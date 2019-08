Avalan extradición de “Don Ti”, el presunto narco que quiso colarse en la JEP

Redacción Judicial

En octubre de 2017, Tito Aldemar Ruano, más conocido como Don Ti, fue capturado en Llorente, corregimiento de Tumaco, Nariño, por supuestamente aliarse con lo carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos y Centroamérica. En ese entonces, se reveló que Ruano intentó colarse en las listas de desmovilizados de las Farc, para recibir los benéficos de la justicia transicional. Dos años después, el presidente Iván Duque avaló su extradición.

::Corte Suprema le niega la libertad a alias “Don Ti”::

Con la decisión de este jueves, todo está listo para que el presunto narcotraficante solicitado a los Estados Unidos sea extraditado, solo falta que la Justicia Especial para la Paz (JEP) confirme que Don Ti no tiene la garantía de no extradición, ya que no habría sido un miembro de las extintas Farc. Según las autoridades, Ruano haría parte de los 253 "colados" detectados en los listados entregados por la guerrilla para avalar el proceso de desmovilización.

Don Ti lleva casi dos años a la espera de que se resuelva su extradición. Este es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Supuestamente, Don Ti lideraba una organización criminal que operaba en el departamento de Nariño y en la frontera con Ecuador.

(En contexto: Capturan a narco que intentó colarse en la JEP)

Según las autoridades, la organización de Tito Aldemar Ruano controlaba todos los eslabones de la cadena del narcotráfico: desde la siembra de hoja de coca hasta la distribución de los cargamentos de cocaína. La droga era enviada hacia los Estados Unidos siguiendo una ruta que pasaba por Ecuador, Guatemala y México, y en la que normalmente, según la Policía, se usaba lanchas rápidas y barcos pesqueros.

(También le puede interesar: Narco colombiano que intentó colarse en la JEP, en la lista negra de EE.UU)

De acuerdo con información de las autoridades, en 2017 alias Don Ti se encontraba realizando alianzas con la banda criminal de La Gente del Orden, encabezada por Víctor David Segura Palacios, alias David, objetivo de alto valor para el Gobierno Nacional por el que se llegó a ofrecer una millonaria recompensa.

En 2018, la Corte Suprema negó la solicitud de libertad hecha por el presunto narco. En ese entonces, Don Ti exigió su liberación de forma inmediata ya que, según él, era un guerrillero de las Farc, razón por la cual pedía entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según las autoridades, Ruano alcanzó a estar en la zona veredal de las Farc en Tumaco. Sin embargo, las autoridades lo señalaron como un narco que traba de aprovechar la ventana de los acuerdos de paz.

Además de ser pedio en extradición, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Don Ti en la lista negra de narcotraficantes internacionales. "El Tesoro tiene como objetivos a Ruano Yandun y a su organización criminal por introducir de contrabando, desde Colombia y Centroamérica, y distribuir toneladas de cocaína en nuestras comunidades", afirmó en un comunicado John E. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, en 2017.