Audios vincularían a concejal de Caquetá con extorsiones de disidencias de las Farc

Redacción Judicial

Para las autoridades, el concejal de San Vicente del Caguán (Caquetá), Jorge Iván Suaza, utilizó su cargo para ayudar en las extorsiones de las disidencias de las Farc e incluso uno de los hombres que colabora con su financiamiento. Por estos hechos, el político del Partido Liberal fue capturado esta semana en el municipio del sur del país y presentado ante un juez de control de garantías por el delito de extorsión, pues al parecer, sirvió de enlace para exigir altas sumas de dinero a empresas locales. El Espectador tuvo acceso a interceptaciones telefónicas que demostrarían las actuaciones ilícitas de Suaza.

Según el Gaula de la Policía, que realizó toda la labor de investigación, el lazo de Suaza con las Farc vendría de tiempo atrás, pues habría sido colaborador de la columna móvil Teófilo Forero, entonces comandada por alias El Paisa. En ese rol estuvo el político caqueteño desde 2013 hasta que las Farc se desmovilizaron con la firma del Acuerdo de Paz. Desde entonces, Suaza habría pasado a ser del círculo de apoyo en la clandestinidad de las disidencias y, como demostrarían estos audios, los estaría ayudando a extorsionar a empresarios del municipio.

Audio 1: en la grabación se escucha al concejal hablando con un presunto líder de las disidencias de las Farc. En la conversación acuerdan fecha y hora de una reunión para “marcar los becerros”. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que esa expresión significa: identificar a las víctimas.

Concejal Suaza: Cuéntelo patroncito

Presunto líder disidente: Ole, jefe, ¿cómo se siente para yo bajar esta tarde?, ¿muy duro, o qué, o mañana?

C. Suaza: No (inaudible)

PLD: ¿Cómo?

C. Suaza: Sí, qué, ¿para traer, marcar el ganado?

PLD: Sí, para organizar los becerros. Oiga, ¿usted siempre nos va a hacer el favor que le dije?

C. Suaza: Pues yo no he cuadrado con este man, pero sí, yo creo que sí, huevón, yo hablo con él.

PLD: No, por eso, para de una vez ir por eso e ir a marcar los becerros. Yo traigo para hacer los bonos, para vender eso acá.

C. Suaza: Ahh, échese la subidita.

PLD: Ah, yo le llegaría por ahí a las 3, 3 rayas.

C. Suaza: Listo.

PLD: ¿A qué fonda voy, a qué embarcadero? Porque yo voy en la turbo.

C. Suaza: ¿Cómo le digo yo? En el mismo.

PLD: ¿Ahí dónde venden papas?

C. Suaza: Sí.

PLD: Listo, entonces a eso de las 3, 3 rayitas yo llego ahí en la turbo, yo voy en una turbo de cabina negra.

C. Suaza: Listo.

Audio 2: en la grabación se escucha al concejal Suaza con otro presunto líder de las disidencias que operan en Caquetá. En la conversación, el político liberal le da al jefe de la organización criminal los nombres de tres empresas transportadoras de petróleo a las cuales citaron a reuniones en zona rural. Hacia el final del diálogo se escucha que las compañías están renuentes a pagar la extorsión, o, en sus palabras, “tiren para la gaseosita”.

C. Suaza: ¿Señor?

PLD: Ah, no, sí, marica. Ya pillé eso bien.

C. Suaza: Pero eso está desde anoche, desde ayer.

PLD: Ah listo, mijo.

C. Suaza: Póngale cuidado. Falta el de uno de ellos que no lo pude conseguir. Pero los otros, lo conocen porque ellos son del mismo gremio. Entonces díganle que cualquier cosa, que lo inviten a él.

PLD: Y el otro que llegó...

C. Suaza: ¿Cómo?

PLD: A mí me llegaron cuatro.

C. Suaza: No. Son tres no más. Póngale cuidado. Son: (da los nombres de las empresas).

PLD: Son tres.

C. Suaza: Sí señor, pero van los números de dos. Pero los otros lo conocen porque ellos son del gremio. El otro sí no lo pude ubicar.

PLD: Póngase piloso a rebuscar los otros.

C. Suaza: No, pero, no ve que... Si usted invita a esos otros dos dígales que inviten al otro porque, si no, quedaría sino uno.

PLD: Sí. ¿Y esos cuáles son, los peladitos o qué?

C. Suaza: Pues claro, son las tres empresas que cargan ahí el...

PLD: Sí, sí.

C. Suaza: Por eso, no hay más.

PLD: Oiga, si algo mañana por la tardecita le echo una llamada.

C. Suaza: Hágale, dígales a estos muchachos que eso tocó ir por allá... a cuadrar ese tema.

PLD: Sí, sí. De pronto que tiren para la gaseosita, entonces yo lo llamo para que recoja la plata.

C. Suaza: Bueno pues, hablamos entonces.