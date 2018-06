Hay registros de robos en otros países

Así operaba la red colombiana que habría robado equipos médicos en Grecia

Cristian Steveen Muñoz Castro/ @CristianSteveen

Entre el 15 y el 22 de mayo de 2017, los hospitales públicos y universitarios de Agios Savvas, Larisa, Lamia y Volos, en Grecia, fueron objeto de robos sistemáticos de sus equipos médicos, tasados en por lo menos $3.000 millones. En las inspecciones iniciales, los sindicados como autores fueron un venezolano, un portugués y tres colombianos. Las investigaciones venideras dejaron al descubierto todos los detalles de cómo delinquía esa estructura ilegal, que era operada por una joven colombiana que, descubrieron los investigadores, también lideró una red de proxenetas con viajes de alcances internacionales.

A través de un sistema que opera en tiempo real, entre el 24 y el 31 de mayo de 2017 Interpol Colombia recibió desde Grecia información clave de los mencionados hurtos, con fechas y horas en que fueron perpetrados. Asimismo, se enviaron imágenes de las cámaras de seguridad donde se evidenciaban los autores, las cartas de los hospitales indicando qué les habían robado y 42 registros dactilares –solicitados por Colombia– de los sitios donde estaban los dispositivos médicos. A todo esto se le sumó un dato revelador: el envío de dos encomiendas a Bogotá a través de una empresa de envíos internacional.

En total fueron saqueados 25 dispositivos médicos, lo que perjudicó la atención de los pacientes y el aprendizaje de los galenos que estaban en los centros hospitalarios. Al recibir la información, la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, y la Dijín, en cabeza del general Jorge Luis Vargas, contactaron a la empresa de envíos internacionales y esta, en respuesta, les comunicó que habían llegado al país dos envíos desde Grecia, pero que solo tenían una caja porque la otra ya había sido entregada. Al incautar la encomienda, las autoridades encontraron varios equipos médicos que fueron devueltos.

Ese envío empezó a dar luces sobre las identidades de las personas que integrarían esa estructura. En los datos del destinatario, dijo uno de los investigadores de la Dijín a este diario, estaba el nombre de Brigit Estefanía Cantor Ariza, a quien le interceptaron el teléfono después de las solicitudes judiciales. En simultánea, las autoridades de Venezuela y Portugal informaron que no tenían información de los supuestos connacionales involucrados en los robos, lo que permitió determinar que personas de la estructura habían suplantado identidades para ingresar a Grecia.

En las interceptaciones a la joven, que vivía en el sur de Bogotá, las autoridades lograron identificar que el venezolano y el portugués eran, en realidad, colombianos. Con esta información, las autoridades de Grecia solicitaron en septiembre de 2017 tres circulares rojas a la Interpol contra William Adolfo Arévalo Torres, Brigit Estefanía Cantor Ariza y una tercera persona cuyo nombre este diario se abstiene se publicar para no entorpecer las investigaciones. El 5 de noviembre de ese mismo año, Arévalo Torres fue capturado con fines de extradición y su proceso se encuentra a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, permanece detenido en la cárcel la Picota.

La captura de los otros dos colombianos no fue tarea fácil. La Dijín y la Fiscalía establecieron inicialmente que estaban en Cúcuta, pero se llevaron una sorpresa. En su identificación, los rostros de las personas coincidían con la información de la Registraduría, pero no con las fotografías que reposaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso, una vez analizados los datos de la Oficina de Pasaportes de Cúcuta, donde se tramitaron documentos para viajar, se encontraron inconstancias como nombres que no coincidían con las fotografías de los archivos y huellas en documentos que estaban marcadas más de lo normal para no ser identificadas fácilmente.

No obstante, al hacer la verificación, los colombianos finalmente fueron identificados como Gabriel Jaime Serrano Cañón –quien fue el que se hizo pasar como portugués– y Hugo Ferney Vega Arévalo. Colombia envió esta información a Grecia para que solicitaran dos nuevas circulares rojas, pues se estableció que estas dos personas se encontraban en Milán (Italia) hurtando equipos médicos. También hay registros de robos en de esta organización en Croacia, República Checa y Alemania. El pasado 6 de junio fueron capturados en un apartamento con pasaportes colombianos de otras identidades y se exponen a una pena de 10 años de prisión en Grecia.

La red oculta de proxenetismo

Paralelo a esta investigación, El Espectador tuvo acceso a interceptaciones que ponen de presente que la joven Cantor Ariza habría liderado una red de proxenetismo con alcances internacionales. En una de las llamadas, ella habla con otra persona sobre una viaje a Hong Kong con cuatro mujeres más. “Voy a llevar a cuatro chinas. Entonces yo les voy a pagar los tiquetes. Nos fían los tiquetes (…) pero al igual yo les voy a cobrar”, dice. En otra interceptación conversa sobre una mujer que le llevó a un hombre conocido como "Manolo" y las discrepancias que tuvo con su mamá por ese hecho. El diálogo continúa con las gestiones del viaje al país asiático: "Estuve mirando los tiquetes a Hong Kong, valen $6 millones (…). Llegamos, nos quedamos un mes y después en un barrio, que ahí tengo los nombres, sacamos las visas (…) y valen US$500 mil", cometa Cantor Ariza.

Esta es la transcripción:

Brigit Estefanía: (…) Lo que pasa es que ahorita voy a ir al aeropuerto porque voy a llevar a cuatro chinas, entonces yo les voy a pagar los tiquetes.

Interlocutora: Obvio.

Brigit Estefanía: A nosotros nos fían los tiquetes (…).

Interlocutora: Imagínese, ahí está la oportunidad de nuestras vidas.

Brigit Estefanía: Por eso. Nos fían, pero igual yo les voy a cobrar a ellas US$500.000.

Interlocutora: Obvio porque entonces (…).

Además de pactar viajes con ese propósito, la joven también ofrecía mujeres en el país. En una llamada, Cantor Ariza le dice a una mujer de nombre Tatiana que su número se lo había pasado Johana y le preguntó que si podía viajar a Villavicencio para encontrarse con un “amigo” que está allá. “Él te da $300 mil por dos horas (…). Ya le voy a enviar a él tu foto y sería para que salgas de acá tipo 9 a.m.”, le dice a Tatiana, quien vive en Bosa, sur de Bogotá. En otro registro se escucha a la joven decirle a otra mujer que si puede viajar a Villeta por un hombre que está allá y que le cobre $300 mil pesos por las mismas dos horas. En respuesta, la mujer le dice que no puede porque trabaja en la mañana, pero al final acuerdan que viajará en la tarde. Brigit Estefanía Cantor Ariza, considerada la joya de la corona por las autoridades, fue detenida el 3 de diciembre en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania) cuando pretendía regresar al país luego de adelantar varias gestiones de sus negocios irregulares. Y desde el 10 de febrero, permanece detenida en una cárcel de Grecia.

Esta es la transcripción:

Brigit Estefanía: Hola Tatiana ¿cómo estás?

Tatiana: ¿Con quién hablo?

Brigit Estefanía: Con Brigit, la que acaba de escribir al Facebook.

Tatiana: Hola hermosa ¿cómo estás?

Brigit Estefanía: Bien ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que Johana me había dado tu número?

Tatiana: Sí, pues más o menos me acuerdo.

Brigit Estefanía: (…). Yo le mandé unas fotos a mi amigo y él me dijo que quiero esta y que quiero a esta. Entonces yo mañana le mandó las fotos a ver si me pone la cita. Él me da $300.000 por rato.

Tatiana: Bueno…

Brigit Estefanía: ¿De casualidad tú puedes viajar mañana?

Tatiana: ¿A dónde?

Brigit Estefanía: Pues es que mi amigo está en Villavicencio. Entonces sería para que tu llegaras allá. Él te da $300.000 por dos horas. Te quedas allá dos horitas y te vienes (…).

Tatiana: (…) Bueno pues.

Brigit Estefanía: Entonces ya le mando a él tu foto y sería para que salieras de acá tipo 9 a.m. y llegaras allá. ¿En qué lado estás?

Tatiana: En Bosa.

Brigit Estefanía: Le voy a hablar a él y ya te escribo ¿vale?

Tatiana: Bueno pues.

