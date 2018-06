Cancillería confirma hallazgo de los cuerpos del equipo periodístico de "El Comercio"

Redacción Judicial

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Medicina Legal, la entidad encargada de determinar científicamente la identidad de una persona, la canciller María Ángela Holguín explicó que los cuerpos que encontró ayer la Policía en Tumaco corresponden a los tres ciudadanos ecuatorianos, miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador: Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega. El anuncio lo hizo en un viaje a La Guajira, mientras que en Cali se encuentran los familiares de los tres hombres que fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las Farc, lideradas por alias Guacho, a la espera de conocer el dictamen forense.

La canciller Holguín agregó que desde ayer se comunicó con su homólogo en Ecuador para darle la noticia de que “habíamos encontrado los cuerpos de los periodistas asesinados”. Sin embargo, los familiares viajaron a Colombia sin tener aún la certeza de la identidad de los restos que encontró la Policía, el pasado 21 de junio, en zona rural Tumaco (Nariño). A esta hora, en Cali, médicos forenses, patólogos, antropólogos, odontólogos y genetistas de Medicina Legal están trabajando para dar una confirmación científica de la identidad de los cuerpos.

“Estoy molesto con el Gobierno porque se hizo un compromiso en Washington de manejar la información directamente con Ecuador. Sin embargo, lo primero que se hizo fue no cumplir con ese compromiso y simplemente salió la noticia como algo mediático. Eso no está bien”, expresó Rivas en diálogo con El Espectador. El familiar del periodista ecuatoriano agregó que, hasta antes de que la canciller Holguín se pronunciara desde La Guajira, no había hablado con ningún miembro del Gobierno colombiano y que la información que conocen, hasta ahora, la han leído en medios de comunicación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que el dictamen de Medicina Legal se conocerá en máximo 48 horas. "La policía me asegura que es altísimamente probable que los cuerpos sean de los tres miembros de la prensa ecuatoriana y del jefe de seguridad de alias Guacho, pero por supuesto ese dictamen definitivo esperaremos darlo cuando Medicina Legal nos lo diga".

Villegas señaló que los cuerpos fueron enterrados de tal modo "que nunca fueron encontrados. Ese entierrro como se hizo, donde se hizo, cómo se aseguro el área con minas, era para que no encontraran nunca y las familias y las sociedades permanecieramos en la incertidumbre". El ministro agregó que la zona era selvática y que los perros de la Policía encontraron los cuerpos en dos fosas.

Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega fueron secuestrados, el pasado 26 de marzo, en Mataje (Ecuador), cuando realizaban un reportaje periodístico sobre la situación de seguridad en la frontera con Colombia. Hombres del Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, los retuvieron y los condujeron a zona selvática. La última imagen que se tuvo de los tres ecuatorianos fue en un video de supervivencia difundido por los disidentes el pasado 3 de abril, en el que enviaban una mensaje de ayuda a su gobierno: "Señor presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas”, dijo uno de los tres periodistas.

Días después, el 14 de julio, el presidente Moreno confirmó que los ecuatorianos habían sido asesinados en cautiverio. En ese anuncio, el primer mandatario le dio un plazo de 10 días a su gabinete para la captura de alias Guacho, responsable de la muerte en cautiverio de los periodistas. Sin embargo, han pasado 68 días y las autoridades no han logrado dar con el disidente. Esto le costó el puesto a varios miembros del gobierno ecuatoriano, como por ejemplo, el ministro del interior Cesar Navas.