estalló en septiembre del mismo año. Entonces, ¿por qué él estaba preguntando por mí un mes antes de que reventara el escándalo? Segundo, en el tema de las pensiones, él también se metió manejando por detrás a un fiscal que se llama Parada ( Alfredo Parada). En ese caso hay 53 testigos y ninguno de ellos me ha mencionado. No hay ni un solo testigo que esté hablando en contra mía.

::“Esto es un tema personal”: Armando Benedetti::

Ese montaje me lo empezaron a hacer a mí en noviembre de 2016 y me levantaron a patadas los medios (de comunicación) durante 15 días. Y ahora que hay 53 personas que no me mencionan, pues ahora sí no dicen absolutamente nada. En ese caso, un señor de apellido Burgos (Álvaro Burgos del Toro ), que es el testigo estrella, dice en una carta en diciembre de 2016: “A mí la Fiscalía me mintió, porque me dijo que si hablaba de Benedetti me daba unos beneficios”. Y en mayo del año pasado ese señor dice que Parada y el fiscal Daniel Hernández le dicen: “Te soltamos ya si hablas contra Benedetti”. La defensa de Hernández es que fue Parada el que estaba ahí. ¿Cómo así que un fiscal escucha que están preguntando por Benedetti y no le dice que se quede callado porque está ofreciendo cosas que no se puede hacer, que son ilegales?

¿Qué ha transcurrido desde que presentó la denuncia?

Un funcionario de la Fiscalía (el fiscal Jorge Hernán Díaz, delegado ante la Corte Suprema) cogió y lo cerró sin llamarme a hacer una sola declaración. Si yo pongo una denuncia lo mínimo que tiene que hacer la Fiscalía es llamarme a ampliar la denuncia. Nunca me llamaron a ampliar denuncia, ni a nada por el estilo. Archivaron el caso sin que me oyeran.

(Puede ver: Los señalamientos contra el senador Armando Benedetti por el caso de chuzadas ilegales)

¿Con base en qué pruebas dice que Daniel Hernández influenció a testigos para hablar en su contra?

En mayo del año pasado hay un video de la Corte Suprema donde Burgos hace una declaración juramentada ante la Corte Suprema, en la que dice que estuvieron los fiscales Parada y Daniel Hernández. Ellos se le habrían metido a la cárcel para decirle que hablaran en contra mía. En diciembre de 2016 hay una carta que le escribe al juez para decir que a él lo habían engañado por un principio de oportunidad. El 9 de noviembre de 2017 estuvieron en La Picota y en el interrogatorio que le hicieron a Otto Bula le preguntaron: "¿Usted qué sabe de Benedetti?" La Constitución dice que ellos no pueden hacer eso. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento un fiscal está entrevistando a un bandido y dice Benedetti? Él ni siquiera puede preguntar, sino que le debe mandar la copia directamente a la Corte Suprema.

Fue el fiscal Néstor Humberto Martínez el que avaló en primer momento el principio de oportunidad a Álvaro Burgos del Toro por la información que dio sobre usted. ¿Por qué asegura que es una retaliación de la Fiscalía?

Esto que voy a decir, no estoy seguro. Los principios de oportunidad eran manejados por una unidad y cuando llegó Néstor Humberto Martínez se lo llevó al despacho de él. Yo no puedo decir si lo hizo el fiscal general o no. Pero no es que lo hayan avalado porque era un principio de oportunidad basado en mentiras. Yo ya dije que en el proceso de las pensiones hay 53 testigos y ninguno me menciona, entonces por qué me montan un show, en diciembre de 2016, con base en una cosa que no pasó. Después me meten en el tema de la contratación y el propio Julio Gómez, quien repartió los dineros, dijo que yo no tenía que ver con eso. Luego me sampan en Odebrecht, con base en que estaban preguntando por mí y no podían preguntar. Y luego, le dicen a Burgos que tiene que hablar “mierda” en contra mí. Y lo de las chuzadas: cómo es posible que él (Hernández) haya preguntado por mí en agosto, cuando él no puede preguntar por mí y menos antes de que salga el escándalo de las chuzadas. En ningún caso hay acciones (investigaciones formales) en contra mía, ni siquiera en el de las chuzadas.

::Armando Benedetti denuncia intento de seguimientos a sus hijos::

¿Por qué aseguró que el fiscal Daniel Hernández le pidió a Otto Bula que lo mencionara en el caso Odebrecht si, incluso, el exsenador preso siempre negó ese señalamiento?

Él en la carta dice un juego de palabras que no dice nada de eso. Además, me importa un carajo lo que diga un delincuente. Lo que sí está documentado es que en una indagatoria a Otto Bula, el 9 de noviembre de 2017, le están preguntando: "¿Usted qué sabe de Benedetti?" El 24 de noviembre la Corte Suprema hizo una maratón de Odebrecht para Benedetti. Desde las 7 de la mañana hasta tarde llamaron a todos los de Odebrecht y ni uno dijo que me conocía. Otto Bula en la declaración, que hace el 24 de enero de 2018, dice que él vivía de los beneficios de Federico Gaviria y que Federico Gaviria nunca le habló de mí. Y es que Federico Gaviria lo único que dijo fue que él escuchó que yo estaba en “los bulldózer”. Entonces Néstor Humberto Martínez y Daniel Hernández salieron a decir que yo estaba en “los bulldózer” porque voté un proyecto de estabilidad jurídica en favor de ellos (de Odebrecht), pero yo no voté eso. Salieron a decir que el bulldózer era para votar eso y yo no había votado eso.

¿Por qué insiste en que este tema, más que judicial, es político?

Eso pasa cuando hay un rey que dice a mí me cae mal tal persona, y alguien va y le corta la cabeza para congraciarse con el gobernante. En ese momento Germán Vargas Lleras era todopoderoso porque iba a ser presidente de la República y yo, que era jefe de una disidencia bastante grande de senadores, pues ahí me iban a llegar. Lo primero que me hacen es el montaje del tema de las pensiones.