Así llegó la defensa de Álvaro Uribe a Juan Carlos, el “Tuso” Sierra

El extraditado Juan Carlos “el Tuso” Sierra aterrizó en 2018 en el caso Uribe con dos declaraciones que llegaron firmadas por él a la Corte Suprema. Las personas que hicieron el puente entre él y la defensa de Álvaro Uribe le contaron a la Fiscalía inéditos detalles del episodio.

Dos personas que han sido mencionadas en un episodio clave para la defensa del expresidente Álvaro Uribe no habían sido citadas a declarar hasta que el expediente aterrizó en la Fiscalía. Se trata del diputado de Antioquia por el Centro Democrático Roque Arismendi y del odontólogo Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, antiguo jefe de la Oficina de Envigado. Estos dos personajes habrían hecho el puente para que el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, aportara su testimonio en el llamado caso Uribe, y sus declaraciones, del pasado 11 y 12 de febrero, respectivamente, fueron conocidas por El Espectador y Blu Radio.

Por las interceptaciones de la Corte Suprema a Uribe se supo que el expresidente llamó a su entonces abogado, Diego Cadena, el 12 de marzo de 2018 a darle una instrucción: “Coja papel y lápiz”. Le contó que unos “amigos en Antioquia” del narcotraficante Tuso Sierra, extraditado en 2008 por propio su gobierno, llegaron a contarle una versión que podía servirle a su defensa: que en 2009 Piedad Córdoba e Iván Cepeda habían vistado a Sierra en una cárcel de EE. UU. y le ofrecieron prebendas por declarar contra los hermanos Uribe Vélez. Meses después de la llamada entre Uribe y Cadena llegaron a la Corte dos declaraciones de Sierra que insistían en esa versión, la cual han negado rotundamente tanto Cepeda como Córdoba.

El fiscal Gabriel Jaimes ordenó escuchar en declaración jurada a Roque Arismendi, Juan Manuel Aguilar y al propio Tuso Sierra, a quien la Corte convocó, él se excusó y no volvió a ser citado, un gesto que ha reclamado la defensa del expresidente al alto tribunal como injusto. Los hilos de estos tres personajes van hasta los ochenta, cuando Arismendi se convirtió en alcalde del municipio de San Vicente (Antioquia), Aguilar llegó allí como odontólogo a hacer su año rural y se hicieron amigos. Aguilar se fue a vivir a Estados Unidos, y apenas hace unos años volvió a Colombia. Él, a su vez, dijo que, trabajando en la campaña de Luis Alfredo Ramos a la Alcaldía de Medellín (años 90) conoció al Tuso Sierra, pues el exnarco frecuentaba los mismos círculos.

Según Aguilar, estaba con Arismendi en una finca tomando ron y, hablando de política, llegaron a la decisión de la Corte de 2018 de inhibirse de procesar a Cepeda por manipulación de testigos y, en cambio, investigar a Uribe. “Charlando, le dije: Roque, imaginate que yo una vez estaba en EE. UU., en una unidad deportiva a la que íbamos muchos colombianos a jugar fútbol, a la cual iba el Tuso. Al terminar el partido se pusieron a charlar un grupo de amigos, y el Tuso se puso a decir, yo escuché, que Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara habían estado en la cárcel cuando él estaba allá. Que le habían ofrecido de todo para que declarara contra los hermanos Uribe”, le contó Aguilar a la Fiscalía.

Arismendi le preguntó a Aguilar si ratificaría esas palabras, a lo que respondió que sí, según contaron ambos en el ente investigador. Y, al cabo de unos días, a una semana de las elecciones legislativas, el diputado se puso en la labor de contactar a alguien cercano a Uribe. “En cierre de campaña de los cuerpos colegiados, el 3 de marzo de 2018, me encontré con el doctor Fabio Valencia Cossio en la Universidad de Medellín. Terminó la reunión y le conté. Entonces me dijo que por qué no hablábamos enseguida, que eso le convenía mucho al doctor Álvaro Uribe”, contó Arismendi al equipo del fiscal Jaimes. El viernes de esa misma semana el expresidente lo citó a su casa en Rionegro (Antioquia).

El diputado declaró que el 8 de marzo de 2018 fue a ver al expresidente y le contó lo que sabía, y que Uribe le respondió: “Yo estoy muy interesado en que eso lo conozca la Corte. ¿Cuándo podemos hablar con ese señor Juan Manuel Aguilar?”. Al cabo de unos meses el líder natural del Centro Democrático los citó a ambos, otra vez en su casa. En medio de la conversación surgió que Aguilar también es sobrino de la excongresista asesinada María Villamil Aguilar, quien fue muy cercana al expresidente Uribe. “Yo le dije a él: doctor, yo voy a ver si por algún medio puedo contactar al Tuso”, cuenta el odontólogo Aguilar que le dijo a Uribe Vélez.

En cuestión de semanas Aguilar fue a Estados Unidos, consiguió el número del Tuso Sierra, lo llamó y le puso una cita en Starbucks, según contó. “Le dije: te voy a hacer una pregunta, sabes el caso en el que está Uribe y, ¿te acuerdas de lo que tú estabas comentando? Yo fui y le conté a él allá. Entonces, vengo a pedirte a ver si vos querés hacerle un favor a Uribe y declarar”, dijo el hermano de Rogelio. “No quedamos en nada. Yo me vine para Colombia y me vi con Uribe una segunda vez. Conversamos y le dije: presidente, ya hablé con él, hay que esperar. Me dijo: Juan Manuel, eso es muy importante, ¿usted por qué no habla con un abogado mío? Y me dio el teléfono de Diego Cadena”, añadió.

Según contó Aguilar, en sus gestiones no hubo un solo peso o dádiva de por medio. “¿El expresidente Uribe le ofreció algo a usted a cambio de esa información?”, preguntó el fiscal. “No me ofreció absolutamente nada. Un tinto que me dio en la casa de él. Lo juro que nunca, nunca, me ofreció algo. No me dio ni pa un pasaje. Nunca me dio nada. Y en mi familia nadie trabaja con el Estado”, contestó. Aseguró que lo que lo movió fue su convicción política. “Más que gratis, [mi gestión fue] desinteresada, de convicción y desde el corazón, a una persona que yo quiero y que admiraré hasta que me muera. Porque me pareció el mejor presidente que ha tenido Colombia”, dijo.

Aguilar aseguró haber llamado directamente a Cadena. “Él me dijo que iba para Medellín en esos días, que nos viéramos. Yo le dije que estaba en la finca, entonces que si nos podíamos ver por el aeropuerto, que almorzábamos”, declaró. “Se me presentó: él fue solo, yo fui solo. Yo le conté la historia, que es lo mismo que le estoy diciendo de Uribe. Me dijo: por qué no me das el teléfono de Juan Carlos. Y le dije: yo le doy el teléfono de él. Le di el teléfono de él. Yo no estoy seguro si yo llamé a Juan Carlos y le dije que lo iba a llamar él, o no. Yo lo que sí sé es que después Diego Cadena ya habló con él”, añadió el odontólogo.

Todo esto ocurrió, según Aguilar, en el primer semestre de 2018. Cuando la Fiscalía le preguntó al propio Tuso Sierra el pasado 18 de febrero por el episodio con Aguilar, comentó que lo que dijo en esa cancha de fútbol fue un comentario “desprevenido”, y agregó: “Yo no he ofrecido nada, yo hice un comentario en un parque a él. Que yo haya dicho: óigame, tengo información y vaya y dígale a alguien que estoy dispuesto a ofrecérsela, jamás”. En la segunda mitad de 2018, tras las gestiones de Diego Cadena y de una investigadora privada contratada por Uribe, llegaron a la Corte Suprema dos declaraciones firmadas por el Tuso en las que contaba el mismo episodio de supuestos ofrecimientos de Cepeda y Córdoba.

Aguilar dijo no tener ya en su celular los números de Diego Cadena o el del Tuso Sierra. “Yo borré ese teléfono”, aseguró. El fiscal que le tomó la declaración no le preguntó por qué los eliminó o si tenía algún otro sustento de esas reuniones, que para la Corte Suprema fueron un “abordaje insistente” a Juan Carlos Sierra para que declarara en favor de Álvaro Uribe. Para la defensa de Uribe, se trataba de conseguir argumentos en su favor. El odontólogo, contrario al diputado Arismendi, no entregó fechas o detalles precisos, y también negó que su hermano, el temido Rogelio —quien, después de haber huido a Argentina, negoció con la DEA y se fue a EE. UU.—, estuviera involucrado en este asunto.

