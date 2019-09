Así fue el evento de perdón del Estado a la familia de falso captor de Diana Turbay

Germán Eduardo Giraldo Agudelo, un hombre de 27 años, fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado. Fue asesinado, al parecer torturado, y luego su cuerpo fue plantado en la escena del operativo fallido de rescate de la periodista Diana Turbay, el 25 de enero de 1991. Como si fuera poco, fue señalado de ser uno de los captores de la periodista, que fue secuestrada por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Por su caso, el Estado colombiano pidió perdón este sábado en Medellín.

No obstante, el evento como tal no gustó a algunos de sus familiares Así lo indicó Abner Giraldo, hermano de la víctima, en diálogo con El Espectador. El principal reparo fue que al evento realizado en una cancha en la comuna 2 de Medellín, no asistieron integrantes de la Fuerza Pública, que fue la responsable del crimen. "Lo vi muy pobre. Era el Estado que nos iba a pedir perdón. Debieron estar las Fuerzas Armadas y solo fue un coronel de Medellín. No me pareció acorde a lo que estábamos pidiendo", dijo.

No obstante, Giraldo asegura que aceptó el pedido de disculpas que en nombre del Estado hizo la viceministra de Justicia, Juanita López Patrón. Y durante el transcurso de la conmemoración, señaló que el perdón es un acto personal e íntimo que implica "la superación del resentimiento y el repudio en contra del agresor y de la agresión. Y si bien es un proceso interno, debe generarse de las condiciones externas para que propicie el deseo de perdonar".

"Uno perdona porque ya es mucho el tiempo que ha transcurrido y uno tiene que cerrar las heridas", agregó Giraldo. La viceministra López aseguró que la muerte de Giraldo sucedió de manera "injusta". "El buen nombre del señor y su familia fue menoscabado con informaciones falsas (...) Han tenido que vivir durante todos estos años con el estigma social que ello generó. Es precisamente reconociendo el profundo dolor que provocó que el Estado les pide perdón", señaló la viceministra. "German Eduardo fue un hombre trabajador, honesto y con muchos sueños que no logró cumplir", agregó la funcionaria.

El pedido de perdón se realizó como parte de una solución amistosa a la que llegaron el Estado y los representantes de los familiares de las víctimas, en cabeza del abogado Javier Villegas, en el marco de un proceso que avanzaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El gobierno reconoció que este caso fue una detención arbitraria y una ejecución extrajudicial, ocurrida en la vereda Sabaneta del municipio de Copacabana, a manos de hombres armados, vestidos de civil, con brazaletes representativos de autoridades policiales y presuntamente adscritos al Comando Especial Armado (CEA) de la Policía Nacional.

El abogado Villegas señaló que el acto de perdón es "de gran valor". "Si bien no es posible regresar el tiempo, retornar las cosas al Estado anterior y borrar de la memoria lo vivido, sí estamos convencidos que hoy se abre una puerta a la sanación individual y a la restauración". El Espectador conoció que, en el acuerdo de solución amistosa alcanzado entre ambas partes, se pactó hacer una capacitación a los integrantes de la Justicia Penal Militar ya que, en el caso penal, no hubo una adecuada valoración probatoria.

Y es que, en un primer momento, la justicia penal militar se hizo cargo de las investigaciones. Sin embargo, el 31 de enero de 1992, absolvió a los uniformados participantes indicando que “el hecho atribuible a éstos ocurrió en actos propios de servicio”. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 9 de febrero de 1993. En ningún momento el caso fue retomado por la justicia ordinaria.

El caso de Giraldo Agudelo pasó por mucho tiempo desapercibido, por el dolor de la muerte de Diana Turbay y la casi nula acción de la justicia, tanto militar como ordinaria. Según la familia de Giraldo, este fue arrestado por la policía en casa de su hermana, donde, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, estaba arreglando un calentador. La detención fue realizada el 25 de enero de 1991, mismo día de la fallida operación de rescate de Diana Turbay.

Los exámenes de balística posteriores demostraron varias inconsistencias tanto en la muerte de Giraldo como la de otro supuesto captor, José Domingo Correa. Era imposible que ellos hubieran muerto en el operativo de rescate, ya que las pruebas demostraron que ambos recibieron el mismo número de disparos y en las mismas zonas del cuerpo: dos en la cabeza y uno el tórax. Además, ninguno de los dos fue encontrado en un lugar que concordara con los enfrentamientos contra la Fuerza Pública. Ambos estaban en la maleza, en una sitico boscoso, alejados de los operativos de rescate.

Por este caso, el 8 de julio de 2009, el Consejo de Estado condenó a la Nación como responsable de la muerte de Germán Giraldo. “La falla del servicio está demostrada porque se probó que la desaparición de Germán Eduardo Giraldo Agudelo horas antes de que se iniciara el operativo y su aparición en el lugar se debió a la arbitrariedad de los agentes”, dijo el alto tribunal. Por este crimen, el Estado fue condenado a pagar una indemnización a la familia por los daños morales y materiales ocasionados. El alto tribunal señaló que se había probado que Giraldo había sido llevado hasta el lugar de los hechos y después fue asesinado.

