Autoridades revelan plan para atentar contra el alcalde de Medellín

-Redacción Judicial

Un audio de una llamada en la que un ciudadano alertaba a la Policía de un presunto plan para atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue determinante para la captura de Juan Carlos Castro, alias "Pichi", máximo líder de la estructura criminal La Oficina, quien sería el responsable de ordenar el plan.

En la mañana de este martes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad de Medellín revelaron detalles inéditos de la captura de alias "Pichi", en los que se conoció el audio de la alerta sobre el plan para atentar contra el mandatario. También fue revelado el vídeo del momento en que "Pichi" fue capturado en una finca de Tolú, en el departamento de Sucre.

“A principios de junio recibimos una llamada en la línea 123 donde la misma comunidad nos informaba de la alta peligrosidad de este sujeto y que en su momento pretendía atentar contra la integridad del alcalde de Medellín. Esa grabación hace parte del proceso judicial que adelanta la Fiscalía con apoyo y en coordinación con unidades de la Policía judicial”, señaló Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En la llamada, un ciudadano aseguraba que alias "Pichi", era quien mandaba en la comuna Belén, iba a hacerle un atentado al alcalde Gutiérrez. Según el ciudadano, él había escuchado esa información y quiso alertar a las autoridades porque el mandatario ha invertido considerablemente a nivel social en ese sector por lo cual no estaba de acuerdo con un atentado contra su vida.

Escuche aquí el audio de la llamada:

“Inmediatamente contactamos al alcalde, damos algunas recomendaciones de seguridad, reforzamos algunas medidas y damos traslado de ese audio a la Fiscalía y esa denuncia hace parte del proceso que se adelanta contra alias Pichi”, aseguró Gómez Heredia.

“Esa llamada es una muestra de que los ciudadanos están del lado de la institucionalidad, que están del lado de la confianza”, manifestó por su parte el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón Villada. Según el funcionario, luego de la llamada se reforzó el seguimiento con inteligencia de la Policía que permitía establecer que alias Pichi cambiaba constantemente de ubicación, en el departamento de Antioquia y por fuera, como en el caso de la finca en la que se encontraba cuando fue capturado.

Vea el vídeo de la captura de alias Pichi

Frente a los cuestionamientos que ha generado la decisión de un juez de enviar a "Pichi" a la cárcel La Picota, donde también se encuentra recluido alias "Tom", quien era el máximo líder de esa estructura antes que él, Tobón Villada aseguró que se buscará fortalecer el control al interior de las prisiones en el país.

“Lo más importante es lograr que el esfuerzo no se quede en nada por culpa de la falta de control al interior de las cárceles en el país. No se trata solamente entonces de dónde estén, sino de que en efecto en todas las cárceles debería haber control suficiente para que no se tengan mayores repercusiones”, puntualizó el funcionario