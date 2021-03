Benedetti niega estar involucrado en supuesto complot contra campaña de Santos

En una conversación que se conoció hace pocas horas entre el exfiscal Néstor Humberto Martínez (quien grabó la charla) y Juan José García Romero –hermano del parapolítico Álvaro García-, parece oírse que este último menciona a “Benedetti” entre los congresistas que habrían conspirado en contra de la campaña de reelección de Santos. El senador niega esta versión.

El audio que se conoció de una conversación entre el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el cuestionado excongresista que murió en diciembre pasado, tras contagiarse de COVID-19, Juan José García Romero (hermano del parapolítico Álvaro García), sigue dando de qué hablar. La charla fue grabada por el propio Martínez, en la época en que ejercía como fiscal general de la Nación, y además de que comprometería a los excongresistas Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, haría lo mismo con un tercer nombre: el del senador Armando Benedetti. (Lea también: Odebrecht: el audio del exfiscal Martínez que revela supuesto plan para enlodar a Santos)

En el audio de más de tres minutos que se conoció, el exfiscal le insiste a García Romero que entregue una declaración a las autoridades en la que denuncie el supuesto complot en contra de Juan Manuel Santos, que tenía como fin vincular al exmandatario con la multinacional Odebrecht señalando que a su campaña reeleccionista habrían entrado dineros de la compañía brasileña. García Romero responde que no es capaz de declarar porque no se quiere meter en “un lío tremendo”, al tiempo que asegura que no hay pruebas para comprobar que los dineros de Odebrecht, entraron a la campaña de 2014.

Sin embargo, en una parte del audio que fácilmente podría pasar desapercibida, parece oírse que el excongresista García Romero menciona los nombres de los tres senadores que estarían detrás de la supuesta campaña de desprestigio fraguada contra el expresidente.

Juan José García Romero: (…) hay un plan ahí entre los tres

Nestor Humberto Martínez: sí, de decir una cosa que no es cierta, según lo que me dicen, no sé…

JJGR: claro, claro, claro. El tema ese Odebrecht que fue pa’ la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro.

*NHM: ¿qué tal esa vaina? ¿Ah?

JJG: Están ahí enllavados Musa, El Ñoño y Benedetti.

Esa última frase aparece en el minuto uno y 30 segundos de la conversación y es la que comprometería al senador Benedetti quien, a través de su cuenta de Twitter, le salió al paso a la polémica para señalar que “fui el primero en este país en denunciar todas las porquerías de Odebrecht, Santos, Sarmiento Angulo y Néstor Humberto Martínez. Y todo se ha comprobado”. La defensa del expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, confirmó que ya tenía conocimiento del audio y que este material fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE). (Le puede interesar: “No tengo nada que ver con Odebrecht”: Benedetti)

.@BluRadioCo dice que yo presuntamente hacía parte de un complot contra Santos. Les recuerdo que tres meses antes fui el PRIMERO en este país en denunciar TODAS las porquerías de Odebrecht, Santos, Sarmiento Angulo y Néstor Humberto Martínez. Y TODO se ha comprobado. — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 9, 2021

En diálogo con El Espectador, el senador Benedetti reiteró que fue él quien primero denunció las irregularidades de Odebrecht en noviembre de 2017. En ese sentido, señaló que no tendría ningún motivo para planear algo en 2018, si ya había hablado el año anterior. “En la grabación no dice que yo tenga que ver con Odebrecht. Yo soy el que dijo muchas cosas más de lo que ellos dicen, entonces ¿por qué alguien va a hacer un complot cuando todo ya estaba dicho desde un principio en diferentes escenarios?”, explicó el congresista.

Cuestionó además que el exfiscal Martínez hubiera realizado esa grabación que, a su juicio, es ilegal. “¿ Cómo es posible que Néstor Humberto haya grabado ilícitamente a Juancho García para constituir una prueba en favor de él, eso es un delito. Si tú revisas la grabación, parece algo preparado y él (Martínez) va llevando la batuta. Si revisas la grabación tampoco dicen mucha vaina. Lo que están es preconstituyendo unas pruebas para él salirse del problema de lo que yo había dicho en noviembre y que se comprobó en 2018″, agregó el senador.

En ese sentido, lo que señala Benedetti es que el exfiscal buscaba una prueba para justificar que los señalamientos en su contra por el caso Odebrecht obedecían a un plan orquestado para “joderlos”. “Están buscando una exclusa de por qué yo dije lo que dije. Trata todo el tiempo de manejar la conversación y tú grabas o para salvar tu vida o porque eres un ampón y esta es una grabación ilícita porque se oye muy bien la voz de Néstor Humberto y muy lejos la de Juancho García. Además, eso de sacar una prueba ahora cuando la persona está muerta no tiene ningún valor judicial”, afirmó el congresista, agregando que está claro que sí entró dinero de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos.

“No porque lo haya dicho yo, lo dijo el mismo gerente cuando dijo que había entrado una plata para afiches de 2010 y para unas encuestas en 2014. También, cuando se refieren a $800 millones que entraron a la campaña (lo dijo el Ñoño Elías en el juicio contra Luis Fernando Andrade) y lo otro que está más claro es la plata que llegó a Esteban Moreno producto de Odebrecht, que es lo que en su momento dijo Pastrana y Uribe en agosto de 2017″, recalcó el senador Armando Benedetti. (Lea también: Uribe y Pastrana piden investigar supuestos pagos de Odebrecht a la campaña de Santos). El tema de Esteban Moreno es un asunto aún en indagación y, recientemente, la Fiscalía anunció por segunda vez que le imputará cargos.

La versión de que estos congresistas estuvieran detrás del supuesto aporte que hizo Odebrecht a la campaña presidencial de 2014 del expresidente Santos dista de la declaración entregada por el mismo Bernardo Miguel Ñoño Elías en las últimas semanas, durante el juicio contra el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Según lo que dijo el excongresista del Partido de la U en ese escenario judicial, el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, le contó que para la contienda presidencial de 2014 Odebrecht entró a “reforzar” la campaña presidencial de Santos.

Lo dicho por el Ñoño es avalado por Benedetti, quien le da plena credibilidad a su testimonio. “Lo que yo sí veo es una forma de intimidar a Ñoño y deslegitimar lo que dijo Ñoño. Yo creo que todo lo que dice el Ñoño es verdad”, dijo a este medio.

Gracias a Ñoño Elías parece que sabremos toda la verdad sobre Odebrecht y los dineros que entraron a la campaña. En noviembre y diciembre de 2017 señalé a varios de los responsables. — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 24, 2021

Sin embargo, lo que se evidenciaría en el audio que grabó el exfiscal Martínez es que los supuestos aportes de Odebrecht hacen parte de una conspiración liderada por los tres senadores, y esta no es una versión nueva. El 1° de febrero de 2018, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández, en la que señala que Juan José García Romero le informó sobre el supuesto complot que se estaba gestando en La Picota en contra del exmandatario. Según Martínez, García Romero se enteró de esta información luego de visitar a su hermano Álvaro García Romero, quien está condenado por nexos con paramilitares y por ser el determinador de la masacre de Macayepo.

“En mi calidad de Fiscal General de la Nación estoy en el deber de informar a la Corte, por su elevado conducto, que varias personas se nos han acercado con el fin de manifestar que algunos de los indiciados en los denominados casos del “cartel de la toga” y “Odebrectht”, recluidos en la penitenciaría La Picota, se habría concertado para ‘conspirar’ contra varias autoridades del Estado, a manera de retaliación por la situación que jurídicamente están atravesando”, indicó Martínez en la misiva, quien explicó que conoció del asunto por boca del “presidente de la República”, Juan Manuel Santos.

Según el entonces fiscal general, García Romero se encontró en La Picota con Musa Besaile, el exsenador de Córdoba y alguna vez aliado del gobierno Santos, quien le contó que en su plan de colaboración con la Corte Suprema iba a señalar cuál fue uno de los destinos finales de los dineros de Odebrecht en Colombia. También, Besaile le habría contado que posteriormente el Ñoño Elías confirmaría su versión ante la misma alta corte. “Dada la gravedad de este testimonio y no inminente de este suceso, esta misma noche tomé inmediato contacto con el señor García Romero para solicitarle que rindiera versión ante la justicia (…) me aseveró que se trataba de un ‘plan’ urdido por las mencionadas personas”, señaló Martínez refiriéndose a Besaile y al “Ñoño”.

Al Ñoño Elías, en 2019, el Consejo de Estado le quitó la envestidura por su vinculación en el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia. El mismo destino tuvo el excongresista Plinio Olano pues, según el alto tribunal, ambos congresistas incurrieron en el delito de tráfico de influencias frente a la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol, tramo II, corredor vial que quedó en manos de la Concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Episol de Corficolombiana- Grupo Aval y CSS Constructores). Aunque, en el juicio penal que afrontó por ello, la Corte Suprema concluyó que no había pruebas de Olano hubiera tenido que ver con ese episodio de corrupción y lo absolvió.

En ese costal cayó después el senador Armando Benedetti, quien sostiene una enemistad de vieja data con Néstor Humberto Martínez, precisamente por el tema Odebrecht. El pleito empezó en noviembre de 2017, cuando Benedetti convocó a una rueda de prensa en el Congreso de la República en la que habló sobre la solicitud que elevó el ente investigador (en cabeza de Martínez) a la Corte Suprema para investigarlo a él y a otros congresistas por supuestos vínculos con el entramado de corrupción internacional orquestado desde Odebrecht.

A partir de ese episodio, Benedetti empezó a llamar a Martínez “rufián” y lo acusó de poner a la Fiscalía al servicio del entonces candidato presidencial Germán Vargas Lleras. “El fiscal es un rufián que vive del engaño, quien ha emprendido una campaña para enlodar mi nombre. Yo no tengo nada que ver con Odebrecht, es una vil mentira. Juro por mi madre y mis hijos que no tengo nada que ver con los ‘bulldozer’ (…) Néstor Humberto Martínez está capturado por los intereses políticos de Vargas Lleras”, aseguró entonces Benedetti en diálogo con Blu Radio.

El agarrón continuó. Benedetti siguió lanzando graves acusaciones contra Martínez y este le respondió con una denuncia por injuria y calumnia que terminó, en septiembre de 2019, cuando ambos llegaron a un acuerdo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para evitar llegar a los estrados judiciales. Pero, al parecer, la tregua duró poco, pues a finales de 2020, el senador Benedetti lanzó un explosivo mensaje en su cuenta de Twitter, que estaría dirigido contra el exfiscal, en el que señaló que “este año que viene te pongo preso”. (Noticia relacionada: “Este año que viene te pongo preso”: ¿la despedida de año de Benedetti a Néstor H. Martínez?)