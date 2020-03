Aspiro que no me saquen por citar a declarar a Uribe y Pastrana: fiscal de Odebrecht a Barbosa

Redacción Judicial

El fiscal general Francisco Barbosa anunció la unificación de las 14 líneas de investigación que adelanta la entidad por el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht. El caso que lideraba la fiscal Amparo Cerón quedó en manos de un grupo especial de fiscales delegados. Un día después de conocerse esta decisión, Cerón entregó una dura carta a Barbosa en la que manifiesta su desacuerdo con el sorpresivo cambio, del cual no fue avisada. En la misiva revelada por Blu Radio, Cerón además dijo: "Aspiro que su decisión no haya sido originada por las (…) citaciones a rendir declaración jurada a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez”.

Cerón explicó que este martes, 3 de marzo, se comunicó por parte de los investigadores a la vicefiscal y al coordinador de fiscales delegados ante la Corte que los expresidentes fueron llamados a declarar “teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos, en la carta que ha sido de público conocimiento”. En esa misma reunión, además, “se le comunicó sobre la decisión de citar a declaración jurada al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, como quiera que sus empresas fungen como socios del proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Fase II. Citaciones naturales dispuestas por orden legal en una investigación penal”.

Según explicó la fiscal, estas diligencias son necesarias pues los expresidentes fueron los que presentaron la denuncia sobre supuestas irregularidades en la campaña de Juan Manuel Santos. “No invitarlos a dar las ampliaciones de los hechos por ellos denunciados causa la púnica sensación de que en la Fiscalía se está tratando de manipular una investigación para no destapar hechos verdaderamente corruptos como lo pusieron en conocimiento estos respetados personajes de la vida pública del país”, agrega.

Cerón además dice que recibió “con extrañeza dicha notificación, toda vez que en ningún momento me había sido expresada la decisión de apartarme del caso horas después de haber realizado una reunión que había solicitado de manera urgente con la señora vicefiscal general de la nación, en punto de socializar pormenores de actividades investigativas concernientes a este caso de connotación". Cerón agrega que intentó comunicarse con Barbosa por todas las vías y que no fue posible ni siquiera una presentación formal.

Para Cerón, la decisión de unificar las investigaciones realmente subestima “la labor efectuada por el grupo de trabajo que coordino, ya que ni siquiera hemos tenido (…) una somera presentación. De esta manera hubiéramos podido conocer cuáles serían los nuevos criterios que se debían adoptar dentro del plan de fijación de metas del caso bajo su dirección”. Tras resaltar que lleva 32 años de experiencia al servicio de la justicia, la fiscal Cerón detalló que ha sido víctimas de amenazas y que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, la exfiscal relató que fue víctima de un atentado en octubre de 2018 en Valparaíso (Chile) “a través de un supuesto accidente vial que me tuvo en el hospital, bajo un coma inducido por un periodo de 10 días y una incapacidad cercana a los 90 días, en vísperas de lo ocurrido en el caso del señor Jorge Enrique Pizano y familia”, en referencia al fallecimiento el excontroller de la Ruta del Sol.

La fiscal Cerón cierra su carta indicando que se han acercado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para “articular” la investigación por Odebrecht y que no es cierto que el caso esté estancado o en la impunidad pues se han obtenido varias sentencias, preacuerdos y principios de oportunidad, entre otros. Además, insiste en que se estaría poniendo en riesgo su vida y que se estaría buscando que renuncie a la entidad por estar ya pensionada. Horas después de conocerse esta carta, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que él "no le responde a los fiscales que tienen los casos".

"Los fiscales que tienen los casos en la Fiscalía no son dueños de sus expedientes. Me preocupa en la fiscalía que haya fiscales que no le hayan dado resultados al país y hoy se presenten con preocupación...", dijo Barbosa en rueda de prensa. Según el funcionario, la unificación es necesaria para elevar de categoría las pesquisas sobre la corrupción de Odebrecht y su intención solo es fortalecer las investigaciones. "El caso Odebrecht ha sido mal manejado. No hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas", agregó.

"No vamos a caer en suspicacias. El único objetivo es llegar a los responsables y a las últimas consecuencias. Fui elegido con la preocupación de que la gente reclamaba resultados. Dije que debía reorganizarse. No puede ser posible que, ante los cambios que buscan que se obtengan resultados concretos, haya resistencia de personas que no le dieron respuestas al país durante tantos años", insistió.