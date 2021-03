El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, reiteró ante la Fiscalía el pasado 8 de febrero su versión sobre Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, la cual ambos han rechazado.

Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un paramilitar condenado a 40 años de prisión, es un testigo principal contra el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena. Vélez dice que Cadena le ofreció $200 millones -de los que habría alcanzado a recibir cerca de $50 millones- para declarar contra el senador Iván Cepeda y, así, beneficiar con su testimonio al expresidente. Al asumir la investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, la Fiscalía llamó a declarar a más de 20 personas, entre ellas a Vélez, quien habló el pasado 8 de febrero con un fiscal subordinado de Gabriel Jaimes, el hombre a cargo de este expediente conocido y revelado por El Espectador y Blu Radio. (Lea también: “Jamás he buscado retractarme (sobre Álvaro Uribe)”: Juan Guillermo Monsalve)

Ante la Fiscalía, alias Víctor reiteró cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos que le habría hecho Cadena, a quien el ente investigativo llamó a juicio en 2020 por estos mismos hechos. Incluso se le vio molesto por tener que repetir su versión, pues ya ha hablado varias veces en otras instancias. Para empezar, alias Víctor relató que Diego Cadena lo visitó en junio de 2017 en la cárcel de Palmira y que ese mismo día le ofreció $200 millones con dos propósitos: uno, que declarara contra el senador Iván Cepeda y dos, que desmintiera a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien ha declarado contra los hermanos Uribe. Alias Víctor aceptó y firmó una carta que escribió Cadena.

“¿Usted la firmó de manera libre y voluntaria?”, le preguntó el fiscal a Vélez. “Claro -contestó él-, porque él me estaba ofreciendo”. “¿Cuánto le ofreció?”. “Como se lo dije anteriormente, $200 millones, no solo para mí sino para varias personas: lo que era alias Diana, Fosforito, varias personas, que le ayudaran a desmentir a Alberto (Guerrero)”. “¿Ya le había pagado los $200 millones?”. “No, él no me dio toda esa plata”. “Entonces, ¿por qué le firmó la carta?”. Y ahí fue cuando Vélez dejó ver su molestia: “Última vez que contesto esas preguntas porque ya le he dado las mismas respuestas”, y señaló que le hizo a Cadena “un cronograma de las personas que le podían colaborar a él (Cadena) para desmentir a Alberto”.

Alias Víctor agregó que Diego Cadena “lo que hizo fue manipular toda la información de la verdad de las reuniones que tuve con Iván Cepeda” y admitió que el entonces abogado del expresidente Uribe “me dio una carta a mí, yo le pasé esas consignaciones a la Corte (Suprema). El fiscal a cargo de la diligencia insistió y le pidió al exparamilitar que fuera más específico con los detalles acerca de lo que le pidió Diego Cadena a cambio de los dineros supuestamente ofrecidos. Vélez, quien contó bajo juramento que la solicitud de ayuda vino no solo de Cadena, sino de un abogado que trabajaba con él, Juan José Salazar -también llamado a juicio por estos episodios-, dijo que no lo recordaba.

“¿En qué se iba a desmentir a ‘Alberto Guerrero’?”, cuestionó el fiscal a Vélez. “En las cosas que estaba hablando del expresidente Álvaro Uribe”, contestó el exparamilitar. “¿Qué cosas estaba hablando de Álvaro Uribe?”. “Yo no sé, es que Alberto ha hablado tantas cosas que yo no sé”. El fiscal siguió: “Entonces, ¿en qué consistía esa colaboración?”. “Que supuestamente yo había tenido una reunión con Iván Cepeda, que el mismo Diego escribe ahí (en la carta posteriormente remitida a la Corte Suprema), mas nunca tuve esa reunión con Iván Cepeda como lo dicen Racumín (Fauner José Barahona, exparamilitar) y Fosforito (Jhon Jaime Cárdenas). (Le puede interesar: Caso Uribe: ¿visitó Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve 44 veces desde 2011?)

Desde las primeras preguntas, alias Víctor se muestra molesto por tener que hablar de lo mismo por tercera vez, teniendo en cuenta que ya dio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia y ante el despacho del fiscal Daniel Hernández, que lleva el proceso contra Cadena y Salazar. En esta diligencia, sin embargo, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia le pidió al exparamilitar que no se refiriera a sus testimonios anteriores y que le diera detalles de los hechos. La respuesta no fue la que esperaba: alias Víctor se molestó y le dijo al funcionario del ente investigador que pidiera copia de sus declaraciones anteriores.

“Vuelvo y le explico, como lo he explicado en la Corte y todo eso…”, comenzó diciendo alias Víctor. “Le pido el favor que no se refiera a la Corte, estamos preguntándole por parte de la Fiscalía”, le contestó el fiscal. “O sea, ¿lo que he dicho en la Corte no vale?”. “No estoy diciéndole eso, estamos en un interrogatorio totalmente diferente”. “Pues doctor, le digo que pida copia de lo que yo he hablado ante los diferentes entes, ante la Corte o ante el doctor Daniel (Hernández) de la Fiscalía. Usted me hace repetir las cosas, le digo: Cadena entró a las 4 de la tarde, habló conmigo, me ofreció plata, hizo una carta, yo se la firmé, como se lo he dicho a la Corte, como se lo he dicho a otros entes judiciales que tienen el caso, a (el fiscal) Daniel Hernández, le estoy especificando lo mismo”.

El fiscal 11 delegado ante la Corte insistió: “Yo sé, yo tengo las copias, precisamente la actividad es profundizar sobre esos aspectos. ¿Cuánto tiempo duró la reunión?”. “Diego Cadena vino el 18 de junio de 2017”. “¿Cuánto se demoró?”. “Estuvimos hablando como más de media hora. Él me hizo dos visitas”. Alias Víctor aseguró que, en total, Cadena le consignó cerca de $50 millones y que empezó a recibir los giros días después de esa primera visita en la cárcel. Dijo que el último contacto con Cadena y Salazar fue por el asunto del dinero, lo cual, aseguró, quedó “en los audios que tiene la Corte”. Y agregó: “A los días recibí la plata”. “¿A los cuantos días?”, preguntó el fiscal. “A los tres, cuatro días, doctor”, señaló el exparamilitar.

Según Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, los ofrecimientos monetarios no solo fueron para él, sino para los testigos que él le ayudó a conseguir a Cadena: Eurídice Cortés, alias Diana; Fauner José Barahona, alias Racumín, y Jhon Jaime Cárdenas, alias Fosforito. Todos estos, que dieron un testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema -sobre todo a través de cartas gestionadas por Cadena-, declararon también ante la Fiscalía en los últimos dos meses, que fue cuando el ente investigativo se centró en obtener versiones para decidir si acusaba al expresidente Uribe o si pedía la preclusión del caso para archivarlo. Lo último fue lo que pasó.

“Cuando usted se reúne la primera vez con Cadena (y) acuerdan una suma de $200 millones, ¿cuánto iban a recibir Diana, Racumín y los demás?”. “Supuestamente lo que dijo Diego, que cada uno iba a recibir de a $200 millones si uno colaboraba, lo mismo le dije a Diana, a Racumín y a Fosforito, yo con los únicos que hablé fue con ellos. Que Diana iba a buscar a otras personas que para ayudarle a Diego, que ella había hecho un video, luego dijo que no le habían dado plata, que ella misma sacaba para el bus, y mentira, que a ella le habían dado $700 de viáticos. ¿Cómo dice él que eso era para viáticos, que es que yo salía de aquí o qué? Él dice que supuestamente fue humanitario, eso es falso”. (Noticia relacionada: Caso Uribe: Fiscalía no halló mayor cosa en las “sim cards” del testigo Monsalve)

Diego Cadena, sin embargo, se ha sostenido en esa versión: el dinero que le entregó a alias Víctor no fue ningún soborno, sino una ayuda humanitaria. Cadena ha indicado, además, que fue por iniciativa suya y que el expresidente Uribe solo se enteró tiempo después.

Al final de la declaración, que duró poco más de una hora, alias Víctor reiteró que los pagos se hicieron por medio de familiares suyos. Algunos de ellos ya han confirmado esa versión ante la Fiscalía en el proceso contra Diego Cadena, quien ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. Cadena, como revelaron El Espectador y Blu Radio, le dijo a la Fiscalía el pasado 24 de febrero que él buscó testigos con una sola consigna impartida por el expresidente Uribe: dar con gente que quisiera contar “la verdad al país”. La audiencia, que se hizo de forma virtual, se suspendió por problemas de conexión y por un malestar físico que manifestó Vélez.

Debían seguir al siguiente día, pero el fiscal, que se desplazó desde Bogotá hasta la cárcel de Pamira, se llevó una sorpresa: el declarante se rehusó a rendir la diligencia sin presencia de su abogado, Óscar Lizarazo, con quien la Fiscalía no se pudo comunicar. Hasta ahí llegó la declaración de alias Víctor para la investigación del fiscal Gabriel Jaimes y su equipo, quienes, el próximo 6 de abril, argumentarán ante una jueza de conocimiento de Bogotá por qué sostienen que no hay razón para llevar a juicio al exmandatario Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote; y el periodista Santiago Martínez de la Unidad Investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).